Unappetitlicher Wahlkampf

Bild: A waitress serves Prime Minister Benjamin Netanyahu in a cafe in Jerusalem, as Israel eases coronavirus restrictions (Reuters)

As Netanyahu hits a wall with voters, Israel’s election is about the best of the rest What seems at first to be a weary fourth round in a two-year-long election cycle could instead turn out to be one of the biggest dramas in Israel’s political history. After polling day on 23 March, Israel’s prime minister will once again be a right-winger.



Israel Wahlen: Netanjahu stößt bei den Wählern an eine Grenze.

Von Lily Galili

in Tel Aviv, Israel

9. März 2021



Zum ersten Mal könnte ein rechter Premierminister aus den Rivalen des Likud hervorgehen – ein Szenario, das weder Stabilität noch Fortschritt verspricht

Eine Kellnerin bedient Premierminister Benjamin Netanjahu in einem Café in Jerusalem, während Israel die Beschränkungen für Coronaviren lockert (Reuters)

Was auf den ersten Blick wie eine müde vierte Runde in einem zweijährigen Wahlzyklus aussieht, könnte sich stattdessen als eines der größten Dramen in Israels politischer Geschichte entpuppen.

Nach dem Wahltag am 23. März wird Israels Premierminister wieder ein Rechtsaußen sein. Aber es könnte nicht Benjamin Netanjahu sein, oder tatsächlich jemand von seiner regierenden Likud-Partei.

Ein solches Szenario hat es noch nie gegeben. Fast 45 Jahre lang waren rechte Premierminister und derjenige, der den Likud anführte, ein Synonym; in den letzten 12 Jahren war der Name Benjamin Netanjahu Teil dieser Gleichung.

Dieses axiomatische Konzept könnte sich auflösen. Sei es Gideon Saar (einst Likud-Mitglied, jetzt Chef der Partei Neue Hoffnung) oder Jamina-Chef Naftali Bennett, zwei von Netanjahus Rivalen auf der rechten Seite könnten Geschichte schreiben, indem sie Wähler anlocken, die die Linke meiden, aber den Premierminister satt haben.

Hinter den Kulissen wird darum gekämpft, wer nach der Ära Netanjahu Führer des nationalistischen rechten Lagers wird

Einer von ihnen wird dem Likud etwa 150.000 Wähler abnehmen müssen, was drei bis vier Sitzen im Parlament entspricht, um eine tragfähige Regierung bilden zu können.

Es muss viel passieren, damit dieses Szenario eintritt, aber allein die Möglichkeit ist ein Novum.

Das mag eine gute Nachricht sein, wenn man sich um die moralische Hygiene Israels kümmert und sich zum Ziel setzt, einen korrupten, verschlagenen Führer zu entthronen. Es mag keine gute Nachricht sein, wenn man sich zum Ziel setzt, den israelisch-palästinensischen Konflikt zu lösen und die jahrzehntelange Besatzung zu beenden.

Noch vor einem Jahr sagte Bennett, damals Verteidigungsminister, dass Israel “einen echten und unmittelbaren Kampf um die Zukunft” des Gebietes C, dem Teil des besetzten Westjordanlands unter totaler israelischer Kontrolle, beginnt.

“Wir werden die Souveränität auf das gesamte Gebiet C anwenden, nicht nur auf die Siedlungen, nicht nur auf diesen oder jenen Block”, fügte er hinzu und machte damit seine Position zur Annexion so klar wie der Tag.

Saar’s New Hope lehnt unterdessen die palästinensische Staatlichkeit ab. Er unterstützt die Annexion, hat aber gesagt, dass er bereit ist, deren Umsetzung auszusetzen, um die Bedingungen des israelischen Normalisierungsabkommens mit den VAE zu respektieren.

Wenn Ihr Ziel bei dieser Wahl ist, Netanyahu zu verdrängen, gibt es eine kleine Chance, dass es erreicht werden kann. Wenn Ihr Ziel darin besteht, die Politik zu ändern, die Besatzung zu beenden und die kapitalistische Wirtschaft zu zähmen, wird kein denkbares Ergebnis Sie dorthin führen.

Seltsame Schattenregierung

Die Konzentration darauf, wer die beiden Zweitplatzierten werden, ist entscheidend, trotz der Tatsache, dass der dritte Anwärter, Yair Lapid, Chef der zentristischen Yesh Atid Partei, einen soliden Vorsprung vor den anderen Anwärtern auf den Titel des “Besten des Rests” hat. Lapid gewinnt 20 Sitze, verglichen mit den 12-14, die Saar und Bennett in den jüngsten Umfragen vorausgesagt werden.

