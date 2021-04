Wo bleibt die weltweite Solidarität mit diesem Tänzer? Wäre es ein russischer “Kremlkritiker” oder türkischer Tänzer…..

bild:Ata Khattab in Aktion. Hafez Omar

Threatened by cultural defiance, Israel throws dancer in prison In occupied Palestine, even dance can land you in prison. Especially if that dance draws inspiration from Palestinian history and heritage. The arrest, in February, and continued detention without charge of acclaimed dance choreographer Ata Khattab underlines just how threatening Palestinian culture and identity is considered by Israel’s occupation forces.

Israel wirft Tänzer ins Gefängnis



Von Ciaran Tierney

9. April 2021

Ein Mann in traditioneller palästinensischer schwarz-weißer Kopfbedeckung fliegt durch die Luft

Im besetzten Palästina kann man sogar für Tanz ins Gefängnis kommen. Vor allem, wenn dieser Tanz von der palästinensischen Geschichte und dem palästinensischen Erbe inspiriert ist.

Die Verhaftung des gefeierten Tanzchoreographen Ata Khattab im Februar und seine fortgesetzte Inhaftierung ohne Anklage unterstreicht, wie bedrohlich die palästinensische Kultur und Identität von den israelischen Besatzungstruppen angesehen wird.

Tanzgemeinschaften und Rechtsgruppen auf der ganzen Welt fordern nun die Freilassung von Ata, der seit einer Razzia in seinem Haus im Westjordanland mitten in der Nacht am 2. Februar in einem berüchtigten israelischen Gefängnis festgehalten wird.

Familienmitglieder und Nachbarn wurden durch das Geräusch israelischer Soldaten geweckt, die um 4 Uhr morgens in das Haus seiner Familie in al-Bireh, in der Nähe von Ramallah, eindrangen und Atas Namen riefen.

Die Verhaftung von Ata, dem künstlerischen Koordinator der weltberühmten palästinensischen Volkstanztruppe El-Funoun, zeigt, wie diejenigen, die die palästinensische Kultur fördern, routinemäßig von den israelischen Behörden ins Visier genommen werden, sagen Familienmitglieder und Kollegen.

Er ist die zweite Generation seiner Familie, die auf diese Art und Weise ins Visier genommen wird. Sein Vater, Muhammad Ata Khattab, wurde inhaftiert, als Ata noch ein Kind war.

Vor zwei Wochen entdeckte seine Familie, dass Ata an Covid-19 erkrankt war, nachdem er im berüchtigten Gefangenenlager Russian Compound festgehalten wurde, obwohl er seit der Razzia im Haus seiner Familie in Einzelhaft gehalten wurde.

In den ersten 21 Tagen seiner Haft hatte er keinen Zugang zu einem Anwalt.

Die Gefangenen im Verhörzentrum verbringen fast jede Minute des Tages in Einzelhaft, was zu der Annahme führte, dass er von einem seiner israelischen Vernehmungsbeamten mit COVID-19 in Kontakt gebracht wurde.

Geschichte wiederholt sich

Ata, 31, hat mit El-Funoun internationale Tourneen geleitet, um den Dabke, einen traditionellen palästinensischen Tanz, zu fördern, und seine Inhaftierung hat Tanzgemeinschaften in Ländern wie den Vereinigten Staaten, Irland, Belgien, Großbritannien und Norwegen mobilisiert, die schon früher in den Genuss seiner lebhaften Aufführungen gekommen sind.

Ironischerweise beschäftigte sich das Solostück, das Ata 2017 an der NUI Galway in Irland stehende Ovationen einbrachte, mit seinen eigenen frühen Erinnerungen als Kind an die lange Abwesenheit seines Vaters vom Elternhaus, nachdem er vom israelischen Militär inhaftiert worden war.

Muhammad war einer der Gründer von El-Funoun. Seine Familie glaubt, dass er zur Zielscheibe wurde, weil er das reiche kulturelle Erbe Palästinas bewahrte und förderte und die lebendige Wiederbelebung des Dabke anführte.

Die Truppe wurde 1979 von einer kleinen Gruppe von Männern und Frauen gegründet, die entschlossen waren, authentische palästinensische Musik und Tänze zu präsentieren und zu bewahren, trotz der Feindseligkeit der israelischen Militärbehörden – das war lange vor dem Aufkommen der Palästinensischen Autonomiebehörde – und systematischer Versuche, ihre traditionelle Kultur zu unterdrücken.

“Ich wurde drei Monate lang verhaftet und in Verwaltungshaft genommen wegen der Lieder, die wir sangen”, sagte Muhammad gegenüber The Electronic Intifada.

Israel hält routinemäßig Menschen, darunter auch Kinder, in Administrativhaft, d.h. in Haft ohne Anklage oder Prozess, die jeweils um sechs Monate verlängert wird.

“Nach internationalem Recht haben Menschen, die unter Besatzung leben, das Recht zu kämpfen, bis die Besatzung abzieht”, sagte Muhammad. “Aber die Israelis machen ihre eigenen Gesetze. Sie erlauben keine Demonstrationen, sie erlauben den Menschen nicht, die palästinensische Flagge zu halten, und sie erlauben den Menschen nicht, über die zionistische Besatzung zu sprechen. Das ist die Realität des Lebens unter der Besatzung.”

