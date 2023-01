Ja, Israel war und ist nie eine Demokratie! Das ist genau so eine Lüge wie ” in der Ukraine wird unsere Freiheit verteidigt”. Schluss mit den westlichen Propaganda- “Wertel-Lügen” Evelyn Hehct-Galinski

Israel Was Never a Democracy: So why is the West Lamenting End of ‘Liberal’ Israel? Even before the new Israeli government was officially sworn in on December 29, angry reactions began emerging, not only among Palestinians and other Middle Eastern governments, but also among Israel’s historic allies in the West. As early as November 2, top US officials conveyed to Axios that the Joe Biden Administration is “unlikely to engage with Jewish supremacist politician, Itamar Ben-Gvir”.

Israel war nie eine Demokratie: Warum also beklagt der Westen das Ende des “liberalen” Israel?

von Ramzy Baroud

6. Januar 2023

Noch bevor die neue israelische Regierung am 29. Dezember offiziell vereidigt wurde, zeichneten sich wütende Reaktionen ab, nicht nur bei den Palästinensern und anderen Regierungen im Nahen Osten, sondern auch bei Israels historischen Verbündeten im Westen.

Bereits am 2. November ließen hochrangige US-Beamte gegenüber Axios verlauten, dass die Regierung von Joe Biden “wahrscheinlich nicht mit dem jüdischen Vormachtpolitiker Itamar Ben-Gvir zusammenarbeiten wird”.

Tatsächlich übertrafen die Befürchtungen der US-Regierung die von Ben-Gvir, der 2007 von Israels eigenem Gericht wegen Unterstützung einer terroristischen Organisation und Anstiftung zum Rassismus verurteilt wurde.

US-Außenminister Tony Blinken und der nationale Sicherheitsberater Jake Sullivan haben Berichten zufolge “angedeutet”, dass die US-Regierung auch “andere Rechtsextremisten” in Netanjahus Regierung boykottieren würde.

In der Gratulationserklärung des US-Botschafters in Israel, Tom Nides, am darauffolgenden Tag schienen diese starken Bedenken jedoch nicht enthalten zu sein. Nides teilte mit, er habe “Netanjahu zu seinem Sieg gratuliert und ihm gesagt, dass ich mich darauf freue, mit ihm zusammenzuarbeiten, um das unverbrüchliche Band zwischen den beiden Ländern zu erhalten”.

Mit anderen Worten: Dieses “unzerbrechliche Band” ist stärker als jede öffentliche Sorge der USA um Terrorismus, Extremismus, Faschismus und kriminelle Aktivitäten.

Ben-Gvir ist nicht der einzige verurteilte Kriminelle in Netanjahus Regierung. Aryeh Deri, der Vorsitzende der ultraorthodoxen Shas-Partei, wurde Anfang 2022 wegen Steuerbetrugs verurteilt und verbüßte im Jahr 2000 eine Gefängnisstrafe, weil er als Innenminister Bestechungsgelder angenommen hatte.

Bezalel Smotrich ist eine weitere umstrittene Persönlichkeit, deren antipalästinensischer Rassismus seit vielen Jahren sein politisches Bild prägt.

Während Ben-Gvir das Amt des Ministers für nationale Sicherheit zugewiesen wurde, wurde Deri mit dem Innenministerium und Smotrich mit dem Finanzministerium betraut.

Die Palästinenser und die arabischen Länder sind zu Recht verärgert, denn sie wissen, dass die neue Regierung wahrscheinlich noch mehr Gewalt und Chaos säen wird.

Da viele der finsteren israelischen Politiker an einem Ort sitzen, wissen die Araber, dass Israels illegale Annexion von Teilen der besetzten palästinensischen Gebiete wieder auf der Tagesordnung steht und dass die Hetze gegen Palästinenser im besetzten Ost-Jerusalem in Verbindung mit Razzien in der Al-Aqsa-Moschee in den kommenden Wochen und Monaten exponentiell zunehmen wird. Es ist zu erwarten, dass auch der Druck zum Bau und zur Erweiterung illegaler Siedlungen zunehmen wird.

Diese Befürchtungen sind nicht unbegründet. Abgesehen von den äußerst rassistischen und gewalttätigen Äußerungen und Handlungen Netanjahus und seiner Verbündeten in den letzten Jahren hat die neue Regierung bereits erklärt, dass das jüdische Volk “exklusive und unveräußerliche Rechte auf alle Teile des Landes” habe.

Aber während die Palästinenser und ihre arabischen Verbündeten den Extremismus in den verschiedenen israelischen Regierungen weitgehend konsequent anerkannt haben, welche Entschuldigung haben die USA und der Westen, wenn sie nicht erkennen, dass die jüngste von Netanjahu geführte Regierung das rationalste Ergebnis der jahrelangen blinden Unterstützung Israels ist?

