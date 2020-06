Israeliisierung der amerikanischen Polizei, Palästinensisierung des amerikanischen Volkes Von Jeff Halper

Dank an Jeff Halper

Israelizing the American police, Palestinianizing the American people – Mondoweiss A lot of attention has been directed recently at the „training“ American police receive from Israel. It’s extensive and pervasive. The point, however, is not that Israel has made US police more violent. They were violent and repressive a century or more before Israel was even established.

Israeliisierung der amerikanischen Polizei, Palästinensisierung des amerikanischen Volkes

Israel hat die amerikanische Strafverfolgung nicht dadurch beeinflusst, dass es sie zu mehr Gewalt ausgebildet hat, sondern hat vielmehr bei der Schaffung des amerikanischen Sicherheitsstaates als Modell gedient.

Von Jeff Halper 19. Juni 2020

Viel Aufmerksamkeit wurde in letzter Zeit auf die „Ausbildung“ der amerikanischen Polizei aus Israel gerichtet. Sie ist umfassend und allgegenwärtig. Es geht jedoch nicht darum, dass Israel die US-Polizei gewalttätiger gemacht hat. Sie waren bereits ein Jahrhundert oder länger vor der Gründung Israels gewalttätig und repressiv. Es geht nicht einmal darum, dass Israel geholfen hat, die US-Polizei zu militarisieren. Natürlich hat es das, aber als Reaktion auf grundlegende Veränderungen in der amerikanischen politischen und wirtschaftlichen Szene.

Die „Israeliisierung“ der amerikanischen Polizei beginnt nach dem 11. September, aber drei zentrale Entwicklungen in den USA erklären, warum. Erstens die schwächenden Auswirkungen des Neoliberalismus nach 9/11, der in der Reagan-Regierung beginnt, aber bereits in den Jahren von Bush und Clinton enorme soziale und Einkommensunterschiede geschaffen hat. Sie begannen, nach „Recht und Ordnung“ zu rufen, nach innerstaatlichen Kriegen (gegen Drogen, Kriminalität, „Radikale“) und nach der Notwendigkeit, ein ständig wachsendes Prekariat, unterbeschäftigte, unterbezahlte Menschen aus der Mittelschicht, die „arbeitenden Armen und die weitgehend rassifizierten tatsächlich Armen“ zu kontrollieren und zu befrieden. Die Vollstrecker des Kapitalismus sind die Polizei.

Zweitens hatten die USA mit 9/11 die Sowjetunion und den Kommunismus als eine äußere und innere Bedrohung verloren, die ausgenutzt werden konnte, um eine repressive, antidemokratische Politik im eigenen Land zu rechtfertigen. Während die Bedrohung durch „Terroristen“ zu Clintons Zeiten zu einem kleineren Thema geworden war, war sie nicht stark an die innenpolitische Arena gebunden. Diese Verbindung, die dritte Quelle der „Israelisierung der Polizei“, kam mit 9/11. Der Patriot Act, der bis heute die amerikanischen Bürgerrechte und die Rechtsstaatlichkeit grundlegend beschneidet, wurde weniger als zwei Monate später verabschiedet. Offensichtlich lag er in der Schublade und wartete auf seine Gelegenheit. Und wieder wird die Polizeiarbeit zum Vehikel für eine völlig neue paramilitärische Aufgabe: „Homeland Security“.

Dies war der Hintergrund. Es war keine israelische Schöpfung. Aber Israel ist seit seiner Gründung 1948 ein Sicherheitsstaat – ich würde seine Wurzeln als hochmilitarisierte Gesellschaft sogar bis zum Beginn des zwanzigsten Jahrhunderts zurückverfolgen. Jahrhunderts zurückverfolgen. Der israelische Sicherheitsstaat ist in den letzten 125 Jahren des Kolonialismus der Siedler entstanden. Israels andauernder Krieg gegen das palästinensische Volk/den palästinensischen Feind von innen/außen, mit all der damit verbundenen Unsicherheit und Sorge um die Sicherheit, brachte ihn genau dorthin, wo Amerika nach dem 11. September sein wollte. Israel versorgte die USA – und insbesondere die US-amerikanischen Polizei- und Sicherheitsbehörden – mit vorgefertigten Politiken, Doktrinen, paramilitärischen Strukturen und Waffen, die ihnen fehlten, die sie aber für den Aufbau eines amerikanischen Sicherheitsstaates benötigten. Israel lieferte das Modell und die Hardware.

