Israel-Wahl: Rechtsextremes Parteienbündnis vor großen Zugewinnen, Exit Polls zeigen

Die Religiöse Zionistische Partei wird voraussichtlich mindestens sechs Sitze erhalten, während Netanjahus Likud-Partei auf dem besten Weg ist, zwischen 31 und 33 Sitze zu gewinnen, so die Umfragen.



Itamar Ben-Gvir, Chef der Otzma Yehudit Partei, jubelt seinen Anhängern auf einem Markt in Jerusalem zu, während er Wahlkampf macht, 22. März 2021 (AFP)

Von MEE-Mitarbeitern

Veröffentlicht am: 23. März 2021

Die Religiöse Zionistische Partei, ein Parteienbündnis, zu dem auch die Kahanisten, die Noam-Partei und die national-religiöse Nationale Union-Tkuma gehören, hat bei Israels vierter Wahl innerhalb von zwei Jahren die Erwartungen übertroffen, wie Exit Polls gezeigt haben.

Exit Polls, die von den Kanälen 11, 12 und 13 durchgeführt wurden, berichteten, dass die Likud-Partei von Premierminister Benjamin Netanyahu auf dem besten Weg war, zwischen 31 und 33 Sitze in der 120-köpfigen Knesset zu gewinnen, während die Religiöse Zionistische Partei auf dem besten Weg war, zwischen sechs und sieben Sitze zu sichern.

Den Umfragen zufolge wurde erwartet, dass Netanyahu und seine politischen Verbündeten, zu denen auch die Religiöse Zionistische Partei gehört, zwischen 53 und 54 Sitze erhalten würden, während der Anti-Netanyahu-Block, der von Yesh Atid angeführt wird, auf insgesamt 59 Sitze kommen würde.

Wenn die Endergebnisse mit den Exit Polls übereinstimmen, werden beide Seiten Naftali Bennett, einen ehemaligen Netanyahu-Verbündeten mit angespannten Beziehungen zum Premierminister, umwerben müssen, um eine Mehrheit von mindestens 61 Sitzen zu bilden.

Bennetts Jamina-Partei wurde ein Gewinn von 7-8 Sitzen vorausgesagt.

Israel Wahlen: Müde Wähler gehen zum vierten Mal in zwei Jahren an die Urnen

Bennett teilt Netanjahus harte nationalistische Ideologie, ist aber über seine Koalitionsabsichten unverbindlich geblieben.

“Ich werde nur das tun, was gut für den Staat Israel ist”, wurde Bennett von einem Sprecher unmittelbar nach Schließung der Wahllokale zitiert.

Sollte es Netanyahu gelingen, eine Koalition zu bilden, wird Israel die am weitesten rechts stehende Regierung in seiner Geschichte haben und wahrscheinlich Anhänger des rechtsextremen Rabbi Meir Kahane enthalten.

Laut Haaretz bedeuten die schockierenden Zugewinne der Religiösen Zionisten, dass Itamar Ben-Gvir, die Nummer drei der Partei, für einen Ministerposten in einer möglichen Regierung in Frage kommen könnte.

Ben-Gvir, ein Anwalt und Führer der rechtsextremen Otzma Yehudit Partei, ist ein Kahanist, der seine Bewunderung für Baruch Goldstein zum Ausdruck gebracht hat, den Massenmörder von 29 palästinensischen Gläubigen in der besetzten Westbank im Jahr 1994.

Ben-Gvir ist auch dafür bekannt, dass er Personen verteidigt, die verdächtigt werden, Hassverbrechen begangen zu haben, und er hat wiederholt die Ausweisung von palästinensischen Bürgern Israels gefordert, die nicht loyal gegenüber Israel sind.

Laut Haaretz scheint neben Ben-Gvir auch Avi Maoz, der auf Platz sechs der religiös-zionistischen Liste steht, auf dem Weg in die Knesset zu sein.

Maoz ist der Führer der Noam-Partei, die die Ausweisung “fremder” Einflüsse gefordert hat – die sie für die wachsende Akzeptanz von LGBTQ-Lebensstilen verantwortlich gemacht hat.

Die palästinensische Abstimmung

Zuvor hatte die Vereinigte Arabische Liste am Dienstag gewarnt, dass die Partei die für den Einzug in die Knesset erforderliche Wahlhürde möglicherweise nicht erreichen wird.

Gegen 19 Uhr Ortszeit sagte der Wahlleiter Ibrahim Hijazi, die Wahlbeteiligung der palästinensischen Bürger Israels habe nur bei etwa 35 Prozent gelegen, berichtete Haaretz.

Enas Masri, ein 40-jähriger Bildungsarbeiter, der in dem palästinensischen Dorf Jaljulia lebt, sagte gegenüber Middle East Eye, dass er bei den letzten drei Wahlen nicht gewählt habe und “auch dieses Mal nicht wählen werde”.

