Bild: An Israeli man walks past an electoral billboard bearing portraits of Netanyahu flanked by extreme-right politicians, including Itamar Ben-Gvir and Bezalel Smotrich, in Jerusalem in 2019 (AFP)

Israel election: The triumph of Kahanism The biggest winners in Tuesday’s Israeli election appear to be Prime Minister Benjamin Netanyahu and the little-known Religious Zionist Party. Behind the milquetoast name is an alliance of some of the most extreme Kahanist elements in Israeli politics.



Israel-Wahl: Der Triumph des Kahanismus

Von Richard Silverstein

24. März 2021

Während Netanyahu versucht, seine bisher am weitesten rechts stehende Koalition zusammenzuschustern, müssen westliche demokratische Regierungen und jüdische Führer aus der Diaspora Stellung beziehen

Die größten Gewinner der israelischen Wahlen vom Dienstag scheinen Premierminister Benjamin Netanjahu und die wenig bekannte Religiöse Zionistische Partei zu sein. Hinter dem milde klingenden Namen verbirgt sich eine Allianz einiger der extremsten kahanistischen Elemente in der israelischen Politik.

Nach den bisher verkündeten Ergebnissen könnte ein Rennen, das als virtuelles Unentschieden zwischen zentristischen und rechten Parteien vorhergesagt worden war, Netanjahu einen schmalen Pfad zu einer erneuten Amtszeit als Premierminister bieten. Rechtsextreme und religiöse Parteien, wahrscheinliche Koalitionspartner für Netanyahu, gingen als Sieger aus der Wahl hervor.

Zum Zeitpunkt der Veröffentlichung war jedoch noch unklar, ob diese Koalition in der Lage sein würde, die erforderliche Mehrheit von 61 Sitzen zu sichern.

Die Frage ist: Wird das Misstrauen und die Feindseligkeit, mit denen einige dieser Parteiführer, wie Gideon Saar und Naftali Bennett, Netanyahu betrachten, ihren Wunsch nach politischer Macht überwiegen? Wenn es nach der Geschichte geht, werden sie ihren persönlichen Groll beiseite schieben und das politische Spiel spielen.

Jetzt beginnt der Kuhhandel, bei dem potenzielle Partner das Maximum an Ministerämtern und anderen Vergünstigungen herausholen, bevor sie der Koalition ihre Unterstützung geben.

Zusammenbruch von Blau und Weiß

Die Wahlbeteiligung war mit 67 Prozent niedriger als bei der letzten Wahl und der niedrigste Wert seit 2013. Die ersten Ergebnisse deuten darauf hin, dass viele derjenigen, die nicht zur Wahl gingen, zuvor die gemäßigten Parteien unterstützt hatten, die bei der letzten Wahl besser abgeschnitten hatten.

Es gibt zwei entscheidende Faktoren, die zu diesem Ergebnis geführt haben. Der erste war der Beinahe-Zusammenbruch der Mitte-Rechts-Koalition von Blau und Weiß, die in der letzten Knesset 33 Sitze gewann. Die Entscheidung ihres damaligen Führers, Benny Gantz, seine Partner zu verlassen und eine Koalition mit Netanyahu einzugehen, führte zu einem drastischen Rückgang ihres Stimmenanteils. Nach Auszählung von fast 90 Prozent der Stimmen am Dienstag erhielt Blau-Weiß nur noch acht Sitze, während Jesch Atid, das sich letztes Jahr von Blau-Weiß abgespalten hatte, 17 Sitze gewann. Dieser Bruch zerstörte im Wesentlichen die Mitte-Rechts-Partei als lebensfähige Alternative zu Netanyahus rechtsextremer Likud-geführter Koalition.

Jüdische Führer aus der Diaspora könnten erklären, dass Netanyahu zu weit gegangen ist, und sich weigern, Gelder für Israel zu sammeln oder an Treffen mit israelischen Regierungsvertretern teilzunehmen

Die Wähler, die sich von Gantz abgewandt haben, wandten sich nicht notwendigerweise seinen früheren Partnern in Yesh Atid zu, die eine gemäßigte Option darstellten, und auch nicht dem Likud, der im Vergleich zur letzten Wahl mehrere Sitze verlor. Sie waren wahrscheinlich enttäuscht von Netanyahu und den zahlreichen Korruptionsvorwürfen, denen er ausgesetzt ist, und wandten sich daher neu gegründeten Parteien zu, die im Allgemeinen noch weiter rechts stehen.

