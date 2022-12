https://www.middleeasteye.net/opinion/israel-netanyahu-ben-gvir-palestinians-annexation-war-how



Der designierte israelische Premierminister Benjamin Netanjahu hält während einer Sitzung inne, nachdem Yariv Levin am 13. Dezember 2022 zum Sprecher der Knesset gewählt wurde (AP)

Israel: Wie Netanjahu Ben-Gvir die Waffe in die Hand gab, um einen Annexionskrieg zu beginnen



von Jonathan Cook

23. Dezember 2022



Die jüdische Macht hat jetzt Dutzende von Möglichkeiten, die Palästinenser zu einer totalen Konfrontation anzustacheln. Eine dritte Intifada war noch nie so nah

Angesichts der Kritik an der Frage, ob die Vereinigten Staaten ihre “unverbrüchliche Verbundenheit” mit einer neuen israelischen Regierung, die von faschistischen Parteien, Gesetzesbrechern und Homophoben angeführt wird, herausposaunen sollten, hat sich die Regierung Biden zurückgehalten.

US-Außenminister Antony Blinken bemerkte diesen Monat defensiv, dass Washington “die Regierung an der Politik und den Verfahren und nicht an einzelnen Persönlichkeiten messen” werde.

Welches Leid hätte vermieden werden können, wenn die USA früher bereit gewesen wären, Israel auf der Grundlage seiner Politik zu beurteilen? Nicht zuletzt hätte der notwendige Druck ausgeübt werden können, um zu verhindern, dass 2022 für die Palästinenser im Westjordanland das blutigste Jahr seit 2005 wird.

Die US-Regierungen waren nur allzu bereit, von der israelischen Führung jede sicherheitspolitische Rationalisierung und jedes beschwichtigende Versprechen zu akzeptieren.

Doch entgegen der Aussage von Blinken werden die israelischen Regierungen nie für ihre Politik zur Rechenschaft gezogen, sei es für den illegalen Siedlungsbau, die 15-jährige Belagerung des Gazastreifens und seine regelmäßige Bombardierung oder den Abriss von Häusern in Ostjerusalem.

Stattdessen waren die US-Regierungen nur allzu bereit, von Israels Führung jede sicherheitspolitische Rationalisierung oder jedes beschwichtigende Versprechen zu akzeptieren – und die unwahrscheinlichsten israelischen Premierminister zu “Friedensstiftern” zu erklären.

Aber Blinkens Bemerkung war auch aus einem anderen Grund absurd.

Wie genau können die “Persönlichkeiten” in der neuen Regierung – der am meisten religiösen und rechtsextremsten in der Geschichte Israels – von ihrer Politik abgekoppelt werden?

Nehmen wir eine solche “Persönlichkeit” in der neuen Koalition von Benjamin Netanjahu. In einem kürzlichen Interview mit Channel 4 forderte Zvika Fogel nicht nur die Abschaffung der “Verhältnismäßigkeit”, des Eckpfeilers des humanitären Völkerrechts, sondern präzisierte dann: “Wenn es eine israelische Mutter ist, die weint, oder tausend palästinensische Mütter, die weinen, dann werden tausend palästinensische Mütter weinen.”

Fogels Ansicht ist nicht überraschend. Er gehört der faschistischen Jewish Power Party an. Bevor er Politiker wurde, bekleidete er mehrere hochrangige Positionen im israelischen Militär, unter anderem war er Leiter des Südkommandos, das für den Gazastreifen zuständig ist. Im Laufe der Jahre hatte er viel Spielraum, um seine Weltanschauung umzusetzen.

Eine kurze Leine?

Es ist noch nicht klar, ob Fogel einen Job in der Regierung bekommen wird. Aber sein Chef bei Jewish Power, Itamar Ben-Gvir, wird es sicher.

