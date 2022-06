Deutsche Politiker und Medien schweigen zu diesem Skandalurteil, dass erneut beweist, dass dieses zionistische Regime ein Schurkenstaat ist, der mit BDS- Sanktionen und sofortigen Stopp aller Zusammenarbeit abgestraft werden muss. Wäre es Russland und Putin…

Evelyn Hecht-Galinski

https://electronicintifada.net/blogs/maureen-clare-murphy/israel-convicts-gaza-aid-worker-classified-verdict



Bild:Palestinians protest in solidarity with Mohammed El Halabi in front of the Gaza City offices of the International Committee of the Red Cross on 15 June. Youssef Abu Watfa APA images

Israel verurteilt Helfer im Gazastreifen in einem Geheimurteil

Von Maureen Clare Murphy



15. Juni 2022

Ein israelisches Gericht hat einen Mitarbeiter einer Wohltätigkeitsorganisation aus dem Gazastreifen, der seit sechs Jahren wegen “Terror”-Finanzierung angeklagt ist, auf der Grundlage von geheimen Beweisen und einem angeblich erzwungenen Geständnis schuldig gesprochen.

Das Bezirksgericht befand Mohammed El Halabi nicht der “Unterstützung des Feindes” für schuldig, dem schwerwiegendsten Vorwurf, der gegen ihn erhoben wurde, so sein Anwalt, der erklärte, er werde gegen das Urteil beim Obersten Gerichtshof Israels Berufung einlegen.

In seinem 254-seitigen, als Verschlusssache eingestuften Urteil befand das Gericht El Halabi jedoch für schuldig, Millionen von Dollar an die Hamas, die politische Partei und Widerstandsgruppe, die die inneren Angelegenheiten des Gazastreifens kontrolliert, überwiesen zu haben.

Die Times of Israel berichtete, dass sich das Bezirksgericht Beersheba in einer gekürzten Fassung, die der Presse zugänglich gemacht wurde, stark auf das Geständnis [El Halabis] gegenüber den Sicherheitsbeamten des Shin Bet stützte, das er inzwischen zurückgezogen hat.

Israel wirft El Halabi vor, Gelder der internationalen christlichen Hilfsorganisation World Vision, deren Gaza-Büro er leitete, abgezweigt zu haben. Die Wohltätigkeitsorganisation hat El Halabi während seines langwierigen Prozesses mit mehr als 160 Gerichtsverhandlungen zur Seite gestanden.

Mehrere internationale Prüfungen haben keine Beweise dafür gefunden, dass der Vater von fünf Kindern, der vor seiner Verhaftung von den Vereinten Nationen als “humanitärer Held” gefeiert wurde, Gelder an bewaffnete Gruppen in Gaza abgezweigt hat.



“Enttäuschung” – World Vision gab am Mittwoch eine Erklärung ab, in der sie ihre Enttäuschung” über die Verurteilung von El Halabi zum Ausdruck brachte. “Wir haben bereits in früheren Erklärungen unsere erheblichen Bedenken zu diesem Fall geäußert”, so die Hilfsorganisation. “Unserer Ansicht nach gab es Unregelmäßigkeiten im Prozess und einen Mangel an stichhaltigen, öffentlich zugänglichen Beweisen”, fügte World Vision hinzu. “Wir unterstützen [El Halabis] Absicht, gegen das Urteil Berufung einzulegen, und fordern ein faires und transparentes Berufungsverfahren auf der Grundlage der Fakten des Falles.”

Die Hilfsorganisation erklärte, sie hoffe, ihre Arbeit zur Unterstützung der bedürftigsten Kinder im Gazastreifen wieder aufnehmen zu können, die durch die israelische Strafverfolgung von El Halabi unterbrochen wurde. Israel hat El Halabi trotz des internationalen Aufschreis über seine Verhaftung und Verfolgung verurteilt.

Nach seiner Verhaftung am Kontrollpunkt Erez an der nördlichen Grenze zwischen dem Gazastreifen und Israel wurde El Halabi 50 Tage lang der Zugang zu einem Anwalt verweigert und er wurde in Isolationshaft gehalten.

Das Büro des UN-Hochkommissars für Menschenrechte hat im Fall von El Halabi “immer wieder ernste Bedenken” wegen “grausamer, erniedrigender und unmenschlicher Behandlung, die auf Folter hinauslaufen könnte”, geäußert. Das UN-Büro hat auch das “Fehlen von Garantien für ein faires Verfahren, einschließlich der Missachtung der Unschuldsvermutung und der mangelnden Unparteilichkeit des Gerichts, der umfangreichen Verwendung von geheimen Beweisen und der Klassifizierung von Gerichtsverfahren, die das Recht auf Verteidigung untergräbt” betont.

Israels einziges Beweismittel ist ein angebliches Geständnis, das “anscheinend unter Zwang” gemacht wurde und auf das die Staatsanwaltschaft in öffentlichen Anhörungen Bezug genommen hat, während der Inhalt dieses angeblichen Geständnisses vor der Öffentlichkeit geheim gehalten wird, fügt das UN-Büro hinzu.

