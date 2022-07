https://www.middleeasteye.net/opinion/israel-election-uncertainty-army-settlers-call-shots



Bild: Israels Premierminister Naftali Bennett und Außenminister Yair Lapid bei einer Sitzung im Plenum der Knesset, dem israelischen Parlament, in Jerusalem am 30. Juni 2022



Israel: Wahlen sind ein Nebenschauplatz, da Armee und Siedler das Sagen haben



Von Richard Silverstein



30. Juni 2022



Die deprimierende Wahrheit über die israelische Politik heute ist, dass die bevorstehenden Wahlen das gleiche ergebnislose Resultat bringen könnten wie die vier vorangegangenen

Am Montag hat sich die israelische Regierungskoalition unter der Führung von Ministerpräsident Naftali Bennett nach einem Jahr im Amt selbst aufgelöst. Bennetts Partei Jamina verfügte ursprünglich über eine knappe Mehrheit von einem Sitz in der 120-köpfigen Knesset.

Bennett hatte jedoch nach und nach Abgeordnete verloren, die die Koalition verließen. Die meisten von ihnen verließen die Koalition, weil sie der Meinung waren, dass Bennetts schwerfälliger Zusammenschluss von Parteien aus dem gesamten politischen Spektrum, von rechts bis links, ihre nationalistischen Werte verriet.

Es half Bennett nicht, dass der Likud, die Oppositionspartei des ehemaligen Ministerpräsidenten Benjamin Netanjahu, seit dem Tag des Amtsantritts der neuen Regierung intensive Anstrengungen unternahm, um Abgeordnete abzuwerben und die Regierung zu Fall zu bringen.

Nach intensiven Beratungen mit den Abtrünnigen und weiteren Drohungen anderer, die Regierung zu verlassen, erkannte Bennett, dass er keine stabile Koalition mehr hatte und dass die einzige Alternative die Auflösung der Regierung war. Außerdem wollte er einer Niederlage bei einem Misstrauensvotum zuvorkommen, damit die Wähler ihn als Verlierer sahen. Ein Abgang zu seinen eigenen Bedingungen war bei weitem vorzuziehen.

Zu den Schmeicheleien, die der Likud den übergelaufenen Abgeordneten anbot, gehörte ein sicherer Likud-Sitz bei den nächsten Wahlen, wenn sie ihn verließen. Daher war es seltsam, dass gerade die Opposition, die die Koalition stürzen wollte, versuchte, die Schlussabstimmung über die Auflösung zu verzögern.

Der Grund dafür war einfach: Wenn es ihnen gelänge, nur ein paar Abgeordnete aus der Regierungskoalition herauszulösen, die zum Likud wechseln, könnte Netanjahus Lager seine eigene “Alternativregierung” bilden und Wahlen vermeiden. Dieser Plan schlug fehl, und das Land wird zur fünften Wahl innerhalb von drei Jahren antreten.

Am Mittwoch gab Bennett bekannt, dass er bei den kommenden Wahlen nicht mehr antreten werde.

Noch nie da gewesene Pattsituation

Die vergangenen drei Jahre haben eine in der Geschichte der israelischen Politik noch nie dagewesene Patt-Situation geschaffen. Die Regierungsgeschäfte waren über lange Zeiträume in der Schwebe, da die Regierungen in rascher Folge wechselten.

In dieser Zeit konnten wichtige politische Fragen nicht angegangen werden, weil es keinen Konsens gab und wichtige Abgeordnete sich weigerten, ihre Stimmen für die Verabschiedung von Gesetzen abzugeben. So erhielt ein Gesetzentwurf, der den Rechtsstatus von Siedlern nach israelischem Recht und nicht vor Militärgerichten festschreiben sollte, nicht genügend Stimmen, um verabschiedet zu werden.

Diese Stagnation unterstreicht, dass die wahre Macht im Land nicht bei den gewählten Vertretern, sondern bei der Armee, der Polizei und dem Geheimdienstapparat liegt

Normalerweise unterliegt jeder, der im Westjordanland – einem Gebiet unter israelischer Besatzung – lebt, dem Militärrecht. Doch in der Vergangenheit hat die Knesset Gesetze verabschiedet, die Siedler ausgenommen haben.

Es war die oberste Priorität der Rechtskoalition, dieses Gesetz zu erneuern. Die arabischen Parteien waren jedoch strikt dagegen. Das Ergebnis war, dass sich zwei palästinensische Abgeordnete weigerten, für das Gesetz zu stimmen, und es scheiterte.