Aber was war das Problem? Warum konnten die USA nicht einfach die Politik umsetzen, die Struktur schaffen und die Waffen produzieren, die einem Sicherheitsstaat förderlich sind, insbesondere jetzt, wo sie die Rechtfertigung „innere Sicherheit“ haben? Die Antwort gleicht dem Begriff der Farbenblindheit. In The New Jim Crow beschreibt Michelle Alexander das Dilemma, eine Politik der Rassenunterdrückung zu einer Zeit (ab den 1960er und 70er Jahren) durchzusetzen, als direkte Äußerungen von Rassismus nicht mehr akzeptabel waren. Sie dokumentiert, wie der Krieg gegen Drogen die rassistische Agenda kooptierte, jedoch unter der Rubrik der Drogenbekämpfung, mit der nur wenige argumentieren konnten. Die USA hatten das gleiche Problem bei ihrem Übergang zum Sicherheitsstaat. Wie konnten sie die bürgerlichen Freiheiten zugunsten der Polizeiarbeit unterordnen und gleichzeitig ihr Image als Demokratie bewahren?

Konkret war das „Problem“, vor dem die USA bei der Ermächtigung ihrer Polizei, sich im Bereich der inneren Sicherheit zu engagieren, standen, die durch den „Posse Comitatus Act“ von 1878 errichtete Mauer. Wie ähnliche Gesetze und Vorschriften in anderen europäischen Staaten trennt der Posse Act streng zwischen der inneren Strafverfolgung (innere Sicherheit) und dem Einsatz des Militärs (äußere Sicherheit). Es sieht in etwa so aus:

Das bedeutet nicht, dass das Militär nicht im Inland eingesetzt werden kann. Die Nationalgarde spielt diese Rolle gelegentlich. Aber damit das echte Militär gerufen werden konnte, wie Trump es in Washington, DC, versuchte, musste ein obskurer Aufstandsakt von 1807 geltend gemacht werden, und das Pentagon lehnte dies ab.

Obwohl also US-Unternehmen die Fähigkeit zur Herstellung militärischer Waffen besitzen, hat die „Mauer“ sie daran gehindert, Polizeiwaffen im militärischen Stil zu entwickeln. Dadurch eröffnet sich für Israel ein riesiger Markt, nicht nur für die Herstellung maßgeschneiderter Militärwaffen für die Strafverfolgung, sondern auch für den zivilen Markt. Die israelische Waffenindustrie (IWI) hat eine Produktionsstätte in Middletown, PA, eröffnet, wo sie zum Beispiel eine pistolengroße Uzi-Maschinenpistole oder Polizeiwaffen herstellt. In diesem Werk wird eine Vielzahl von militarisierten Waffen für die Strafverfolgung hergestellt, darunter Reihen von Galil- und Tavor-Sturmgewehren und ein taktisches Gewehr namens Zion-15. (Werfen Sie einen Blick auf die US-Website des IWI.) Israel ist auch bei Drohnen weltweit führend und produziert 60% des Weltmarktes. Drohnen sind zu einem festen Bestandteil der US-Polizei geworden, aber auch hier stellt die „Mauer“ eine Herausforderung dar: Drohnen werden üblicherweise zur Überwachung eingesetzt, aber bewaffnete Drohnen sind der US-Polizei nach wie vor verboten.