Netanjahu muss Jewish Power und seine Schwesterparteien im Zaum halten: Religiöser Zionismus und Noam. Zusammen haben sie bei den Parlamentswahlen im letzten Monat die drittmeisten Stimmen erhalten. Trotz ihrer breiten Unterstützung vertreten sie die Interessen der unruhigsten und gewalttätigsten Elemente innerhalb der Siedlerbewegung.

Bis zu dieser Wahlniederlage war Ben-Gvir vor allem für wiederholte Schlägereien und rassistische Hetze bekannt.

Er wurde dabei gefilmt, wie er palästinensische Ladenbesitzer in Hebron angriff und seine persönliche Schusswaffe auf Palästinenser richtete. Im Jahr 2007 wurde er wegen Unterstützung einer Terrororganisation, der verbotenen Kach-Partei des aggressiven antiarabischen Rassisten Rabbi Meir Kahane, verurteilt.

Israels Westjordanland wird annektiert, nur nicht auf die Art und Weise, die Sie erwartet haben

Mehr lesen ”

Ben-Gvir hat jede Gefahr einer zweiten Verurteilung abgewendet, indem er Kach in Jewish Power umbenannt hat. Jetzt ist die Terrororganisation in der Regierung.

Netanjahu weiß nur zu gut, dass er seinen US-Supermacht-Gönner in Verlegenheit gebracht hat, indem er sich mit offen faschistischen Parteien eingelassen hat.

Deshalb tat er letzte Woche sein Bestes, um Blinkens Vorwand mitzuspielen. “Koalitionen sind interessante Bettgenossen”, sagte Netanjahu dem US-Radiosender NPR und fügte hinzu: “Sie [der religiöse Zionismus] schließen sich mir an. I’m not joining them.”

Er argumentierte, dass Ben-Gvir seit seiner Verurteilung 2007 “viele seiner Ansichten geändert” habe – und dass Netanjahu ihn als Premierminister ohnehin an der kurzen Leine halten werde.

“Mit der Macht kommt die Verantwortung… Ich werde auf jeden Fall dafür sorgen, dass dies der Fall sein wird”, versicherte er.

Nur sieht es nach dem Verlauf der Koalitionsverhandlungen nicht so aus – nicht im Geringsten. Netanjahu braucht Ben-Gvir als Stütze seiner Regierung viel dringender, als dass Ben-Gvir als unscheinbares rechtes Rädchen oder als Platzhalter in einer weiteren Netanjahu-Regierung dienen müsste.

Dieses Kabinett wird so aussehen wie kein anderes unter Netanjahu. Der neue Premierminister wird viel schwächer und weniger dominant sein als der Netanjahu, den wir gewohnt sind.

Das Geschäft verschenken

Netanjahus oberste Priorität ist es, das israelische Rechtssystem zu unterwandern, damit sein laufendes Verfahren wegen Bestechung, Betrug und Untreue gestoppt werden kann. Eine Verurteilung und eine Gefängnisstrafe würden seine politische Karriere beenden.

Der religiöse Zionismus verfolgt das gleiche Ziel wie Netanjahu. Sie wollen das zerstören, was sie für einen “linken” Obersten Gerichtshof halten, und damit den Weg frei machen für die Schaffung einer noch strengeren jüdischen Gesellschaft, sowohl in religiöser als auch in ethnischer Hinsicht.

Doch während Netanjahu in erster Linie auf sich selbst bedacht ist, ist Ben-Gvir ein Eiferer. Er ist mit dem Versprechen in den Wahlkampf gezogen, die israelische Politik aufzurütteln und sie noch weiter nach rechts zu treiben. In Anbetracht seines selbstgepflegten Images als furchtloser politischer Schläger ist Ben-Gvir nicht zu sehen, dass er zurückweicht.

