Israelische Annexion: Wenn Abbas es diesmal ernst meint, sollten die Palästinenser die Reaktion der PA unterstützen Von Ghada Karmi

Israeli annexation: If Abbas is serious this time, Palestinians should support the PA’s response Palestinian President Mahmoud Abbas gave a strongly worded speech in Ramallah last month, denouncing Israel’s planned annexation and threatening retaliation. Abbas has come up with a plan for that reprisal, but as with the boy who cried wolf, no one will believe him until it actually happens.



Israelische Annexion: Wenn Abbas es diesmal ernst meint, sollten die Palästinenser die Reaktion der PA unterstützen

Ghada Karmi

18. Juni 2020

Der palästinensische Präsident Mahmud Abbas hat im vergangenen Monat in Ramallah eine stark formulierte Rede gehalten, in der er die geplante Annexion Israels anprangerte und mit Vergeltungsmaßnahmen drohte.

Abbas hat sich einen Plan für diese Vergeltung ausgedacht, aber wie bei dem Jungen, der blinden Alarm geschlagen hat, wird ihm niemand glauben, bis es tatsächlich passiert.

Auf den ersten Blick enthält sein Plan wenig, was nicht schon früher angedroht, aber nie in die Tat umgesetzt wurde – selbst in Zeiten schwerer Provokationen wie 2017, als Israel Metalldetektoren an den Eingängen zum Gelände der al-Aqsa-Moschee errichtete, oder 2018, als die US-Botschaft völkerrechtswidrig nach Jerusalem verlegt wurde. Wird es dieses Mal anders sein?

Beendigung der Beziehungen

Es gibt Grund zu der Annahme, dass dies der Fall sein könnte. Der Plan von Abbas ist detaillierter als frühere Warnungen und enthält Schritte, um das besetzte Westjordanland wieder in die Zeit vor Oslo zurückzuversetzen, falls Israel mit der geplanten Annexion voranschreitet.

Bevor mit dem Oslo-Abkommen von 1993 die Palästinensische Autonomiebehörde (PA) geschaffen wurde, war Israel als Besatzungsmacht für das alltägliche Wohlergehen, die Dienstleistungen, Gehälter und die Polizeiarbeit der palästinensischen Bevölkerung verantwortlich. Nach Oslo konnte sie diese Lasten auf die PA abwälzen, und so ist es seitdem geblieben.

Abbas hat nun keine Alternative mehr. Wenn Israel die Annexion vorantreibt, würde dies die Existenzberechtigung der PA beenden.

Der Abbas-Plan schlägt vor, diese Vereinbarung zu beenden, indem alle Beziehungen zu Israel, einschließlich der Sicherheitskoordination, abgebrochen und Oslo verlassen werden. Dazu könnte die Auflösung der PA gehören, deren Rolle auf zivile Funktionen wie den Betrieb von Schulen, Krankenhäusern und Polizeistationen reduziert wird. Die Zwei-Staaten-Lösung, die durch die Annexion Israels zunichte gemacht wurde, käme nicht mehr in Frage.

Drastische Kürzungen des Haushalts der Palästinensischen Autonomiebehörde müssten folgen und die Gehälter von Tausenden von Sicherheits- und anderem Personal reduzieren. Die monatliche Zahlung von 105 Millionen Dollar an Gaza würde gekürzt, und der Transfer der bisher von Israel im Namen der Palästinensischen Autonomiebehörde eingezogenen Steuern würde gestoppt, was zu ernsthaften finanziellen Verlusten und möglicherweise zu einer vollständigen Schließung der Regierung führen würde.

In anderen Bereichen würde die Palästinensische Autonomiebehörde nicht mehr für die medizinische Behandlung kranker Palästinenser in israelischen Krankenhäusern aufkommen. Genehmigungen für palästinensische Arbeitnehmer zur Einreise nach Israel würden von der Palästinensischen Autonomiebehörde nicht mehr bearbeitet, was zu ihrer Nichtzulassung und in der Folge zu Verdienstausfällen führen würde. Verzweifelte Arbeiter müssten dann Genehmigungen direkt bei der israelischen Militärverwaltung der besetzten Gebiete beantragen.

Beendigung der Sicherheitskoordination

Der auffälligste Aspekt des Plans ist jedoch die Drohung, die Sicherheitskoordination mit Israel und den USA zu beenden. Abbas scheint es diesmal ernst zu meinen, und der Prozess hat bereits begonnen, wie israelische Quellen berichten.

Die CIA wurde Berichten zufolge über die Absicht der PA informiert, dass ihre 30.000 bewaffneten Polizei- und Geheimdienstmitarbeiter Anfang nächsten Monats die Kommunikation mit ihren israelischen und US-amerikanischen Kollegen einstellen werden, wobei die geplante Annexion bereits am 1. Juli beginnen soll. Es wird berichtet, dass die Sicherheitskräfte der PA begonnen haben, sich aus dem Gebiet B zurückzuziehen, das größtenteils von Israel kontrolliert wird, in dem die PA jedoch nur in geringem Umfang präsent ist.

Sollte sich Abbas entscheiden, diesen Weg fortzusetzen, wird der Preis für die Palästinenser hoch sein: 80.000 PA-Mitarbeiter – 44 Prozent des gesamten öffentlichen Sektors -, die in der Sicherheitsindustrie arbeiten, werden ohne Einkommen bleiben, wobei der Haushalt um etwa ein Drittel der Gesamtausgaben der PA gekürzt wird. Die Beendigung der Sicherheitskoordination wird auch ein massiver Schlag für Israel sein, das jahrzehntelang darauf vertraut hat, die Polizeiarbeit im Westjordanland an die PA zu vergeben.

Die Sicherheitskräfte der PA nehmen 2009 an einer Schulung in der Stadt Dschenin im Westjordanland teil (AFP)

Abbas‘ Kalkül ist sicherlich, dass die Gewalt, ob beabsichtigt oder nicht, durch diese Härten angestachelt wird und unweigerlich im besetzten Westjordanland ausbrechen und Israel zwingen wird, die palästinensische Bevölkerung wieder zu kontrollieren. Ob dies geschehen wird, bleibt eine offene Frage.

Die Hamas und viele in der Fatah haben ihre Zustimmung zu Abbas‘ Plan signalisiert, aber er hat wenig Interesse in der breiteren palästinensischen Gesellschaft geweckt, die sich ähnlicher früherer Bedrohungen bewusst ist, die im Sande verlaufen sind. Die Enttäuschung über die palästinensische Führung, die als inkompetent und korrupt angesehen wird, ist weit verbreitet. Folglich gab es in der palästinensischen Presse nur wenige Analysen und Kommentare zu Abbas‘ Plan.