“Es ist ein Spiel und ich glaube nicht, dass die israelische Knesset mein Platz ist”, sagte Masri.

Israel Wahl: Warum Netanjahus Makeover ihn zu einem unwahrscheinlichen "Araber-Liebhaber" machte

“Wir leben in einer Illusion, besonders in Bezug auf die Idee der Staatsbürgerschaft. Wir haben bisher im israelischen Parlament nichts erreicht und wir konnten unsere Realität nicht ändern. Ich glaube, wir müssen unsere eigene Autonomie als Palästinenser innerhalb Israels aufbauen und wir müssen auf dem Boden handeln und nicht im Parlament.”

In der Zwischenzeit sagte Maha Igbariyya, eine palästinensische Aktivistin in der nordisraelischen Stadt Umm al-Fahem, dass sie die Menschen in ihrer Gemeinde dazu dränge, für die Gemeinsame Liste zu stimmen, und betonte, dass ihre Abgeordneten wichtige Arbeit geleistet hätten, um das Problem des organisierten Verbrechens hervorzuheben, das ihre Städte und Dörfer plagt.

“Seit zwei Jahren hat die Gemeinsame Liste dieses Thema im Parlament hervorgehoben, und ohne die arabischen Abgeordneten würde niemand davon hören. Die arabischen Abgeordneten haben viel für die ’48 Palästinenser getan und sie verdienen unser Vertrauen und unsere Unterstützung”, sagte sie gegenüber MEE.

“Neben dem Kampf gegen Verbrechen und Hauszerstörung ist die Gemeinsame Liste die einzige Partei, die im israelischen Parlament noch über die Besatzung spricht. In den anderen Parteien ist dieses Thema tot und niemand spricht darüber. Ich denke, das ist das Hauptproblem, das gelöst werden sollte.”

Obwohl schätzungsweise fünf Millionen Palästinenser unter israelischer militärischer Besatzung oder Belagerung im Westjordanland und im Gazastreifen leben, können sie nicht an einer Wahl teilnehmen, die weitreichende Folgen für ihr Leben haben wird.

Das israelische Militär sperrt das Westjordanland für jede Wahl ab, während seine Bürger in den illegalen Siedlungen frei wählen können.

Bibis Korruptionsvorwürfe

Die allgemeine Wahlbeteiligung in Israel war am Dienstag ebenfalls rückläufig. Bis 18 Uhr hatten etwa 51,5 Prozent der Israelis ihre Stimme abgegeben, verglichen mit 56,3 bei der letzten Wahl im gleichen Zeitraum. Das letzte Mal, dass eine so niedrige Wahlbeteiligung verzeichnet wurde, war im Jahr 2009.

Nach einer Reihe von gescheiterten Versuchen, eine Koalition zu bilden, haben viele diese Wahl als ein Referendum über Netanjahu gesehen, der seit 15 Jahren im Amt ist und damit Israels dienstältester Premierminister ist.

‘Netanjahu will seinen Korruptionsfall loswerden und die Rechte will dem Obersten Gerichtshof die Flügel stutzen’

– Meron Rapoport, politischer Analyst

Der erfahrene israelische Politikanalyst Meron Rapoport sagte gegenüber MEE, dass diese jüngste Wahl vor allem ein Kampf um das Justizministerium ist.

Für Netanyahu persönlich steht in der Justiz viel auf dem Spiel, da er gegen Korruptionsvorwürfe kämpft, die sowohl seine Freiheit als auch seine politische Karriere gefährden könnten.

In der Zwischenzeit haben Netanyahus rechtsextreme und religiöse Verbündete ihre eigenen Motive, um das Justizministerium in die Hand zu bekommen, das Blau-Weiß in der scheidenden Regierung kontrolliert hat.

“Der wahre Kampf wird um das Justizministerium stattfinden. Das ist das wichtigste Amt nach dem des Ministerpräsidenten. Netanjahu will seinen Korruptionsfall loswerden und die Rechten wollen dem Obersten Gerichtshof die Flügel stutzen, damit sie in Bezug auf die Siedlungen im Westjordanland, die Frauen und die LGBT-Gemeinschaft machen können, was sie wollen”, sagte Rapoport.

“Sie wollen die Gesetzgebung in ihren Händen behalten.”

Vor der Abstimmung am Dienstag warnte Oppositionsführer Lapid, dass Netanyahu versuchen würde, eine rechte, “rassistische und homophobe” Regierung zu bilden, wenn er gewinnt.

“Dies ist der Moment der Wahrheit”, sagte er. “Es gibt nur zwei Optionen: eine große Jesch Atid oder eine Regierung der Finsternis, des Rassismus und der Homophobie.” Übersetzt mit Deepl.com

