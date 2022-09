Kurzkommentar vom Hochblauen

Man reibt sich die Augen, ob dieser verlogenen Scheinheiligkeit. Ein zionistisches Regime, dass seit Jahrzehnten ohne Referenden, Land enteignet, Palästinenser beraubt, vertreibt und ermordet, erkennt die Referenden in der Ostukraine nicht an. Vielmehr erkennt das zionistische Besatzungsregime “die Souveränität und territoriale Integrität der Ukraine an.” Der jüdische Apartheidstaat muss zuerst einmal die territoriale Integrität Palästinas und der Palästinenser anerkennen, bevor er Erklärungen abgibt. Nicht die “Aktionen” Russlands sind ein Kriegsverbrechen, sondern die des “jüdischen Staats” sind Kriegsverbrechen und das seit Staatsgründung 1948. Das zionistische Regime hat noch nie Feldlazarette nach Gaza nach den vielen Kriegsverbrechen und Völkermorden zu den Palästinensern geschickt. Wie es scheint, fühlt das zionistische Regime den ukrainischen Neo Asow Nazis verbunden. Aber die Ukraine ebenso wie der “jüdische Staat” sollen gewiss sein, der Lauf der Geschichte lässt sich nicht aufhalten und die Gerechtigkeit wird siegen. Evelyn Hecht-Galinski

Israel will Referenden in Ostukraine nicht anerkennen Das israelische Außenministerium erklärte am Dienstag, dass es die Referenden in der Ostukraine nicht anerkennen will. Vielmehr erkenne Israel “die Souveränität und territoriale Integrität der Ukraine an”, hieß es in der Erklärung.

Das israelische Außenministerium erklärte am Dienstag, dass es die Referenden in der Ostukraine nicht anerkennen will. Vielmehr erkenne Israel “die Souveränität und territoriale Integrität der Ukraine an”, hieß es in der Erklärung.

Quelle: AFP

Israel wird die Ergebnisse der Referenden in der Ostukraine nicht anerkennen, erklärte das Außenministerium am Dienstag. In der Erklärung hieß es: “Israel erkennt die Souveränität und territoriale Integrität der Ukraine an und wird die Ergebnisse von Volksabstimmungen in den östlichen Bezirken der Ukraine nicht anerkennen.” Ministerpräsident Jair Lapid hatte Russland für den militärischen Konflikt in der Ukraine mehrfach kritisiert, und einige der Aktionen Moskaus als “Kriegsverbrechen” bezeichnet. Israel hatte in der UNO gegen Russland gestimmt und Flugzeugladungen mit humanitärer Hilfe an die Ukraine geschickt. Auch ein Feldlazarett in der Ukraine wurde mit israelischer Unterstützung errichtet. Allerdings wurde Israel vom ukrainischen Präsidenten Wladimir Selenskij kritisiert, weil es bis jetzt keine Waffen nach Kiew geschickt hat. Mehr zum Thema – Inmitten von Spannungen mit der Hisbollah: Israel testet Anti-Schiffsrakete

