“Vertrauliche Judaisierungs-Brücke”

Bild: Jüdische Gläubige nehmen an einem priesterlichen Segen während des Pessachfestes an der Klagemauer in der Jerusalemer Altstadt teil (Reuters)

Israelische Auftragnehmer unterzeichnen “Vertraulichkeitsklausel” in der Ausschreibung für den Bau einer neuen Al-Aqsa-Brücke



Die derzeitige, baufällige Holzbrücke des Marokkanischen Tors wird von israelischen Streitkräften und Siedlern benutzt, um den Innenhof der Moschee zu stürmen

Von MEE-Mitarbeitern

12. August 2021

Israel hat Berichten zufolge Bauunternehmer, die sich an einer Ausschreibung für den Bau der Brücke über das Marokkanische Tor beteiligen, aufgefordert, eine Vertraulichkeitsklausel” bezüglich des umstrittenen Projekts zu unterzeichnen.

Eine 2007 errichtete Holzrampe verbindet derzeit den Platz an der Klagemauer mit der al-Aqsa-Moschee im besetzten Ostjerusalem. Sie wird von israelischen Sicherheitskräften und Siedlern genutzt, um die al-Aqsa-Moschee zu stürmen, aber auch von Touristen, die die Stätte besuchen.

Das marokkanische Tor ist das einzige Tor zur Moschee, das der Jerusalemer Islamische Waqf, der die drittheiligste Moschee des Islam verwaltet, Nicht-Muslimen zum Besuch des Geländes gestattet. Die Brücke ist die einzige Möglichkeit, das Tor zu erreichen. Bei der aktuellen Ausschreibung geht es darum, die provisorischen Holzpfeiler der Rampe zu ersetzen.

Nach Angaben der israelischen Zeitung Yedioth Ahronoth heißt es in der Vertraulichkeitsklausel: “Ich verpflichte mich hiermit, die vollständige und absolute Vertraulichkeit von Verschlusssachen und allem, was damit zusammenhängt oder daraus resultiert, zu wahren und sie in keiner Weise vor irgendeiner Person oder Einrichtung zu veröffentlichen oder offenzulegen, und das alles auf unbegrenzte Zeit.”

Die Ausschreibung wurde von der Western Wall Heritage Foundation, der für die Stätte zuständigen Behörde im Büro des israelischen Premierministers, veröffentlicht.

Anhang H der Ausschreibung sieht die Verpflichtung vor, die gesamte Ausschreibung vertraulich zu behandeln.

Im vergangenen Monat wurde bekannt, dass die bestehende Brücke instabil ist und einzustürzen droht. Daraufhin stürmten Tausende von Siedlern über die Brücke in die Innenhöfe der al-Aqsa-Moschee.

Die Brücke befindet sich über einer Stelle im Hof der Klagemauer, die dem Gebet jüdischer Frauen gewidmet ist. Nach Angaben von Yedioth Ahronoth wird erwartet, dass während des jüdischen Monats Elul, der am 9. August begonnen hat und bis zum jüdischen Neujahrsfest dauert, eine Million Menschen die Klagemauer besuchen werden.

Der Architekt der Stiftung für das Erbe der Klagemauer entschied im Mai, dass die baufällige Holzbrücke des marokkanischen Tores noch vier Monate lang genutzt werden kann.

Jüdische Frauen, die im Innenhof beten, reichten beim Obersten Gerichtshof Israels eine Petition ein, in der sie den Erlass einer einstweiligen Verfügung beantragten, um die weitere Nutzung der Holzbrücke zu verhindern und die Durchführung von Arbeiten an ihr zu unterbinden, bis das Gericht über eine frühere Petition derselben Gruppe von Frauen vom Juni entschieden hat. Das Gericht lehnte den Antrag auf Erlass dieser Anordnung ab.

Der Rechnungshof der Stadt Jerusalem stellte in einem 2007 veröffentlichten Bericht fest, dass die Baugenehmigung für die Brücke rechtswidrig erteilt wurde und der Verdacht auf Betrug bestand. Im vergangenen Monat wurde eine Besichtigung der Baustelle für Bauunternehmer organisiert. In der Ausschreibung hieß es, dass die neuen Arbeiten zwei Monate nach ihrem Beginn abgeschlossen sein sollten.

“Wir arbeiten auf Anweisung des Büros des Premierministers”, sagte die Western Wall Heritage Foundation.

Yedioth Ahronoth zitierte einen mit dem Fall befassten Beamten mit den Worten: “Die Lösung für den Bau einer sicheren und legalen Brücke liegt in den Händen des Premierministers, und er muss entscheiden, ob er für den jordanischen König [der die höchste Autorität über den Jerusalemer Waqf hat] oder für die Öffentlichkeit an der Klagemauer arbeitet”. Übersetzt mit Deepl.com

