Während das zionistische Besatzungsregime Palästinenser in Gaza nach Bombenangriffen verrecken ließ und bis heute in ihrem Schutt und Elend sitzen ließ, lässt man sich als großherzige Retternation feiern. Geht es noch schäbiger und scheinheiliger? Evelyn Hecht-Galinski



Arbeiter beladen das Flugzeug der Aegean mit medizinischen Hilfsgütern für die humanitäre Hilfe in der Türkei ( Costas Baltas – Anadolu Agency )

Israel versucht, mit seiner gefälschten Rettungsaktion in der Türkei eine PR-Schlacht zu gewinnen

von Motasem A Dalloul

10. Februar 2023

Nach dem verheerenden Erdbeben der Stärke 7,8, das am Montag die Türkei und Syrien erschütterte, haben Dutzende von Ländern humanitäre Hilfe angeboten, um Überlebende zu retten, Verletzte zu behandeln und Vertriebene unterzubringen.

Auch Israel war unter ihnen und entsandte Rettungsteams seiner Armee in den erdbebengeschädigten Südosten der Türkei. Die israelische Besatzungsarmee teilte mit, ihr Rettungsteam bestehe aus mehreren Delegationen, die jeweils einen speziellen Auftrag hätten.

Das israelische Verteidigungsministerium und das Außenministerium, die die Rettungsdelegationen gemeinsam leiten, nannten die Initiative “Operation Olivenzweige”.

Ankara hat erst vor kurzem seine diplomatischen Beziehungen zu Israel wieder aufgenommen, was Politikern beider Seiten die Wiederaufnahme von Kontakten ermöglicht, aber die türkische Bevölkerung sieht Tel Aviv weiterhin als Feind. Jetzt versucht Israel verzweifelt, eine PR-Schlacht zu gewinnen.

Die Führer der israelischen Besatzungsmacht haben ihr Bedauern und ihre Trauer über die durch die Naturkatastrophen in der Türkei und in Syrien verursachten Verwüstungen zum Ausdruck gebracht, aber wo waren diese Führer, als sie ihrer Armee befahlen, 2008/9, 2012, 2014, 2018 und 2021 ähnliche Katastrophen im Gazastreifen zu verursachen? Dutzende von palästinensischen Wohnhäusern, darunter auch Hochhäuser, wurden von den israelischen Besatzungsflugzeugen bombardiert und stürzten über den Köpfen ihrer Bewohner zusammen.

Der derzeitige israelische Premierminister Benjamin Netanjahu hat die Angriffe auf den Gazastreifen in den Jahren 2012, 2014 und 2021 angeordnet. Das Jahr 2014 war eines der blutigsten in der Geschichte der Palästinenser, da Israel im Juli auf Befehl der Netanjahu-Regierung Angriffe auf den Gazastreifen startete. Einem UN-Bericht zufolge beschoss die israelische Armee den Gazastreifen 51 Tage lang mit 6.000 Raketen und fast 50.000 Panzer- und Artilleriegranaten. Bei den israelischen Angriffen wurden 2.251 Palästinenser, darunter 551 Kinder und 299 Frauen, getötet, mehr als 11.000 Menschen verletzt und über 1.500 Kinder zu Waisen gemacht.





Während der Offensive wurden 28.366 Häuser beschädigt, einige ganz, andere teilweise. Etwa 65 000 Palästinenser wurden obdachlos, und die grundlegende Infrastruktur wurde schwer beschädigt.

Im Jahr 2019 rühmte sich Benny Gantz, der 2014 Netanjahus Stabschef war und oft als “Friedenstaube” bezeichnet wird, insbesondere im Vergleich zur derzeitigen rechtsgerichteten Regierung, dass während der Offensive “Teile des Gazastreifens in die Steinzeit zurückversetzt wurden” und dass Tausende von Palästinensern getötet worden seien.

Der israelische Abgeordnete Almog Cohen kommentierte die Tötung von zehn Palästinensern in Dschenin durch die israelische Besatzung im vergangenen Monat: “Gute und professionelle Arbeit der Kämpfer in Dschenin. Fahren Sie fort, sie [die Palästinenser] zu töten”.

Es ist schwierig, genau zu wissen, wie viele Palästinenser die israelischen Führer getötet haben und wie viele von ihnen mit der Zerstörung des Lebens der Palästinenser geprahlt haben. Diese Beispiele geben lediglich eine Momentaufnahme der Ansichten israelischer Beamter über die Behandlung von Palästinensern wieder.

Während ihres Besuchs in der Türkei erklärte die israelische Besatzungsarmee, dass ihre Delegation “ein Feldlazarett einrichten und sich auf die medizinische Versorgung mit modernster Ausrüstung aus Israel konzentrieren wird.” Die Aktionen der israelischen Besatzungsarmee werden den Schaden, den sie im Gazastreifen angerichtet hat, sowie die Angriffe auf Krankenhäuser im Gazastreifen und auf Krankenwagen im besetzten Westjordanland niemals auslöschen können. Die Hilfe für die Türkei wird nicht die Erinnerung an die Patienten vertreiben, die 2014 aus dem Abu Youssef Al-Najjar-Krankenhaus fliehen mussten, entweder auf den Schultern ihrer Angehörigen oder in Rollstühlen oder Krankenhausbetten.

Wenn die israelische Besatzungsmacht um die humanitäre Lage in einem so verwüsteten Gebiet besorgt ist, warum erlaubt sie dann den Palästinensern im Gazastreifen nicht den Zugang zur medizinischen Versorgung im Ausland oder sogar im besetzten Westjordanland? Und warum lässt sie keine medizinische Ausrüstung oder Medikamente in die belagerte Enklave?

Es entbehrt nicht einer gewissen Ironie, wenn sich eine israelische Armeedelegation auf den Weg macht, um Opfer einer Naturkatastrophe zu retten, während die israelische Armee selbst für endlose Katastrophen, den Tod von Hunderttausenden von Palästinensern und zehn türkischen Staatsbürgern, die versuchten, humanitäre Hilfe nach Gaza zu bringen, verantwortlich ist.

Israel wird es nicht schaffen, das barbarische Bild zu ändern, das es in den Jahrzehnten seit seiner Gründung von sich gezeichnet hat. Seine Hände sind mit dem Blut unzähliger Palästinenser, Araber und internationaler Unterstützer der palästinensischen Sache befleckt. Übersetzt mit Deepl.com