Eine zweite Quelle der israelischen Militarisierung der US-Polizei ergibt sich aus der israelischen Erfahrung selbst. Der Zionismus ist, wie das „manifeste Schicksal“ der USA, eine Kolonialbewegung der Siedler. Da sich alle kolonisierten Völker ihrer Vertreibung und Eliminierung widersetzen, lebt die Siedlergemeinschaft in einem Zustand ständiger Unsicherheit, in einem permanenten Ausnahmezustand, in dem jeder Aspekt des Lebens militarisiert ist. Ein großer Teil der Gewalt in der amerikanischen Kultur geht auf die Völkermordkampagnen gegen die amerikanischen Ureinwohner zurück (Andrew Jackson ist Trumps Lieblingspräsident), und viele Western drehen sich genau um Sheriffs und Marshals, was zeigt, wie eng die Polizeiarbeit mit der gewaltsamen Kolonialisierung verbunden ist. Bis in die 1870er Jahre hatte das amerikanische Siedlerregime die amerikanischen Ureinwohner jedoch weitgehend befriedet. Das ermöglichte den Übergang zu einem eher zivilen Regime; die Verabschiedung des Posse Act von 1878 diente der „Zivilisierung“ der Polizei. In Israel ist das nie geschehen. Die Palästinenser sind nach wie vor eine starke Quelle des Widerstands gegen die Kolonisierung, und deshalb ist Israel das einzige westliche Land, das die zivile Strafverfolgung nicht vom Militär trennt. Im Gegenteil, indem Israel den palästinensischen Widerstand als „Terrorismus“ kriminalisiert, verbindet es Polizei und Militär. So ist in Israel die Polizei nicht vom Militär getrennt, sondern mit einer Vielzahl von paramilitärischen Einheiten verbunden, die beide miteinander verbinden, wie hier gezeigt wird:

Dies ist die Art der Umstrukturierung der US-Polizeikräfte, die Israel befürwortet. Die israelische Polizei ist weit davon entfernt, nur eine zivile Behörde zu sein, die mit der Aufrechterhaltung von Recht und Ordnung beauftragt ist. Sie ist eine paramilitärische Organisation, die dem Ministerium für innere Sicherheit untersteht und unter einem Regime des „permanenten Notstands“ in die umfassenderen Militär- und Sicherheitsbehörden integriert ist. Israel betrachtet die Mehrheit der Bevölkerung des Landes, die palästinensischen Bürger Israels und die Nicht-Staatsbürger der besetzten Gebiete sowie andere Teile der israelischen Gesellschaft, von afrikanischen Asylbewerbern bis hin zu „pro-arabischen“ Progressiven und Linken, als „den Feind“. Die Hauptposition der israelischen Polizei ist also nicht in erster Linie eine zivile Aufgabe – der Schutz der Gesellschaft als Ganzes -, sondern eine Aufgabe der Aufstandsbekämpfung und des Gegenterrorismus.

Die israelische Polizei ist in dieser Hinsicht sehr aufrichtig. Auf ihrer offiziellen Website definiert sie ihre Rolle als „Verhinderung von Terrorakten, Demontage von Sprengkörpern und Einsatz bei terroristischen Vorfällen“, nur dass sie sich dann den routinemäßigen polizeilichen Angelegenheiten wie der Aufrechterhaltung von Recht und Ordnung, der Verbrechensbekämpfung und der Verkehrskontrolle zuwendet. Terrorismusbekämpfung ist die „Mentalität“, wobei sich die „Polizeiarbeit hoher Intensität“ und die „Kriegsführung niedriger Intensität“ stark überschneiden und einen gemeinsamen sicherheitspolitischen „Kampfraum“ darstellen. Der ehemalige Direktor des Shin Bet und damalige Minister für innere Sicherheit, Avi Dichter, sprach vor 10.000 Polizeibeamten, die an der Internationalen Vereinigung der Polizeichefs in Boston teilnahmen, und benutzte den Begriff „Krimiterroristen“, um „die enge Verbindung zwischen der Bekämpfung von Kriminellen und der Bekämpfung von Terroristen“ zu unterstreichen. „Kriminalität und Terror sind zwei Seiten derselben Medaille“, behauptete er.

Der mythische Ruf Israels als die führende Antiterrormacht der Welt verleiht dem Land im Kongress, im Pentagon, in Kreisen des Heimatschutzes und bei der Polizei ein großes Gewicht. Israels paramilitärische Polizei passt gut zu den paramilitärischen Tendenzen, die in den amerikanischen Polizeidienststellen bereits vorhanden sind. Bereits Mitte der 1960er Jahre richteten Philadelphia und LA SWAT-Teams ein – SWAT bedeutete ursprünglich „Special Weapons Attack Team“, kaum ein ziviles Konzept. Damit beginnt das, was Radley Balko „den Aufstieg des kriegerischen Polizisten“ nennt. Heute haben 80% der Polizeikräfte SWAT-Teams.

