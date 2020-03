Israeli Apartheid If any country which claims to be a democracy, its potential prime minister declares that the votes of a significant minority are not part of the democratic ‚equation‘, they would be rightly condemned as racists.

Israelische Apartheid



12. März 2020

Wenn ein Land, das behauptet, eine Demokratie zu sein, sein potenzieller Premierminister erklärt, dass die Stimmen einer bedeutenden Minderheit nicht Teil der demokratischen „Gleichung“ sind, würde es zu Recht als Rassist verurteilt werden. Genau das hat der israelische Benjamin Netanjahu erklärt, als er behauptete, er habe die jüngsten israelischen Wahlen gewonnen, als er sagte, er habe unter den „zionistischen“ Wählern gewonnen, weil „die Araber nicht Teil der Gleichung“ seien. Lassen Sie das auf sich wirken. Der Grund dafür, dass die palästinensischen Bürger Israels eine Minderheit sind, liegt nur darin, dass während seiner Gründung 750.000 Palästinenser durch zionistischen Terror ethnisch von ihrem Heimatland gesäubert wurden.

Mit „zionistisch“ bezieht sich Netanjahu auf die Juden, eine Äquivalenz, von der uns gesagt wird, dass sie nicht gemacht werden sollte, weil sie von einigen benutzt wird, um ihre antijüdischen Gefühle zu verbergen. Mit einem Schlag delegitimierte Netanjahu die Stimmen von 300.000 eigenen Bürgern Israels, weil sie nicht jüdisch sind und nicht für ihn stimmen würden.

Netanjahu hat Form, wenn es um Rassismus gegen nicht-jüdische Bürger aus seinem Land geht. In einem Wahltagsvideo im Jahr 2015 forderte er seine Anhänger auf, hinauszugehen und zu wählen, weil „die Herrschaft der Rechten in Gefahr ist, arabische Wähler kommen in Scharen an die Wahlurnen“, erklärte Netanjahu in dem Video. „Linke NGOs bringen sie in Bussen.“

In einer ziemlich heuchlerischen Kehrtwendung nach dem Wahlsieg beschloss Netanjahu jedoch, sich mit einer halbherzigen Entschuldigung an die palästinensischen Bürger Israels zu wenden. Er sagte: „Ich weiß, dass die Dinge, die ich vor einigen Tagen gesagt habe, einige Bürger Israels beleidigt haben, die arabischen Bürger verletzt haben“, sagte Netanjahu zu eingeladenen Vertretern der arabischen Gemeinschaft in der Residenz des Premierministers in Jerusalem. „Das war nie meine Absicht. Ich entschuldige mich dafür.“

Dies wurde vom Vorsitzenden der Gemeinsamen Liste, Ayman Odeh, abgelehnt, der die Entschuldigung als doppelten „Flip-Flop“ bezeichnete. Solange Netanjahu „die rassistische Gesetzgebung vorantreibt … und nicht die wirkliche Gleichheit“ für Israels Araber fördert, sagte der MK, wäre die Entschuldigung des Premierministers nicht akzeptabel oder glaubwürdig.

Beide Episoden im Jahr 2015 und kürzlich zeigen den Rassismus, der den Kern von Netanjahus und der rechten Koalitionsideologie bildet. Palästinensische Bürger Israels sind bestenfalls Bürger zweiter Klasse. Im Jahr 2018 beschuldigte Verteidigungsminister Avigdor Liberman den Führer der Gemeinsamen (arabischen) Liste MK, Ayman Odeh, und seine Mitarbeiter, eine „fünfte Kolonne“ zu sein, und sagte, dass sie für ihre Unterstützung eines Solidaritätsprotests im Gazastreifen in Haifa „geächtet“ werden sollten. Liberman beklagte das „systematische Versagen“ der Strafverfolgungsbehörden, gegen Odeh „und seine Freunde“ vorzugehen, und forderte, dass sie „geächtet“ werden sollten.

Auch der derzeitige israelische Verteidigungsminister Naftali Bennet hat in seinem Rassismus gegen Palästinenser geschwelgt und 2013 behauptet: „Ich habe in meinem Leben viele Araber getötet – und das ist kein Problem. Im Jahr 2017 sagte er als Bildungsminister den MKs palästinensischer Herkunft, sie sollten sich entscheiden, entweder „normale Israelis“ oder „Terroristen“ zu sein. Bennett glaubt auch, dass die Palästinenser „bereits ihren Staat in Jordanien haben“.

Der blau-weiße Führer Benny Gantz würde die Bildung einer Regierung mit der Gemeinsamen Arabischen Liste nicht in Betracht ziehen, da er „keine Angst davor hat, mit einer legitimen politischen Partei zu sprechen, aber die Gemeinsame Liste wird nicht Teil der Regierung sein, die ich bilde“. Er sagte: „Meine Meinungsverschiedenheiten mit seiner Führung in den nationalen und sicherheitspolitischen Fragen sind tief, schwierig und unüberbrückbar“. Er fuhr fort: „Ich beabsichtige, den Friedensplan von Präsident Trump in Abstimmung mit allen Elementen in der Region umzusetzen und sehe ihn als einen bedeutenden Meilenstein an. Israel „kann weder die Unterstützung des Terrorismus tolerieren noch sich der Verurteilung entziehen“, sagte Gantz.

Gantz erhob keine Einwände gegen die Aufnahme einer Bestimmung in Trumps Plan, 300.000 palästinensisch-israelische Bürger durch „Landtausch“ ihrer Staatsbürgerschaft zu berauben, wodurch das als „Dreieck“ bekannte Gebiet Teil des so genannten palästinensischen Staates würde, ohne diese Bevölkerung nach ihren Ansichten zu fragen.