Israelische Soldaten bei Zusammenstößen mit palästinensischen Demonstranten im Dorf Kfar Qaddum im besetzten Westjordanland, nahe der jüdischen Siedlung Kedumi, am 30. September 2022 (AFP)

Israelische Soldaten bei Zusammenstößen mit palästinensischen Demonstranten im Dorf Kfar Qaddum im besetzten Westjordanland, in der Nähe der jüdischen Siedlung Kedumi, am 30. September 2022 (AFP)

Das erklärt genau, wie die Koalitionsverhandlungen verlaufen sind. Netanjahu hat in den Fragen, die für Ben-Gvir und seine Verbündeten am wichtigsten sind, das Heft aus der Hand gegeben.

Sie werden uneingeschränkte Kontrolle über Schlüsselbereiche der Politik haben, die ihrer Revolution zum Durchbruch verhelfen können: Sicherheitskräfte in Israel und den besetzten Gebieten, die Verwaltung der Besatzung, Bildungsprogramme und jüdische Identität.

Netanjahu hat keine Zeit zu verlieren. Letzte Woche begann er, im Eiltempo Gesetze zu verabschieden, um seinen extremistischen Verbündeten mehr Befugnisse zu geben und ihren Rückhalt zu festigen.

Ben-Gvirs wichtigster politischer Verbündeter, Bezalel Smotrich vom Religiösen Zionismus, wird der erste Politiker mit direkter Macht über die falsch benannte Zivilverwaltung, die Militärdiktatur, die das Tagesgeschäft der Besatzung leitet. Er wird in der Lage sein, die Palästinenser weiter zu verelenden und gleichzeitig die extremsten jüdischen Siedler, seine Freunde, bei ihrem Landraub zu unterstützen.

Er kann die Bedingungen im Gazastreifen sogar noch verschärfen, indem er Genehmigungen für den Warentransport in die Küstenenklave verweigert oder Palästinensern, die zum Studieren oder für eine medizinische Notfallbehandlung ausreisen müssen, eine Genehmigung erteilt.

Krieg in allen Ehren

Ben-Gvir wird unterdessen mit der Leitung eines neuen Ministeriums für nationale Sicherheit betraut, ein Posten, der mit weitreichenden Befugnissen ausgestattet ist. Seine Möglichkeiten, Unheil anzurichten, werden beispiellos sein.

Die Aufgabe des bisherigen Ministeriums für innere Sicherheit war die Polizeiarbeit innerhalb Israels. In der Vergangenheit war der Hauptstreitpunkt die Behandlung der palästinensischen Minderheit in Israel, die ein Fünftel der israelischen Bevölkerung ausmacht, durch die Polizei. Diese Bürger dritter Klasse, die Überreste der palästinensischen Bevölkerung, die die Massenvertreibung von 1948 überlebt haben, sind zumeist gezwungen, in abgesonderten Gemeinden zu leben, weit weg von der jüdischen Mehrheit.

Die palästinensische Minderheit beklagt sich seit langem darüber, dass die israelische Polizei sich nicht um die wirklichen Verbrechen kümmert, die sie betreffen, und stattdessen jede politische Aktivität oder jeden Protest in ihren Gemeinden als kriminell einstuft. Die Rechtsextremen wollen, dass die Polizei noch härter durchgreift.

Ben-Gvir wird nicht nur der regulären Polizei vorstehen, sondern auch die Leitung der Grenzpolizei übernehmen, einer großen paramilitärischen Truppe, die sowohl in den besetzten Gebieten als auch innerhalb Israels tätig ist. Bislang wurden ihre Aktivitäten im Westjordanland von der israelischen Armee geleitet.

Die Kontrolle über die Grenzpolizei gibt Ben-Gvir einen entscheidenden Einfluss darauf, wie die Beziehungen zu den palästinensischen Bevölkerungsgruppen auf beiden Seiten der Grünen Linie gestaltet werden. Die Grenzpolizei steht immer an vorderster Front, wenn es darum geht, gegen palästinensische Proteste vorzugehen und Hauszerstörungen durchzusetzen.

Ben-Gvir wird auch eine berüchtigte Undercover-Einheit, die Mistaravim, beaufsichtigen, die palästinensische Proteste infiltriert, oft als Provokateur agiert und der Grenzpolizei den Vorwand liefert, Demonstrationen gewaltsam aufzulösen und Organisatoren zu verhaften.