Lassen Sie uns einen kurzen Blick darauf werfen, wie amerikanische Polizeikräfte Prinzipien aus dem israelischen Handbuch zur Terrorismusbekämpfung auf amerikanische Städte anwenden. Nehmen wir Israels Vorstellung, dass nachrichtendienstliche Erkenntnisse der Schlüssel zu Prävention und Abriegelung sind. Anfang der 2000er Jahre richtete das NYPD eine geheime „Demographische Einheit“ ein, die Undercover-Beamte, so genannte „Racker“, entsandte, um das „menschliche Terrain“ gezielter Minderheitenviertel zu kartographieren – „nach dem Vorbild einer NYPD-Quelle, „wie israelische Behörden im Westjordanland arbeiten“. Informanten, die als „Moschee-Rakler“ bekannt sind, überwachten Predigten und Moscheeaktivitäten. Eine „Terrorist Interdiction Unit“ folgte ihren Spuren, und eine weitere Einheit, die Special Services Unit, führt – in einigen Fällen illegal – verdeckte Ermittlungen außerhalb von New York City durch.

Im Jahr 2012 eröffnete das NYPD sogar ein israelisches Büro im Polizeihauptquartier des Bezirks Sharon in Kfar Saba, um „täglich mit der israelischen Polizei zusammenzuarbeiten“. „Wenn ein Bombenleger sich in Jerusalem in die Luft sprengt, eilt das NYPD zum Tatort“, sagte Michael Dzikansky, ein NYPD-Offizier, der in Israel diente. „Ich war dort, um die New Yorker Frage zu stellen: ‚Warum dieser Ort? Gab es etwas Einzigartiges, das der Bombenleger getan hatte? Gab es eine Vorankündigung. Gab es eine Sicherheitslücke?'“. Dzikansky verfasste in der Folge ein Buch mit dem Titel „Terroristische Selbstmordattentate“: Attack Interdiction, Mitigation, and Response“, ein weiteres Beispiel dafür, wie israelische Sicherheitspraktiken in die amerikanische Strafverfolgung einfließen.

Cathy Lanier, Polizeichefin in Washington DC, die einmal sagte: „Keine Erfahrung in meinem Leben hat meine Arbeit mehr beeinflusst, als nach Israel zu gehen“, autorisierte Kontrollpunkte im unruhigen Nordosten von Trinidad, um die Gewalt auf der Straße und den illegalen Drogenhandel zu überwachen und zu kontrollieren.

Natürlich ist „Krieg“ seit langem ein amerikanisches politisches Konzept, insbesondere im Hinblick auf die Beziehungen zwischen den Rassen. Die amerikanische Polizei wurde offenkundig militarisiert, als Reagan den Krieg gegen die Drogen erklärte. Anfang der 1990er Jahre leitete er ein Programm ein, mit dem überschüssige Militärausrüstung, Waffen und taktische Fahrzeuge an die Strafverfolgungsbehörden zur Verwendung in der „Drogenbekämpfung“ übergeben werden konnten. Die Clinton-Administration hat die Polizeiarbeit weiter militarisiert, indem sie den Violent Crime Control and Law Enforcement Act von 1994 (verfasst von Joe Biden) verabschiedete. Dieser legte, so Alexander, die rechtliche Infrastruktur für das rassische Kastensystem Amerikas fest, da er zur Masseneinkerkerung und Entrechtung von Millionen von Schwarzen führte. 1997 rief die Clinton-Administration das Programm 1033 ins Leben, mit dem der Transfer von militärischer Ausrüstung an die Polizei ausgeweitet wurde. Heute verfügt die Polizei in Oxford, Alabama, über einen gepanzerten Personentransporter, im Libanon, Tennessee, über einen Panzer.

Fügt man nun zu all dem noch den wirklichen „Krieg gegen den Terrorismus“ nach dem 11. September hinzu, so ist praktisch jeder Amerikaner einer militarisierten Polizeiarbeit und der Entrechtung unterworfen, insbesondere durch den Patriot Act, einen Angriff auf die bürgerlichen Freiheiten, der die USA in einen permanenten Ausnahmezustand versetzt. Er gibt den Behörden die Macht, ein ordentliches Gerichtsverfahren kurz zuschließen – und das beschreibt, wenn überhaupt, das heutige Verhalten der amerikanischen Polizei. (Der Patriot Act wurde vom Kongress unter jeder Regierung erneut bestätigt.) Die militarisierte Art und Weise, in der die Besatzungslager abgebaut wurden, hat gezeigt, dass junge weiße Menschen aus der Mittelschicht, die mit dem Neoliberalismus unzufrieden sind, ebenso leicht unterdrückt werden können wie die schwarze Gemeinschaft.