Keine der oben genannten Diskriminierungen und der schiere Rassismus gegen Palästinenser und palästinensische Bürger Israels sollte uns überraschen. Israel hat über sechzig Gesetze, die seine palästinensischen Bürger und die Palästinenser in den besetzten Gebieten diskriminieren. Und die meisten wurden umgesetzt, bevor die wichtigste politische Führung Israels 2018 in der Knesset das „Nationalstaatsgesetz“ oder, wie ich es bei seiner Verabschiedung nannte, das „Israelische Apartheidsgesetz“ entwarf oder unterstützte. Im Kern geht es um die Prämisse, dass nur Juden ein Recht auf Selbstbestimmung in Israel haben, unabhängig davon, wo die Grenzen Israels liegen. In Trumps Plan ist es klar, dass die „Sicherheitsgrenze Israels das gesamte historische Palästina ist, vom Fluss Jordan bis zum Mittelmeer.

Die Frage, ob Israel ein Apartheidstaat ist, wurde im ESCWA-Bericht geklärt, der von den herausragenden Akademikern Richard Falk und Virginia Tilley in akademischer Weise bewertet wurde. Sie kamen in dem Peer-Review-Bericht zu dem Schluss, dass Israel die Apartheid gegen das palästinensische Volk als Ganzes ausübte. Und bevor die üblichen Verdächtigen den Status des Berichts verwerfen, weil die ESCWA gebeten wurde, ihn von ihrer Website zu entfernen, möchte ich sie über den Status des Berichts informieren.

Ich fragte die ehemalige Untergeneralsekretärin Dr. Rima Khalaf, die zurücktrat, anstatt den Bericht abzusetzen, und sie versicherte mir, dass es sich immer noch um einen offiziellen UN-Bericht handelt. Daher bleiben ihre Schlussfolgerungen bestehen. Israel ist ein Apartheidstaat, der isoliert und gemieden werden sollte, bis sein rassistisches Regime aufgelöst ist, was entweder zu zwei unabhängigen, souveränen Staaten führt, einem israelischen und einem palästinensischen Staat, oder zu einem einzigen demokratischen Staat für all diejenigen, über die er zwischen dem Fluss und dem Meer herrscht.

Israel kann nicht für immer über die Hälfte der Menschen, deren Leben es täglich kontrolliert, weiter regieren, ohne ihnen ihre legitimen Rechte zu geben und den Anspruch zu erheben, eine Demokratie zu sein. Nach den gewalttätigen Ereignissen der letzten 72 Jahre seit seiner Gründung zu urteilen, wird es keinen Frieden haben, bis es entweder Juden von anderen trennt oder akzeptiert, dass alle Menschen das Recht haben, gleich behandelt zu werden, und akzeptiert, dass es nicht jüdisch und demokratisch sein kann.

Und hier kann sie nicht behaupten, das Problem läge bei den Palästinensern, die sich nicht hinlegen und sich nicht ergeben wollen. Genauso wenig können ihre Unterstützer im Westen das Problem lösen.

Es sind dieselben westlichen Regierungen, die sich auf die Seite des unterdrückenden Apartheid-Regimes in Südafrika geschlagen haben, die sich auf die Seite des Apartheid-Regimes in Israel schlagen und es schützen. Anstatt es für seine Verbrechen zu bestrafen, unterstützt der Westen den Handel mit Israel und verurteilt einfach seine kriminellen Handlungen als illegaler Besatzer, der fast täglich Kriegsverbrechen begeht, zumindest was sein Siedlungsunternehmen betrifft. Und wenn die Palästinenser mit friedlichen, legalen Mitteln Wiedergutmachung suchen und die Siedlungsakte vor den Internationalen Strafgerichtshof (IStGH) bringen, bitten die Unterstützer Israels, die USA, Deutschland und Kanada, dies nicht zu tun, indem sie behaupten, sie hätten keine Gerichtsbarkeit über Palästina, weil es kein Staat sei.

Wenn die Palästinenser zu einem friedlichen Boykott, Entzug und Sanktionen (BDS) aufrufen, verabschieden die USA und Frankreich Anti-BDS-Gesetze, und Frankreich setzt BDS mit Antisemitismus gleich. Großbritannien hat versucht, Pensionsfonds von Unternehmen, die sich an den Verbrechen Israels beteiligt haben, von der Veräußerung auszuschließen, und die konservative Regierung hatte Israel nur im Sinn, als sie in ihrem Manifest ankündigte, dass sie in ihrem Manifest Gesetze gegen Boykotte durch öffentliche Einrichtungen erlassen würde. Sie hat sich auch dazu verpflichtet, öffentliche Einrichtungen, einschließlich Universitäten, zu zwingen, die fehlerhafte IHRA-Arbeitsdefinition von Antisemitismus zu übernehmen, die mehr mit der Abschirmung Israels vor Kritik zu tun hat als mit dem Schutz britischer Juden vor echtem Antisemitismus. Das ist auch der Grund, warum Israels Befürworter versucht haben, die Israelische Apartheid-Woche auf dem Campus der Welt abzusagen, und dabei gescheitert sind.

Es scheint, dass die so genannte internationale Gemeinschaft keine gemischten, sondern eher klare Signale an die Palästinenser sendet. Sie sind für die israelische Apartheid und gegen die Rechte der Palästinenser. Das ist eine heuchlerische Heuchelei in der Hitze. Übersetzt mit Deepl.com

