Israel writer, Amira Hass : Gaza is a concentration camp, middleeastmonitor

Meine Rede, was wurde ich dafür angegriffen, aber ich bleibe dabei

Gaza ist ein Konzentrationslager

Nochmals, warum werden nicht Amira Hass und Gideon Levy zur Pflichtlektüre für deutsche Schüler und Medien? Wovor hat Deutschland eigentlich Angst?

Evelyn Hecht-Galinski

Israel has a plan to isolate the Gaza Strip and deprive it of its roots, it’s turned it in to a concentration camp, and it has nothing to do with Hamas, Israeli journalist Amira Hass wrote in Haaretz today. Hass said that the Israeli authorities tighten their grip on the Gaza Strip and then they express their worries about it.