In seiner neuen Funktion wird Ben-Gvir darüber entscheiden, wie oder ob die Grenzpolizei israelische Gerichtsbeschlüsse zum Abbau von Bauten umsetzt, die von extremistischen jüdischen Siedlern auf palästinensischem Land errichtet wurden und gegen israelisches Recht – und natürlich auch gegen internationales Recht – verstoßen. Diese Rechtsbrecher sind Ben-Gvirs engste Verbündete.

Und er wird dieselben Polizeikräfte beaufsichtigen, die auf dem Platz der Al-Aqsa-Moschee den Frieden zwischen palästinensischen Gläubigen und jüdischen Eiferern wahren sollen, die den Nahen Osten in Brand setzen wollen, indem sie dort beten – als Vorspiel zur Zerstörung der Moschee. Zu diesen Eiferern gehört auch Ben-Gvir selbst.

Als wäre das alles noch nicht genug, wird er auch die Ausstellung von Waffenscheinen beaufsichtigen, was ihm die Bewaffnung eines weit größeren Teils der jüdischen Bevölkerung ermöglichen könnte. Der scheidende Verteidigungsminister Benny Gantz hat gewarnt, dass Netanjahu Ben-Gvir seine eigene “Privatarmee” gibt. Genau das ist das Ziel.

Ben-Gvir hat nun mehrere Möglichkeiten, die palästinensischen Gemeinschaften auf beiden Seiten der Grünen Linie zu verärgern, zu entflammen und zu empören, bis hin zu einer totalen Konfrontation. Eine dritte Intifada war noch nie so nah.

An den Rand des Abgrunds gedrängt

Jahrzehntelang haben die israelischen Regierungen von ihren Sicherheitsdiensten verlangt, einen prekären Balanceakt aufrechtzuerhalten – oder das, was manche irreführend als “Schrumpfung des Konflikts” bezeichnen.

Auf der einen Seite haben Militär, Polizei und Geheimdienste die Aufgabe, jedes Anzeichen von palästinensischem Nationalismus, wie etwa die Unterstützung eines palästinensischen Staates, zu unterdrücken und gleichzeitig die Palästinenser aus dem größten Teil des Gebiets, das einen solchen Staat bilden würde, im Westjordanland und in Ostjerusalem, zu vertreiben.

Das langfristige Ziel besteht darin, ein Gefühl der Hoffnungslosigkeit zu erzeugen, um die Palästinenser zu ermutigen, ein Leben im Exil zu suchen.

Israels rechtsextreme Regierung nimmt die Maske ab, die die westliche Selbstgefälligkeit ermöglichte

Mehr lesen ”

Andererseits sollen die Sicherheitsdienste es vermeiden, zu viel Gewalt anzuwenden, zu schnell oder an zu vielen Fronten, um die Palästinenser nicht zu einer offenen Revolte zu verleiten.

Zwei große und mehrere kleinere Intifadas, darunter auch die im Mai 2021, zeigen, dass diese Aufgabe selbstsabotierend ist. Es gibt einfach keinen Weg, Apartheid durchzusetzen und ethnische Säuberungen durchzuführen, der nicht von seinen Opfern abgelehnt wird.

Im Laufe der Jahre hat Israel versucht, seinen Balanceakt durch offizielle palästinensische Zusammenarbeit zu verfeinern. Die erste Intifada endete mit dem “Friedensprozess” von Oslo 1993 und dem Versprechen einer kumulativen Übertragung von Befugnissen an eine Regierung im Wartestand, die Palästinensische Autonomiebehörde unter Jassir Arafat.

Eine zweite Intifada brach nur wenige Jahre später, im Jahr 2000, aus, als den Palästinensern klar wurde, dass es Israel mit der Selbstverwaltung nicht ernst meinte. Es bedurfte eines neuen palästinensischen Führers, Mahmoud Abbas, um das Gleichgewicht wiederherzustellen.