Man geht davon aus, dass der Chef einer rechtsgerichteten Partei eine viel bessere Chance hat, eine Koalitionsregierung mit anderen rechten oder rechtsextremen Parteien zu bilden. Der eigentliche Kampf hinter den Kulissen dreht sich darum, wer nach der Ära Netanjahu Führer des nationalistischen rechten Lagers wird. Alle zielen auf das Amt des Premierministers.

“Wir sind Zeugen eines einzigartigen Phänomens. In der Tat steht Bibis Koalition einer seltsamen alternativen Schattenregierung gegenüber”, sagt der prominente internationale Strategieberater Moshe Klughaft und benutzt damit einen gängigen Spitznamen für Netanjahu.

“Wenn bis jetzt sein Likud die säkulare Rechte war, hat er jetzt Avigdor Liebermans Partei Yisrael Beiteinu, die diese Rolle spielt”, sagt er gegenüber Middle East Eye. “Shas, sein natürlicher Partner in der sozialen Rechten, hat jetzt Naftali Bennett, der auf der gleichen Spielwiese kandidiert. Gideon Saar repräsentiert einen soliden ideologischen rechten Flügel, eine Rolle, die bisher von Bibis Verbündetem, Bezalel Smotrich, Chef der Religiösen Zionistischen Partei, besetzt war”, fügt er hinzu.

“Sie alle addieren sich zu einem Ersatz, der zu einer kritischen Masse werden könnte, wenn kein Netanjahu dabei ist – sicherlich ein dramatisches Ereignis.”

Bis vor kurzem arbeitete Klughaft als Netanjahus strategischer Berater. Er gab dem Premierminister seinen beständigen Slogan “viele Politiker, ein Führer” und verließ ihn wegen finanzieller Unstimmigkeiten.

Ein mögliches und chaotisches Szenario, das er anspricht, ist eine dreigliedrige Rotationsregierung mit Lapid, Saar und Bennett. Da das Trio (bisher) geschworen hat, nicht mit oder unter einander zu sitzen, ist selbst diese alptraumhafte Option reines Wunschdenken im Vergleich zu einer anderen Alternative: einer fünften Wahlrunde.

Netanjahu kämpft um sein politisches Leben und, da er wegen Korruption angeklagt ist, auch um seine persönliche Freiheit. Keine Tat ist zu niedrig, kein Wort zu gemein, um dies zu sichern. Bislang hatte seine Taktik nur begrenzten Erfolg. Seine Obergrenze in den Umfragen scheint bei 29 Sitzen zu liegen, und wenn das der Fall ist, könnte der Premierminister Israel leicht in eine weitere Wahlrunde ziehen.

Erschöpfte Botschaft

“Nachgewiesenes Wunder” ist in der katholischen Kirche eine Voraussetzung für die Heiligkeit. Nach diesem Kriterium zu urteilen, könnte sich Netanjahu für den Titel qualifizieren.

Es kann kein Zufall sein, dass ganz Israel nur zwei Wochen vor dem Wahltag abrupt, nach den Einschränkungen des Covid, zur nahezu Normalität übergeht.

Vor einem Monat, in einer Kabinettssitzung am 7. Februar, schrie Netanjahu seinen Rivalen, den ehemaligen Verteidigungsminister Benny Gantz, an und sagte, das “Blut vieler Israelis” werde an Gantz’ Händen kleben, wenn er auch nur eine teilweise Öffnung vorzeitig herbeiführt. Vor zwei Wochen schimpfte er erneut über Gantz, dieses Mal, weil er sich strengeren Beschränkungen widersetzte. Und dann geschah das Wunder.

Netanjahu braucht seine Wähler glücklich, stolz auf den Retter, der sie stündlich daran erinnert, dass er ihnen die Impfstoffe gebracht hat

Trotz der Ausbreitung neuer Coronavirus-Varianten verkündete Netanjahu auf Fox News: “Israel ist das erste Land der Welt, das das Coronavirus überwunden hat… es liegt hinter uns.” Nichts weniger als ein Wunder.

Er vergaß nur, es den ratlosen Israelis und den verwirrten Gesundheitsbehörden zu sagen, die nun mit der Notwendigkeit kämpfen, der Öffentlichkeit mitzuteilen, dass die Pandemie noch lange nicht vorbei ist, ohne zu behaupten, der Premierminister lüge. Einige deuten sogar an, dass eine weitere Abriegelung notwendig sein könnte, was weit von Netanjahus politischem Zeitplan entfernt ist. Er braucht seine Wähler glücklich, stolz auf den Retter, der sie stündlich daran erinnert, dass er ihnen die Impfstoffe gebracht hat.

Netanjahus Motiv des “nur ich hätte es tun können” ist erschöpft. Jetzt schiebt er ein anderes nach – “Die Zukunft ist hell und ich werde euch neun Millionen Impfstoffe bringen. Nur ich kann es schaffen” – und das klingt viel besser, während die Einkaufszentren voll sind, die Schulen zum ersten Mal seit fast einem Jahr wieder öffnen und Israelis, die auf der ganzen Welt gestrandet sind, endlich nach Hause dürfen.

