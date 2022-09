https://www.middleeasteye.net/opinion/israel-palestine-resistance-occupation-army-legal-not-terrorism



Israelis aufgepasst: Bewaffneter Widerstand gegen die Besatzung ist legal, kein Terrorismus

Von Orly Noy

13. September 2022



Trotz des internationalen Rechts hat die israelische Öffentlichkeit die Vorstellung verinnerlicht, dass es per Definition keinen legitimen palästinensischen Kampf für die nationale Befreiung gibt

Es ist zweifelhaft, ob mehr als eine Handvoll Juden in Israel genau sagen könnte, wie viele Razzien die israelische Armee in der vergangenen Woche in palästinensischen Städten im Westjordanland durchgeführt hat, wie viele Verhaftungen sie vorgenommen hat oder wie viele Menschen sie getötet hat.

Gleichzeitig ist es zweifelhaft, ob es mehr als eine Handvoll Israelis gibt, die nicht von der Schießerei auf einen Soldatenbus im Jordantal am Sonntag, den 4. September, gehört haben.

Ein Palästinenser, der auf israelische Soldaten schießt – im Gegensatz zu Israelis, die auf Palästinenser schießen – ist nicht nur eine alarmierende “Mann beißt Hund”-Geschichte, die die übliche Reihenfolge umkehrt und ausführliche Berichte erfordert; in all diesen Berichten wurde das Ereignis als Terroranschlag und die palästinensischen Schützen als Terroristen definiert.

Kein Wort darüber, dass die Schießerei auf Soldaten der Besatzungsarmee und auf besetztem Land stattfand.

Die israelischen Medien spielen eine Schlüsselrolle bei der Beeinflussung des öffentlichen Bewusstseins im Dienste der Propagandamaschine des Establishments, während sie die israelische Öffentlichkeit über die grundlegendsten Fakten in Unkenntnis halten.

Die israelische Öffentlichkeit hat im Allgemeinen die Vorstellung verinnerlicht, dass es per definitionem keinen legitimen palästinensischen Kampf für nationale Befreiung gibt.

So wie die Waffenstillstandslinie von 1949, die auch als Grüne Linie bekannt ist, aus dem israelischen Bewusstsein getilgt wurde – bis zu einem Punkt, an dem die bloße Erwähnung ihrer Existenz durch die Stadtverwaltung von Tel Aviv Drohungen des Bildungsministeriums hervorruft -, so wird auch durch die konsequente Bezeichnung jeglichen palästinensischen Kampfes als Terrorismus die wichtige völkerrechtliche Unterscheidung zwischen einer Aktion, die auf Kombattanten abzielt, und einer Aktion, die sich gegen Zivilisten richtet, verwischt.

Ein legitimes Recht

Tatsache ist, dass das Völkerrecht das legitime Recht eines Volkes anerkennt, für seine Freiheit und für die “Befreiung von kolonialer Kontrolle, Apartheid und ausländischer Besatzung mit allen ihm zur Verfügung stehenden Mitteln, einschließlich des bewaffneten Kampfes” zu kämpfen, wie dies beispielsweise in einer Resolution der UN-Generalversammlung von 1990 bestätigt wurde.

Die Anwendung von Gewalt zur Erreichung der Befreiung ist legitim. Die Art und Weise der Gewaltanwendung wird durch die Kriegsgesetze geregelt, deren Hauptzweck der Schutz unbeteiligter Zivilisten auf beiden Seiten ist.

Die Schießerei im Jordantal richtete sich nicht gegen Zivilisten und kann nicht als terroristischer Akt betrachtet werden. Es handelte sich um einen Akt des bewaffneten Widerstands gegen eine Besatzungsmacht auf besetztem Land.

Das israelische Regime und sein pflichtbewusstes Echo, die israelischen Medien, behandeln jede Aktion gegen Besatzungstruppen auf besetztem Land genau so, als ob es sich um Aktionen gegen Zivilisten im Herzen von Tel Aviv handelte: als terroristische Akte, die von Terroristen verübt wurden.

Diese Gleichsetzung entbehrt nicht nur einer rechtlichen oder moralischen Grundlage, sondern widerspricht auch den Interessen der Bürger Israels.