Im Jahr 2017 stellte Addameer, eine palästinensische Organisation für die Rechte von Gefangenen, fest, dass mehr als 800.000 Palästinenser, oder 20 Prozent der gesamten palästinensischen Bevölkerung in den besetzten palästinensischen Gebieten, von israelischen Streitkräften verhaftet wurden, seit die israelische Besatzung 1967 begann. Es wird geschätzt, dass etwa 40 Prozent der männlichen palästinensischen Bevölkerung in den besetzten Gebieten in den letzten fünf Jahrzehnten mindestens einmal verhaftet worden sind.

Muhammad sagte, dass sein Sohn ins Visier genommen wurde, weil er ein Anführer der jungen Leute in der Tanzgruppe war. Israelische Soldaten erwähnten auch seinen Aktivismus als Studentenführer am Morgen seiner Verhaftung, so Muhammad gegenüber The Electronic Intifada.

Engagiert für ein freies Palästina

Seit seiner Gründung hat sich El-Funoun der Vielfalt verschrieben und schließt Männer, Frauen, Kinder, Christen, Muslime und Mitglieder von Minderheitengemeinschaften unter seinen Tänzern ein.

Die Truppe hat derzeit etwa 230 Mitglieder. Leiter wie Ata arbeiten als Freiwillige.

Der Schwerpunkt liegt auf der Bedeutung kollektiven Handelns und der Einheit durch Tanz sowie auf der wichtigen Rolle, die Frauen im palästinensischen Kampf spielen.

Ein Mann lächelt in die Kamera

Ata Khattab. Samer Nazzal

Noora Baker, die das Training und die Experimente bei El-Funoun leitet, sagte, dass die Verhaftung von Palästinensern mitten in der Nacht ein alltägliches Ereignis für Menschen ist, die unter der Besatzung leben.

“Das ist es, was sie tun. Sie kommen mitten in der Nacht, brechen die Türen auf und stören den Frieden in der Nachbarschaft”, sagte Baker.

“In Palästina kann man für seine Ideen und seine Werte inhaftiert werden. Es gibt viele Gefangene, die für die Öffentlichkeit eine Nummer sind und nicht als menschliche Wesen angesehen werden. Eines haben sie alle gemeinsam, ob sie nun Künstler oder Schreiner sind, sie glauben alle an die gleiche Sache: ein freies Palästina.”

Charlotte Kates, Sprecherin von Samidoun, einer weiteren Gruppe für die Rechte von Gefangenen, sagte, Atas Inhaftierung stehe beispielhaft für einen andauernden israelischen Angriff auf palästinensische Kulturarbeiter und Künstler.

“Immer wieder sehen wir, wie palästinensische Künstler, Tänzer, Dichter und Performer von der israelischen Besatzung für brutale nächtliche Razzien und lange Verhöre, die systematisch von Folter und Missbrauch geprägt sind, ins Visier genommen werden”, sagte Kates gegenüber The Electronic Intifada.

Sie fuhr fort, einen Prozess von “Verhaftungen ohne Anklage oder Prozess oder Scheinanhörungen vor israelischen Militärgerichten” zu beschreiben, die über 99 Prozent der Palästinenser, die vor sie gebracht werden, verurteilen.

“Die Verhaftung, Inhaftierung und das Verhör von Ata Khattab ist ein Skandal, und die Bemühungen der Tanz- und Kunstgemeinschaften in Irland, den Vereinigten Staaten und anderswo, seine Freiheit zu erlangen, sind äußerst wichtige Solidaritätsbemühungen.”

Derzeit befinden sich 4.450 palästinensische politische Gefangene in israelischer Haft. Von diesen werden 440 in Verwaltungshaft gehalten.

Administrativhaftanordnungen, die erstmals durch das britische Kolonialmandat in Palästina eingeführt wurden, wurden von der israelischen Regierung als Mechanismus übernommen, um Palästinenser zu unterdrücken und jedes ordentliche Gerichtsverfahren zu vermeiden, da sie weder angeklagt noch verurteilt werden müssen.

Haftbefehle werden für jeweils bis zu sechs Monate ausgestellt, können aber unbegrenzt verlängert werden, was bedeutet, dass Palästinenser jahrelang inhaftiert werden können. Die längste administrative Inhaftierung betrug bisher acht Jahre.

Verhaftungen werden oft auf der Grundlage von “geheimen Beweisen” genehmigt, die auf nichts anderes als das Wort eines israelischen Geheimdienstmitarbeiters hinauslaufen können.

El-Funouns Arbeit feiert die palästinensische Entschlossenheit und den Widerstand im Angesicht ständiger Widrigkeiten durch inspirierende Tanzshows, die beim Publikum in ganz Palästina und auf der ganzen Welt Anklang gefunden haben.

Dieser Widerstand gegen Israel hat jedoch seinen Preis.

“In Palästina ist jeder tagtäglich der Unterdrückung ausgesetzt, egal ob man im Gefängnis sitzt oder auf der Straße geht”, sagt Baker.

“Ata ist ein Künstler, der sich lautstark über die Behandlung unseres Volkes geäußert hat, und er ist bei jungen Leuten sehr beliebt.”

Ata bleibt in Haft. Er soll am 18. April vor einem Militärtribunal erscheinen, wie sein Vater mitteilte. Übersetzt mit Deepl.com

Ciaran Tierney ist ein preisgekrönter Bloggerin und ein ehemaliger Zeitungsjournalist. Twitter: @ciarantierney. Website: ciarantierney.com.