Infolge all dessen hatte die Polizei, die lange Zeit die „Mauer“ verübelt hatte, die ihren Hang zu Gewalt und Unterdrückung zurückhielt – was eigentlich der ursprüngliche Zweck der Schaffung der Polizei gewesen war -, nun eine rechtliche und ideologische Rechtfertigung dafür, sie abzureißen. Der letztendliche „Beitrag Israels zur US-Polizeiarbeit ist also das Konzept des Sicherheitsstaates, sein eigenes Modell einer militarisierten Demokratie. Der Sicherheitsstaat, mit dem Israel hausieren geht, ist in Wirklichkeit ein hochentwickelter Polizeistaat, dessen Bevölkerung leicht durch eine Besessenheit von „Sicherheit“ manipuliert werden kann. Es ist ein Staat, der von der Logik des permanenten Krieges getrieben wird, in dem die Forderung nach „Sicherheit“ alle demokratischen Schutzvorkehrungen übertrifft. Das folgende Diagramm zeigt die zirkuläre Logik des sich entwickelnden Sicherheitsstaates.

Die Aufgabe der Polizei, die groß geschrieben wird, besteht darin, die endemischen Unsicherheiten des Raubtierkapitalismus unter verschiedenen Namen zu überwachen: „Krieg gegen Drogen“, „Krieg gegen Verbrechen“, „Globaler Krieg gegen den Terror“, „Sicherheitskriege“, „Kriege unter dem Volk“, „Ressourcenkriege“, „Aufstandsbekämpfung“, „Kampagnen für Recht und Ordnung“ und andere Euphemismen. Was arme und rassifizierte Farbige, Arbeiterklasse im Allgemeinen, das bürgerliche „Prekariat“ und junge Menschen, die einfach nur in den Arbeitsmarkt eintreten wollen, eint, ist die Tatsache, dass die neoliberale Wirtschaft keinen Platz für Sie jenseits von Zeitarbeitsplätzen hat und dass Sie alle der Polizei – dem Vollstrecker des Kapitalismus – gegenüberstehen werden, wenn Sie das System, das Sie zerstört, bedrohen. Das ist die wahre und zirkuläre Null-Toleranz-Haltung, die der Sicherheitsstaat der Polizei vermittelt. Sie fügt sich gut in die Rolle der Polizei im Laufe der Geschichte ein, von der die gewalttätige Polizeikultur herrührt. Wenn die USA auf ihrem Weg, ein Sicherheitsstaat zu werden (und nicht zu einem „hard sell“), vorangetrieben werden können, dann gewinnt Israel nicht nur einen wichtigen Markt für Unterdrückungstechnologien, sondern auch einen zuverlässigen Verbündeten im eigenen Kampf gegen den palästinensischen Widerstand. Polizeiausbildung und Hasbara sind eng miteinander verbunden.

Und so bildet Israel die amerikanische Polizei in Israel aus. Ab 2002, kurz nach dem 11. September, kam es zu einer Flut von Ausbildungsprogrammen. Das American Jewish Institute for National Security Affairs (JINSA), eine Organisation, die die Auffassung vertritt, dass es keinen Unterschied zwischen den nationalen Sicherheitsinteressen der USA und Israels gibt, rief sein Austauschprogramm für Strafverfolgungsbehörden (LEEP) ins Leben. Es arbeitet mit der israelischen Nationalpolizei, dem israelischen Ministerium für innere Sicherheit und der israelischen Sicherheitsbehörde (Shin Bet) zusammen und wird von der Internationalen Vereinigung der Polizeichefs, der Major County Sheriff’s Association, der Major City Chiefs Association und dem Police Executive Research Forum unterstützt, um Polizeichefs, Sheriffs, hochrangige Führungskräfte der Strafverfolgung, Direktoren der inneren Sicherheit der Bundesstaaten, Staatspolizeichefs und die Führung der Strafverfolgung auf Bundesebene nach Israel zur „Ausbildung“ zu bringen. Über 9500 Strafverfolgungsbeamte haben bisher an zwölf Konferenzen teilgenommen. „Das Wissen, das durch die Beobachtung und Ausbildung während der LEEP-Reise gewonnen wurde“, so Colonel Joseph R. (Rick) Fuentes, Superintendent der Staatspolizei von New Jersey, auf der JINSA-Website, „veranlasste bedeutende Veränderungen in der Organisationsstruktur der Staatspolizei von New Jersey und führte zur Schaffung der Homeland Security Branch“.