Im März 2019 bezeichnete Politico Netanjahu als den Schöpfer der “am weitesten rechts stehenden Regierung in der Geschichte Israels”, eine Einschätzung, die in anderen westlichen Medien unzählige Male wiederholt wurde.

Dieser ideologische Wandel wurde bereits Jahre zuvor von Israels eigenen Medien erkannt. Im Mai 2016 bezeichnete die populäre israelische Zeitung Maariv die damalige israelische Regierung als die “rechtslastigste und extremste” in der Geschichte des Landes. Dies war zum Teil darauf zurückzuführen, dass der rechtsextreme Politiker Avigdor Lieberman mit dem Amt des Verteidigungsministers betraut wurde.

Auch der Westen zeigte sich damals besorgt, warnte vor dem Niedergang der vermeintlich liberalen Demokratie Israels und forderte, dass Israel sich weiterhin für den Friedensprozess und die Zweistaatenlösung einsetzen müsse. Nichts von alledem ist eingetreten. Stattdessen wurden die furchterregenden Figuren dieser Regierung in den folgenden Jahren lediglich zu Konservativen, Zentristen oder sogar Liberalen umgetauft.

Das Gleiche wird wahrscheinlich auch jetzt geschehen. In der Tat gibt es bereits Anzeichen für die Bereitschaft der USA, der extremistischen Politik Israels entgegenzukommen. In seiner Erklärung vom 30. Dezember, in der er die neue israelische Regierung begrüßte, sagte Biden nichts über die Bedrohung der Nahostregion durch die rechtsextreme Politik Tel Avivs, sondern über die “Herausforderungen und Bedrohungen”, die die Region für Israel darstellt. Mit anderen Worten: Ob Ben-Gvir oder nicht, die bedingungslose Unterstützung Israels durch die USA bleibt bestehen.

Wenn die Geschichte eine Lehre ist, werden auch künftige Gewalt und Aufwiegelung in Palästina hauptsächlich, wenn nicht gar ausschließlich, den Palästinensern angelastet werden. Diese reflexartige, pro-israelische Haltung hat Israels Beziehungen zu den USA geprägt, unabhängig davon, ob die israelischen Regierungen von Extremisten oder angeblichen Liberalen geführt werden. Egal, Israel hat irgendwie seinen falschen Status als “einzige Demokratie im Nahen Osten” beibehalten.

Aber wenn wir glauben sollen, dass Israels exklusivistische und rassistisch geprägte “Demokratie” überhaupt eine Demokratie ist, dann sind wir auch berechtigt zu glauben, dass Israels neue Regierung weder weniger noch mehr demokratisch ist als die vorherigen Regierungen.

Dennoch warnen westliche Beamte, Kommentatoren und sogar pro-israelische jüdische Führer und Organisationen in den USA jetzt vor der angeblichen Gefahr für Israels liberale Demokratie im Vorfeld der Bildung von Netanjahus neuer Regierung.

Dies ist eine indirekte, wenn auch nicht geschickte Form der Schönfärberei, da diese Ansichten akzeptieren, dass das, was Israel seit seiner Gründung 1948 bis heute praktiziert hat, eine Form von echter Demokratie war; und dass Israel auch nach der Verabschiedung des umstrittenen Nationalstaatsgesetzes, das Israel als jüdischen Staat definiert und die Rechte der nicht-jüdischen Bürger des Landes völlig außer Acht lässt, eine Demokratie blieb.

Es ist nur eine Frage der Zeit, bis auch Israels neue extremistische Regierung als ein weiterer funktionierender Beweis dafür hingestellt wird, dass Israel ein Gleichgewicht zwischen Jüdischsein und gleichzeitiger Demokratie herstellen kann.

Die gleiche Geschichte wiederholte sich 2016, als die Warnungen über den Anstieg des Rechtsextremismus in Israel – nach dem Netanjahu-Lieberman-Pakt – schnell verschwanden und schließlich ganz verschwanden. Anstatt die neue Einheitsregierung zu boykottieren, beschloss die US-Regierung im September 2016 ihr größtes Militärhilfepaket für Israel in Höhe von 38 Milliarden Dollar.

In Wahrheit hat sich Israel nicht viel verändert, weder in seinem Selbstverständnis noch in seiner Behandlung der Palästinenser. Dies nicht zu verstehen, kommt einer stillschweigenden Billigung der rassistischen, gewalttätigen und kolonialen Politik Israels im besetzten Palästina im Laufe von 75 Jahren gleich.

Ramzy Baroud ist Journalist und Herausgeber der Palästina-Chronik. Er ist der Autor von fünf Büchern. Sein neuestes ist “These Chains Will Be Broken: Palästinensische Geschichten von Kampf und Widerstand in israelischen Gefängnissen” (Clarity Press, Atlanta). Dr. Baroud ist Non-Resident Senior Research Fellow am Center for Islam and Global Affairs (CIGA) der Istanbul Zaim University (IZU). Seine Website lautet www.ramzybaroud.net.

