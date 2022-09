https://www.middleeasteye.net/news/israel-treat-20-wounded-ukrainian-soldiers

Menschen versammeln sich in der israelischen Stadt Tel Aviv anlässlich des ukrainischen Unabhängigkeitstages und des sechsmonatigen Jahrestages der russischen Invasion in der Ukraine am 24. August (AFP/Dateifoto)





Israel wird 20 verwundete ukrainische Soldaten behandeln

Die Soldaten sollen in Israels größtem Krankenhaus mit Prothesen und Rehabilitation behandelt werden

Von MEE und Agenturen

25. September 2022

Israel wird 20 verwundete ukrainische Soldaten behandeln, kündigte der israelische Botschafter in Kiew am Sonntag an, einen Tag nachdem der ukrainische Präsident Wolodymyr Zelenskij Israel kritisiert hatte, weil es sich weigerte, Raketenabwehrsysteme zur Abwehr russischer Angriffe zu liefern.

“Israel wird 20 ukrainische Soldaten, die während des Krieges schwer verwundet wurden, zur Behandlung aufnehmen”, schrieb der Gesandte Michael Brodsky auf Twitter.

Die ersten beiden Patienten werden am Sonntag zur Behandlung im Sheba Medical Center in der Nähe von Tel Aviv eintreffen, fügte er hinzu.

Eine medizinische Quelle bestätigte gegenüber AFP, dass zwei Soldaten auf dem Weg nach Israel seien, während eine Sprecherin der ukrainischen Botschaft in Tel Aviv sagte, sie erwarte, dass die ersten Patienten “bald” eintreffen würden.

Sie werden mit Prothesen und Rehabilitationsmaßnahmen behandelt werden.

Das Sheba Medical Center, Israels größtes Krankenhaus, betrieb nach der russischen Invasion am 24. Februar sechs Wochen lang ein Feldlazarett in der Westukraine.

Israel hat die Lieferung von Waffen an die ukrainischen Streitkräfte abgelehnt und sich stattdessen für die Lieferung von Schutzausrüstung wie Helmen entschieden, um die Beziehungen zu Moskau aufrechtzuerhalten.

Russland ist ein wichtiger Unterstützer Syriens, wo israelische Streitkräfte regelmäßig Luftangriffe gegen pro-iranische Elemente durchführen.

Die Israelis haben auch enge Beziehungen zur ehemaligen Sowjetunion, wo ein Zehntel der Bevölkerung Wurzeln hat.

Nach Angaben des Einwanderungsministeriums entfiel im vergangenen Jahr fast die Hälfte der jüdischen Einwanderer nach Israel auf Russen, während ein Viertel aus der Ukraine stammte. Übersetzt mit Deepl.com