Die Anti-Defamation League (ADL) veranstaltet zweimal im Jahr eine Fortbildungsschule in Washington, DC. Ihre „Schule“ hat mehr als 1000 amerikanische Strafverfolgungsexperten ausgebildet, die 245 Bundes-, Landes- und Lokalbehörden vertreten. Die ADL veranstaltet auch ein Nationales Anti-Terrorismus-Seminar (NCTS) in Israel, das Strafverfolgungsbeamte aus den ganzen USA zu einer einwöchigen intensiven Anti-Terrorismus-Schulung nach Israel bringt und amerikanische Strafverfolgungsbeamte mit der israelischen Nationalpolizei, der IDF und den israelischen Nachrichten- und Sicherheitsdiensten verbindet.

Und erinnern Sie sich an IWI, den israelischen Uzi-Hersteller? Er betreibt eine Polizeiakademie in Pauldon, AZ, die sowohl für die Öffentlichkeit als auch für die Polizei zugänglich ist. Und dann gibt es noch die Georgia International Law Enforcement Exchange (GILEE), die sich in einer Black Box in einem Gebäude im Staat Georgia in Atlanta befindet, einem weiteren wichtigen israelischen Polizeiausbildungszentrum. (Sehen Sie sich ihr Video „Community Policing in einer Zeit der Polarisierung und des Antisemitismus“ an).

Die Anwendung von „Gewalt“ ist also nicht das Thema in der israelisch-amerikanischen Polizeiausbildung. Interessanterweise fehlt es in Israel an der für die amerikanische Polizei in Konfliktsituationen so charakteristischen zwischenmenschlichen Gewalt. Die israelische Polizei legt den Menschen selten Handschellen an oder zieht ihre Waffen – der erste Instinkt der amerikanischen Polizisten. Die „Gewalt“ in der israelischen Polizei ist kontrollierter als im Kampf. Es ist weniger eine Macho-Gewalt, und ich denke, es ist eine wichtige Lektion, die Israel der amerikanischen Polizei zu vermitteln versucht: Schlagt schneller zu, als ihr es tut. Denn Israel hat nicht alle Nettigkeiten, um Verdächtigen ihre Rechte vorzulesen oder mit ihnen zu interagieren, wie wir letzte Woche in Atlanta bei der Erschießung von Rayshard Brooks gesehen haben. Da die Bürgerrechte im amerikanischen Sicherheitsstaat immer weiter zurückgehen, könnte dies immer mehr möglich sein. Aber gleichzeitig geht die israelische Polizei nicht so plötzlich von der Inhaftierung zur Schießerei über. Sie ziehen es vor, nur durch Kontrolle der Situation zu reagieren.

Aber wenn der Bedarf an Schießereien entsteht, wechselt die israelische Polizei schnell zu einem militärischen Modus. Ein amerikanischer Sicherheitsoffizier erzählt, was er während seiner Zeit in Israel mit einer Yamam-Spezialpolizei-Einheit, ähnlich einem SWAT-Team, gelernt hat:

„Wenn es um das Schießen geht, ist der Hauptunterschied zwischen der israelischen und der amerikanischen Ausbildung unsere Philosophie des Nahkampfes oder Stadtkampfes. Der größte Unterschied zwischen dem, was die Israelis taten, und dem, was wir Amerikaner trainiert wurden, bestand darin, dass sie oft vorschlugen, fast kopfüber auf eine feindliche Position zu gehen, während sie durch ganze Magazine hindurch schossen. Es dauerte gewöhnlich nur wenige Sekunden, um ein Magazin zu durch zuschießen. Übersetzt mit Deepl.com