In der völligen Abwesenheit einer kohärenten Politik könnten weitere neue Varianten ins Land kommen. Wenn sie das tun, wird sich die Wirkung erst nach der Abstimmung einstellen. In einer Online-Umfrage von Kan News schrieb die große Mehrheit der Befragten Netanjahu das Prädikat “gerissen” zu.

Strategisches Abstimmen

Die israelische Linke ist bei diesen Wahlen fast abwesend – zu klein und zu gespalten, um eine entscheidende Rolle zu spielen. Diese Runde wird leider von vielen als die “Wahl in Anwesenheit einer Partei” bezeichnet, da eine Seite der politischen Kluft im Wesentlichen nicht erschienen ist.

Das “Anti-Bibi”-Lager bildet unterdessen ein seltsames Paar, das von der Gemeinsamen Liste und Meretz bis hin zu New Hope und Yamina reicht, und zwar links und rechts. Diese Seltsamkeit schafft ein beispielloses politisches Phänomen: Wähler, die traditionell für linke Parteien stimmen, wechseln zu denen auf der rechten Seite, von denen sie glauben, dass sie eine bessere Chance haben, Netanyahu zu stürzen.

Das ist es, was passiert, wenn die Wahl frei von jeglicher Ideologie ist und auf “Bibi oder nicht Bibi” hinausläuft. Und diese so genannte “strategische Abstimmung” ist potenziell gefährlich. Es könnte die linke Partei Meretz ausschließen, die jetzt unter der Wahlhürde liegt, während es die Türen des Parlaments für den rassistischen Rabbi Meir Kahane-Schüler Itamar Ben-Gvir öffnet, der jetzt auf der Liste des aufstrebenden Religiösen Zionismus steht.

Saudi-Arabien ‘befürchtet Niederlage von Netanjahu’ bei der kommenden israelischen Wahl

Dennoch spielen diese fast unsichtbar kleinen linksorientierten Parteien eine entscheidende Rolle bei diesen Wahlen. In der Tat könnte ihre Schwäche über die Zukunft entscheiden. Wenn sie alle darauf bestehen, unabhängig von den Umfragen im Spiel zu bleiben, wie sie es jetzt tun, könnten die verlorenen Stimmen derjenigen, die die Wahlhürde nicht erreichen, das Überleben von Netanjahus Koalition sichern.

Wenn dem so ist, werden sie der Linken das antun, was Abbas Mansour der Gemeinsamen Liste angetan hat, als er sich entschied, allein zu kandidieren. Indem er die Gemeinsame Liste verließ, ermutigte der Ra’am-Parteichef Netanjahu, auf die arabische Wählerschaft zuzugehen. Der Premierminister verbringt Tage in palästinensischen Dörfern und ist stolz darauf, “Abu Yair” genannt zu werden.

Dieses schmerzhaft zynische Verhalten zahlt sich nur teilweise aus. Drusische Wähler, die durch das jüdische Nationalstaatsgesetz beleidigt sind, zögern nun noch mehr, ihn zu wählen. Im Gegenzug wirbt er nun um die Stimmen der Beduinen. Aber diese anfänglich triumphale Kampagne kam zu einem abrupten Ende, als der Bürgermeister von Rahat, einer Beduinenstadt im Süden Israels, sich diese Woche weigerte, Netanjahu zu empfangen. “Soll er doch nach der Wahl kommen”, sagte er.

Kein Politiker und kein politischer Kommentator wagt zu prophezeien, was am 24. März passieren wird – es gibt zu viele “Wenns”. Ein Szenario sieht eine Regierung mit drei rotierenden Premierministern vor: Lapid, Saar und Bennett. Ein anderes sieht vor, dass Bennett sich Netanjahu anschließt, um ihn über die Linie von 61 Sitzen zu bringen, die er braucht, um eine Regierung zu bilden.

Im Gegenzug würde Bennett wahrscheinlich verlangen, mit dem Likud zu fusionieren und so den Weg für seine zukünftige Führung des rechten Lagers und das Amt des Premierministers am Tag nach Netanyahus Abgang ebnen. Andere glauben, dass er sich für das Anti-Bibi-Lager entscheiden wird, wenn ihm die Chance geboten wird, in der bizarren dreigliedrigen Rotation als erster Ministerpräsident zu dienen.

In allen Szenarien ist Bennett ein Schlüsselspieler. Alle Szenarien sind unappetitlich, aber keines von ihnen macht den Israelis so viel Angst wie eine fünfte Wahlrunde. Übersetzt mit Deepl.com

Teilen auf: Twitter

Facebook

Drucken



Gefällt mir: Gefällt mir Wird geladen...