Indem sie zu Parteien flüchteten, die wahrscheinlich einer Regierungskoalition mit dem Likud beitreten würden, könnten sie jedoch ein Ergebnis garantiert haben, das sie nicht vorhergesehen haben. Netanyahus Korruptionsprozess, der auf die Zeit nach der Wahl verschoben wurde, soll Anfang April wieder aufgenommen werden, und Likud-Quellen haben auf gesetzgeberische Ergebnisse hingewiesen, die ihm Immunität vor einer Verurteilung während seiner Amtszeit verschaffen könnten, einschließlich der Verabschiedung des “französischen Gesetzes”.

Eine drakonischere und umstrittenere Methode wäre, dass ein neuer Justizminister den derzeitigen Generalstaatsanwalt entlässt und einen ernennt, der die Anklagen abweist und damit die größte Bedrohung für Netanjahus Fortbestand als Regierungschef beseitigt.

Extreme nationalistische Ansichten

Obwohl es regelmäßig Proteste gegen Netanyahus Korruption gibt, die wahrscheinlich zunehmen würden, wenn die Anklagen fallen gelassen würden, ist es unwahrscheinlich, dass sie einen Wendepunkt erreichen und zu Netanyahus Rücktritt führen würden. Selbst wenn er es täte, sind die Rivalen, die auf den Flügeln warten, nicht weniger extrem in ihren nationalistischen Ansichten; das Land würde lediglich einen jüdisch-supremistischen Autokraten gegen einen anderen austauschen.

Die Wähler, die sich von Blau und Weiß abgewandt haben, scheinen Parteien der weichen Rechten zu bevorzugen, wie Saars Neue Hoffnung, und einige, die noch weiter rechts als der Likud stehen, darunter Bennetts Jamina und die Kahanistische Religiöse Zionistische Partei, die von Bezalel Smotrich angeführt wird.

Der Vorsitzende der Partei Jüdische Kraft Israels (Otzma Yehudit) Itamar Ben Gvir (R) spricht mit Anhängern auf dem Mahane Yehuda Markt in Jerusalem am 19. März (AFP)

Der Vorsitzende der israelischen Partei Jüdische Kraft (Otzma Yehudit), Itamar Ben Gvir (R), spricht mit Anhängern auf dem Mahane Yehuda Markt in Jerusalem, am 19. März (AFP)

Smotrich wurde einmal vom Shin Bet verhaftet, weil er angeblich einen Terroranschlag plante, um gegen Israels Gaza-Abzug zu protestieren, obwohl nie Anklage erhoben wurde. Er behauptete einmal kühn, dass Juden keine Terroristen sein können; mit anderen Worten, der Terrorist des einen ist der Freiheitskämpfer des anderen.

Im Jahr 2006 organisierte er aus Protest gegen die Gay-Pride-Parade eine “Parade der Tiere”, bei der Ziegen und Esel durch die Straßen Jerusalems marschierten. Er hat sich selbst als “stolzen Homophoben” bezeichnet. Er hat als MK der Yamina-Allianz und als Verkehrsminister gedient.

Smotrich ist mit Itamar Ben-Gvir verbündet, dessen politische Entwicklung als Jugendlicher ihn in die Arme des rechtsextremen Rabbi Meir Kahane führte. Einem Bericht von Haaretz zufolge: “Zuerst schloss er sich der Jugendbewegung an, die mit Moledet verbunden war, einer rechtsgerichteten politischen Partei, die dafür eintrat, israelische Araber aus dem Land zu ‘transferieren’. Aber das erwies sich als zu zahm für ihn. So wechselte er kurz darauf zu Kach, der schließlich verbotenen rassistischen Partei, die von dem in Amerika geborenen Rabbi Kahane gegründet wurde. Ich fand in dieser Bewegung eine Menge Liebe für das jüdische Volk, eine Menge Wahrheit und eine Menge Gerechtigkeit”, sagt Ben-Gvir.

Mit dem Präzedenzfall brechen

Als Teenager erlangte Ben-Gvir 1995 Berühmtheit, als er das Auto des damaligen Premierministers Yitzhak Rabin zerstörte und dessen Cadillac-Kühlerfigur zur Schau stellte und damit prahlte: “Wir haben das Auto. Wir werden auch Rabin kriegen.” Rabin wurde nur Wochen später von einem anderen Kahanisten ermordet.

Ben-Gvir ist jetzt der bevorzugte Verteidiger für Siedler, die wegen terroristischer Angriffe auf Palästinenser angeklagt sind. Er ist das israelische Äquivalent des US-Anwalts und Politikers Rudy Giuliani, nur dass er keine schmierigen Gauner vertritt, sondern angeklagte Massenmörder. Er lebt in Hebron, einer der gewalttätigsten Siedler-Enklaven, wo Juden und Palästinenser durch Stacheldraht, verschlossene Metalltore und Tausende von israelischen Soldaten getrennt sind, die die Siedler vor dem Zorn der einheimischen Bevölkerung schützen.