Israel verschärfte den Druck, während Abbas seinen Sicherheitskräften die “heilige” Pflicht auferlegte, palästinensische Proteste von den Straßen fernzuhalten.

Die Übertragung der Sicherheit der Besatzung an die Palästinensische Autonomiebehörde hat Israel Zeit verschafft.

Wie brutal die derzeitige Besatzung auch sein mag und wie schlecht die palästinensische Minderheit in Israel auch behandelt wird, die israelischen Sicherheitsdienste versuchen, die palästinensische Gesellschaft an den Rand zu drängen, aber nicht – zumindest nicht absichtlich – darüber hinaus.

Krieg mit den Palästinensern

Ben-Gvir und Smotrich haben keine solchen Skrupel. Sie wollen die Eskalation und Konfrontation jetzt, und zwar bis zum bitteren Ende. Ihr ganzes Projekt basiert auf einem Krieg mit den Palästinensern, sowohl in den besetzten Gebieten als auch innerhalb Israels, um eine formale Annexion palästinensischer Gebiete durch Israel unvermeidlich zu machen.

Sie wollen keinen schrittweisen Druck. Sie wollen keine Sicherheitszusammenarbeit mit der Palästinensischen Autonomiebehörde. Sie wollen die PA loswerden. Sie wollen keine Unterscheidung zwischen Israel und den besetzten Gebieten. Sie wollen keine Begrüßung auf dem Rasen des Weißen Hauses oder ein Abendessen mit amerikanischen jüdischen Führern. Sie wollen nicht, dass die Palästinenser in 10 oder 20 Jahren ausreisen. Sie wollen Massenvertreibungen jetzt.

Ihrer Ansicht nach reicht nur ein kompromissloser Krieg gegen alle Palästinenser aus, um den Widerstand der Palästinenser zu brechen und Vertreibungen in einem solchen Ausmaß zu rechtfertigen.

Ihrer Ansicht nach reicht nur ein uneingeschränkter Krieg gegen alle Palästinenser aus, um ihren Widerstand zu brechen und Vertreibungen in einem solchen Ausmaß zu rechtfertigen. Ben-Gvir und Smotrichs Ziel ist eine zweite Nakba, eine Wiederholung der Ereignisse von 1948, als die Palästinenser aus einem Großteil ihrer Heimat vertrieben wurden.

Für die Palästinenser ist die Richtung, in die Israel steuert, seit langem klar. Während das Vertrauen in die Palästinensische Autonomiebehörde immer mehr schwindet, hat eine neue Generation verschiedene Formen des Widerstands wie die Jenin-Brigaden und die Höhle der Löwen in Nablus aufgebaut. Israel ist allmählich gezwungen, seine “polizeiliche” Rolle in den Gemeinden des Westjordanlandes zurückzunehmen, da sein eigenes Vertrauen in die “Sicherheitskooperation” der PA schwindet.

Eine kürzlich durchgeführte Umfrage ergab, dass fast drei Viertel der Bewohner des Westjordanlandes die Schaffung bewaffneter, von der Palästinensischen Autonomiebehörde unabhängiger Gruppen zum Schutz ihrer Gemeinden befürworten.

Netanjahu hat nun die Waffe in die Hand genommen und sie Ben-Gvir übergeben, um einen Annexionskrieg zu beginnen. Washington mag hoffen, dass der neue Premierminister seine extremistischen Kollegen im Zaum halten kann. Die Wahrheit ist jedoch, dass sie jetzt die Peitsche in der Hand haben. Übersetzt mit Deepl.com

Jonathan Cook ist Autor von drei Büchern über den israelisch-palästinensischen Konflikt und Gewinner des Martha Gellhorn Special Prize for Journalism. Seine Website und sein Blog sind zu finden unter www.jonathan-cook.net

Gefällt mir: Gefällt mir Wird geladen...