In der Debatte über das Gesetz kam es zu dem merkwürdigen Phänomen, dass die linke Meretz-Partei in der Regierungskoalition ein Gesetz unterstützte, das gegen alle Grundsätze verstieß, die ihr wichtig waren, während die palästinensischen Abgeordneten in der Koalition dafür gescholten wurden, dass sie ihren Werten treu blieben und sich weigerten, das Gesetz zu unterstützen.

Der Grund für diese merkwürdige Konstellation war, dass der einzige Klebstoff, der die verschiedenen politischen Fraktionen zusammenhielt, ihre Entschlossenheit war, Netanjahus Rückkehr an die Macht zu verhindern. Es war die “Alles-außer-Bibi”-Regierung.

Wenn uns die Geschichte der Politik etwas lehrt, dann, dass eine Regierung, die sich ausschließlich auf die Opposition stützt und die elementaren Aufgaben des Regierens nicht erfüllen kann, nicht überleben wird.

Mehr vom Gleichen

Die deprimierende Wahrheit ist, dass die bevorstehenden israelischen Wahlen mehr vom Gleichen bieten könnten: ein Ergebnis, das weder dem Likud noch seinen Gegnern ein Mandat gibt. Umfragen zu den Wählerpräferenzen für die kommenden Wahlen zeigen, dass der Likud die meisten Sitze gewinnt, aber seine Chancen, eine Regierungskoalition mit anderen Parteien zu bilden, bleiben gering.

Dies würde eine weitere Periode der Ungewissheit bedeuten, in der die verschiedenen Parteien um die Macht ringen, während das Land wieder einmal ohne eine funktionierende Regierung dasteht.

Netanjahu

Der ehemalige israelische Ministerpräsident Benjamin Netanjahu (L) spricht am 30. Juni 2022 vor der Knesset (Parlament) in Jerusalem.

Diese Stagnation unterstreicht, dass die wahre Macht im Land nicht bei den gewählten Vertretern liegt, sondern bei der Armee, der Polizei und dem Geheimdienstapparat. Aus diesem Grund hat Israel in dieser Zeit der Instabilität die Landnahme gegen Palästinenser fortgesetzt und die Vertreibung von Palästinensern aus ihren Häusern in Sheikh Jarrah fortgesetzt. Deshalb stürmt die Grenzpolizei muslimische heilige Stätten.

Das ist auch der Grund, warum Siedler durch palästinensische Viertel in Ostjerusalem marschieren und völkermörderischen Parolen skandieren, um die palästinensischen Bewohner zu terrorisieren – was von der politischen Klasse unwidersprochen bleibt.

Ein Besatzungsstaat

Die Politiker bestimmen nicht mehr die Tagesordnung. Dieses Vakuum hat es dem einzigen Teil der israelischen Gesellschaft ermöglicht, der entschlossen ist, seine Interessen zu verfolgen: den Siedlern und ihrer mächtigen Lobby.

Wenn eine Gesellschaft, die sich als Demokratie versteht, nicht in der Lage ist, sich selbst zu regieren, und sich stattdessen für Stabilität an die Armee und die Geheimdienste wendet, wird sie zu einem Besatzungsstaat

Weil sie nicht gewählt werden, bleiben Armee, Polizei und Geheimdienste stabil. Sie können ihre strategischen Ziele unerbittlich und ohne große Einmischung verfolgen.

Die politische Ebene überlässt ihnen wichtige Entscheidungen und stellt enorme Budgets zur Verfügung, damit sie ihre Pläne umsetzen können.

Sie haben es kaum nötig, in der Knesset für eine massive Erhöhung der Mittel zu werben. Ihr Status ist unantastbar. Sie sind unangreifbar. Kein “einfacher” Politiker wagt es, ihnen in die Quere zu kommen.

Wenn eine Gesellschaft, die sich als Demokratie versteht, nicht in der Lage ist, sich selbst zu regieren, und sich stattdessen, um Stabilität zu erlangen, an die Armee und die Geheimdienste wendet, wird sie zu einem Besatzungsstaat, und nicht zu einer Demokratie. Übersetzt mit Deepl.com

Richard Silverstein ist Autor des Blogs Tikun Olam, der sich der Aufdeckung der Auswüchse des israelischen Sicherheitsstaates widmet. Seine Arbeiten sind in Haaretz, The Forward, der Seattle Times und der Los Angeles Times erschienen. Er trug zu der Essaysammlung A Time to Speak Out (Verso) bei, die dem Libanonkrieg 2006 gewidmet ist, und hat einen weiteren Essay in der Sammlung Israel and Palestine: Alternate Perspectives on Statehood (Rowman & Littlefield) Foto von RS von: (Erika Schultz/Seattle Times)