Die einschlägigen Kriegsgesetze sind in erster Linie darauf ausgerichtet, Zivilisten zu schützen, die nicht am Kreislauf der Gewalt beteiligt sind, und diese Gewalt auf tatsächliche Kombattanten zu beschränken.

Israel erkennt jedoch keine solche Kategorie von palästinensischen Kämpfern an; aus israelischer Sicht stellt jeder Widerstand, auch der gewaltlose, gegen seine Besatzung und Unterdrückung eine Gefahr für die Sicherheit dar, die leicht als Terror erkannt wird, so wie Israel vor kurzem die sechs bekanntesten palästinensischen NROs zu Terrororganisationen erklärt hat.

Dies ist eine gegenseitige Verzerrung durch Israel. So wie Israel jede palästinensische Aktion, auch die gegen Soldaten gerichteten, als terroristische Handlungen behandelt, so stellt es auch jede israelische Aktion gegen Palästinenser als legitim dar, selbst wenn diese Palästinenser Zivilisten sind.

Eine typische Brutalität

Ein besonders empörendes Beispiel für diese Politik sind die von der israelischen Armee veröffentlichten endgültigen Schlussfolgerungen zu den tödlichen Schüssen auf die Journalistin Shireen Abu Akleh. Die Armee behauptete zunächst, Abu Akleh sei durch palästinensische Schüsse getötet worden, eine eklatante Lüge, die von einer Reihe von Medien, die die Beweise genau untersuchten, aufgedeckt wurde. Die überarbeitete Version, die die Armee später veröffentlichte, stimmt ebenfalls nicht mit den Beweisen überein.

Ein Wandgemälde mit dem Bild der getöteten palästinensisch-amerikanischen Journalistin Shireen Abu Akleh auf einer Straße in der arabischen Stadt Umm al-Fahm im Norden Israels, am 5. September 2022 (AFP)

Der Generalstaatsanwalt kündigte an, dass keine Ermittlungen eingeleitet würden, trotz des erschütternden Eingeständnisses, dass Abu Akleh, die eine Weste trug, die sie eindeutig als Journalistin auswies, von einem Soldaten erschossen wurde, der das Fernrohr eines Präzisionsgewehrs benutzte, das das Ziel um den Faktor vier vergrößert.

Ebenso beschämend war die israelische Reaktion auf die sehr geringfügige amerikanische Bitte, die Verfahren der Armee für den offenen Beschuss im Westjordanland “noch einmal zu überprüfen”.

Nicht, dass die Armee aufhören wird, unschuldige Menschen zu ermorden, Gott bewahre, auch nicht, dass sie die endlosen Invasionen von Städten im Westjordanland, die Massenverhaftungen, die nächtlichen Entführungen von Kindern aus ihren Betten beenden wird – nur dass sie sich ein bisschen mehr anstrengen wird, wenn das nicht zu schwierig ist, um weitere solche Fälle zu vermeiden.

Die mächtigen Vereinigten Staaten ziehen es vor, nicht in solche Fälle verwickelt zu werden, weil das Opfer zufällig die amerikanische Staatsbürgerschaft besitzt, wie es bei Abu Akleh der Fall war.

Selbst die Höflichkeit eines Lippenbekenntnisses zu dieser kleinen Bitte wurde von Israel nicht erwidert, das mit der üblichen Brutalität reagierte. Premierminister Yair Lapid beeilte sich, den Amerikanern mitzuteilen, dass “uns niemand Vorschriften für den offenen Beschuss diktieren wird”.

Verteidigungsminister Benny Gantz erklärte im gleichen Sinne: “Der Generalstabschef, und nur er allein, bestimmt die Politik des offenen Feuers und wird dies auch weiterhin tun.”

Mit anderen Worten: Israel hat die Amerikaner, ja die ganze Welt, vorgewarnt: Niemand wird Israel vorschreiben, wie viele, wen, wann, wo oder wie wir töten werden. Und damit ist die Sache erledigt, bis zum nächsten Mal.

Orly Noy ist die Vorsitzende von B’Tselem – dem israelischen Informationszentrum für Menschenrechte in den besetzten Gebieten. Übersetzt mit Deep.com