Israel-Wahl: Neueste Ergebnisse zeigen Netanjahu ohne klaren Weg zur Macht

Mehr lesen ”

Trotz mehrerer früherer Versuche hat Ben-Gvir noch nie in der Knesset gesessen. Sein Bündnis hatte dieses Mal nur aus einem Grund Erfolg: Netanjahu machte den rechtsextremen Wählern klar, dass er es vorzog, wenn sie nicht den Likud, sondern die Religiösen Zionisten wählen würden. Er sagte auch, dass die Partei ein Koalitionspartner in seiner nächsten Regierung sein würde, ein auffälliger Bruch mit früheren Präzedenzfällen.

1988 war Kahanes neu gegründete Kach-Partei so weit außerhalb des Mainstreams, dass die Regierung sie verbot, und sowohl Israel als auch die USA haben Kach zu einer terroristischen Organisation erklärt. Kein israelischer Führer hat jemals eine explizit kahanistische Partei gefördert, geschweige denn einer Regierungskoalition zugestimmt – was bedeutet, dass es wahrscheinlich ist, dass die religiösen Zionisten mindestens ein Ministerressort erhalten werden, das die Interessen ihrer Siedler-Wählerschaft vertritt. Dies bietet einen noch nie dagewesenen Zugang zu israelischen Protokollen und Macht.

Dies sollte niemanden überraschen, der die Geschichte der zionistischen Bewegung kennt. Mindestens zwei frühere israelische Premierminister, Menachem Begin und Yitzhak Shamir, waren angeklagte Terroristen, die unter anderem mit dem Bombenanschlag auf das King David Hotel, dem Massaker von Deir Yassin und der Ermordung des UN-Friedensunterhändlers Graf Folke Bernadotte in Verbindung gebracht wurden.

Flirten mit Terroristen

Es gibt eine mächtige Art und Weise, wie die Welt auf Netanyahus Flirt mit den Unterstützern des jüdischen Terrorismus reagieren könnte: Die US-Regierung, die UNO und die EU könnten diese Regierung zur Persona non grata erklären und sich weigern, mit ihr irgendwelche Geschäfte zu machen. Es wäre eine diplomatische Version von Boykott, Desinvestition und Sanktionen (BDS).

Israel ist sich einig in seiner Entschlossenheit, eine rassistische, apartheidische Politik zu verfolgen. Die Welt ist sich nicht einig, sie zu bekämpfen

Jüdische Führer der Diaspora könnten erklären, dass Netanyahu zu weit gegangen ist, und sich weigern, Gelder für Israel zu sammeln oder an Treffen mit israelischen Regierungsvertretern teilzunehmen.

Im Gegensatz zu dem, was einige glauben, funktioniert internationaler Druck. Israel mag sich zwar schmerzlich über seine Voreingenommenheit beschweren, aber wenn es hart auf hart kommt, wirkt dieser Druck, indem er das israelische Verhalten ändert – wenn auch normalerweise nicht in signifikanter Weise, da Israel nur das absolute Minimum tut, um eine internationale Zensur zu vermeiden.

Ungeachtet dessen würde eine vereinte Front von westlichen demokratischen Regierungen und jüdischen Führern der Diaspora eine kraftvolle Erklärung abgeben, die eine rote Linie definiert, die Israel überschritten hat. Und doch ist die Wahrscheinlichkeit, dass dies geschieht, fast gleich null. Israel ist sich einig in seiner Entschlossenheit, eine rassistische, apartheidische Politik zu verfolgen. Die Welt ist sich nicht einig, sie zu bekämpfen. Sie zaudert, während Rom brennt. Übersetzt mit Deepl.com

Richard Silverstein schreibt den Blog Tikun Olam, der sich der Aufdeckung der Exzesse des israelischen Nationalen Sicherheitsstaates widmet. Seine Arbeit ist in Haaretz, dem Forward, der Seattle Times und der Los Angeles Times erschienen. Er trug zu der Essay-Sammlung über den Libanon-Krieg 2006, A Time to Speak Out (Verso) bei und hat einen weiteren Essay in der Sammlung Israel and Palestine: Alternate Perspectives on Statehood (Rowman & Littlefield) Foto von RS von: (Erika Schultz/Seattle Times)

Teilen auf: Twitter

Facebook

Drucken



Gefällt mir: Gefällt mir Wird geladen...