Die australische Regierung, die zwischen 2014 und 2016 rund ein Viertel des Budgets von World Vision im Gazastreifen bereitstellte, gab eine externe Prüfung in Auftrag, die “keine Beweise für die Abzweigung von Geldern und keine stichhaltigen Beweise dafür fand, dass El Halabi der Hamas angehörte oder für sie arbeitete.”

Trotzdem setzte Australien seine Finanzierung für World Vision in Gaza aus, das seinerseits seine Aktivitäten in dem belagerten Gebiet bis zum Abschluss des Prozesses gegen El Halabi einstellte.

Ein ehemaliger Regionalmanager der Wohltätigkeitsorganisation erklärte gegenüber den Medien, dass die 50 Millionen Dollar, die El Halabi abgezweigt haben soll, “völlig unverständlich sind, wenn man bedenkt, dass in dem fraglichen Zeitraum von zehn Jahren nicht einmal annähernd so viel Geld für die Programme in Gaza bereitgestellt wurde”.

Dennoch beauftragte World Vision eine Wirtschaftsprüfungs- und eine Anwaltskanzlei mit der Überprüfung seiner Ausgaben, was Berichten zufolge 7 Millionen Dollar kostete. Die umfassende, einjährige Untersuchung ergab “keine Anzeichen für fehlende Gelder und keine Beweise” dafür, dass El Halabi “für die Hamas arbeitete – im Gegenteil, es wurde berichtet, dass er stets versuchte, die Organisation von ihr zu distanzieren.”



“Justizirrtum” – Es scheint, dass die internationale Aufmerksamkeit nicht ausreichte, um El Halabi so etwas wie einen fairen Prozess zu sichern. Da keine Konsequenzen drohten, setzte Israel das fort, was Omar Shakir, ein Programmdirektor von Human Rights Watch, als “Justizirrtum” bezeichnete.

“Die sechsjährige Inhaftierung von El Halabi, die größtenteils auf geheimen Beweisen beruht, ist eine Verhöhnung eines ordentlichen Verfahrens und der grundlegendsten Bestimmungen für ein faires Verfahren”, fügte Shakir hinzu. “Er hätte schon längst freigelassen werden müssen. Ihn weiterhin auf grausame Weise zu inhaftieren ist zutiefst ungerecht”.

Während seines Prozesses lehnte El Halabi zahlreiche Eingeständnisse ab und weigerte sich, sich für ein Verbrechen schuldig zu bekennen, von dem er behauptet, es nicht begangen zu haben, und damit den Ruf von World Vision zu schädigen. Ein israelischer Richter, der El Halabi 2017 drängte, einen Deal zu akzeptieren, sagte ihm, dass er “wenig Chancen” habe, für nicht schuldig befunden zu werden.

Der australische Sender ABC berichtete damals, dass “dem Anwaltsteam von El Halabi nahestehende Quellen” sagten, dass “sie glauben, dass die Staatsanwaltschaft keine Beweise hat, um die brisanten Behauptungen gegen den Entwicklungshelfer zu stützen”. Eine Einigung auf ein Geständnis hätte Israel davor bewahrt, seine Behauptungen gegen El Halabi vor Gericht beweisen zu müssen. Da es Israel nicht gelang, einen Deal zu erzielen, wurde El Halabi stattdessen auf der Grundlage von geheimen Beweisen verurteilt. Nach der Anhörung zu seiner Verurteilung am Mittwoch sagte El Halabis Anwalt, dass das Urteil des Gerichts geheim sei und er es nur in Anwesenheit von Geheimdienstmitarbeitern überprüfen könne.

Israels Verfahren gegen El Halabi würde die Einstufung als “Terrorgruppe” vorwegnehmen, die es im vergangenen Jahr gegen mehrere prominente palästinensische Menschenrechts- und Sozialdienstgruppen mit Sitz im Westjordanland vorgenommen hat.

Israel wirft den Gruppen vor, Gelder an die Volksfront für die Befreiung Palästinas zu leiten.

Die PFLP ist eine linke politische Partei und Widerstandsgruppe, die wie die Hamas sowohl von Tel Aviv als auch von den USA und der EU geächtet wird, weil sie sich weigert, Israel anzuerkennen und auf den bewaffneten Widerstand gegen die Besatzung und die Kolonialisierung zu verzichten.

EU-Diplomaten erklärten letzte Woche gegenüber israelischen Medien, die von Israel vorgelegten geheimen Beweise seien nicht “zwingend genug”, um die Behauptung zu belegen, dass die Gruppen Gelder an die PFLP überwiesen hätten.

Alle sechs ins Visier genommenen Organisationen sind seit vielen Jahren in Palästina tätig und haben starke internationale Verbindungen.

Sowohl bei den Terrorermittlungen gegen Organisationen im Westjordanland als auch bei der Verfolgung von El Halabi scheint das Ziel darin zu bestehen, die Palästinenser zu isolieren, indem humanitäre Hilfe und internationale Finanzmittel abgeschnitten werden, um so die israelische Kontrolle zu festigen. Übersetzt mit Deepl.com

