https://www.aljazeera.com/features/2017/2/7/israeli-torture-of-palestinian-children-institutional



Bild: Zu den Foltermethoden gehören Berichten zufolge Schläge auf den Kopf und der Zwang, mit Handschellen gefesselt über längere Zeit an der Wand zu hocken [Abid Katib/Getty Images].

Israelische Folter an palästinensischen Kindern ” etabliert”

Von Ben White

7. Februar 2017

Geständnisse von Palästinensern, die gefoltert wurden, werden von israelischen Richtern regelmäßig akzeptiert, sagen Rechtsgruppen.

Folter von palästinensischen Gefangenen in israelischen Gefängnissen

Ein kürzlich von der israelischen Zeitung Haaretz veröffentlichter Artikel bestätigt das Ausmaß, in dem Vernehmungsbeamte des Shin Bet ihre Gefangenen der Folter aussetzen.

Zu den Methoden gehören Schläge auf den Kopf, um empfindliche Organe wie Nase, Ohren, Augenbrauen und Lippen zu verletzen”, die Zwangshockung einer gefesselten Person an einer Wand über einen längeren Zeitraum und das Beugen des Verdächtigen rückwärts auf einen Stuhl mit gefesselten Armen und Beinen.

Die Berichte der Vernehmungsbeamten spiegeln wider, was Palästinenser und israelische Menschenrechtsgruppen schon lange dokumentiert haben. Die Nichtregierungsorganisation Addameer, die sich für die Rechte von Gefangenen einsetzt, erklärte, dass solche Praktiken “bekanntermaßen routinemäßig und systematisch gegen palästinensische Gefangene eingesetzt werden”. Zu den weiteren Foltermethoden, die gegen Palästinenser eingesetzt werden, gehören Schlafentzug und Drohungen gegen Familienangehörige, so ein Addameer-Sprecher gegenüber Al Jazeera.

Rachel Stroumsa, die Geschäftsführerin des Öffentlichen Komitees gegen Folter in Israel (PCATI), sagte, dass ihrer NRO Hunderte von Beschwerden und Anschuldigungen in diesem Sinne bekannt seien.

Unsere Erfahrung ist, dass Folter nicht nur eingesetzt wird, um Informationen über zukünftige Taten zu erhalten, sondern auch, um Geständnisse über vergangene Taten zu erlangen”, erklärte Stroumsa gegenüber Al Jazeera.

In ihrem Jahresbericht vom letzten Jahr stellte Amnesty International fest, dass die israelischen Streitkräfte und das Personal des Shin Bet “palästinensische Gefangene, darunter auch Kinder, gefoltert und anderweitig misshandelt haben, insbesondere während der Verhaftung und des Verhörs”, und zwar mit Methoden wie “Schlägen mit Schlagstöcken, Ohrfeigen, Würgen, längerem Anketten, Stresspositionen, Schlafentzug und Drohungen”.

Ein Vertreter von Defence for Children International – Palestine erklärte gegenüber Al Jazeera, die Untersuchungen der Gruppe hätten gezeigt, dass fast zwei Drittel der palästinensischen Kinder, die im besetzten Westjordanland von israelischen Streitkräften inhaftiert wurden, nach ihrer Verhaftung körperliche Gewalt erlitten hätten.

Die Vernehmungsbeamten setzen Positionsmissbrauch, Drohungen und Isolation ein, um von einigen Kindern Geständnisse zu erzwingen, und israelische Militärrichter schließen diese Geständnisse nur selten aus.

Ayed Abu Qtaish, Leiter des Programms zur Rechenschaftspflicht bei Defence for Children International – Palestine

“Palästinensische Kinder werden regelmäßig zwanghaften und gewalttätigen Verhörmethoden ausgesetzt, um Geständnisse zu erzwingen”, sagte Ayed Abu Qtaish, der Leiter des Programms zur Verantwortlichkeit der Gruppe. “Die Verhörspezialisten setzen Positionsmissbrauch, Drohungen und Isolation ein, um Geständnisse von einigen Kindern zu erzwingen, und israelische Militärrichter schließen diese Geständnisse nur selten aus.”

Folter und Misshandlung sind nach Ansicht von Menschenrechtsaktivisten so weit verbreitet, dass Verurteilungen von Palästinensern wegen “Sicherheitsvergehen” grundsätzlich unzuverlässig sind, nicht zuletzt, weil der Missbrauch Teil eines umfassenderen Mangels an ordnungsgemäßen Verfahren ist.

Einer Studie zufolge werden 91 Prozent der palästinensischen Gefangenen, die vom Shin Bet im besetzten Westjordanland verhört werden, während des gesamten oder eines Teils des Verhörs in Isolationshaft gehalten. Stroumsa sagt, diese Praxis sei ein ” Grundstein für die Folter “.

Im Militärgerichtssystem, das eine Verurteilungsquote von 99 Prozent hat, können Palästinenser 60 Tage lang ohne Zugang zu einem Anwalt festgehalten werden – im Vergleich zu den Vereinigten Staaten, wo die durchschnittliche Dauer von Verhören, die zu falschen Geständnissen führen, 16 Stunden beträgt.

“Da palästinensische Kinder weiterhin systematisch misshandelt werden und ihnen das Recht auf ein ordentliches Verfahren verweigert wird, wird deutlich, dass die Militärgerichte kein Interesse an Gerechtigkeit haben”, sagte Abu Qtaish.

Zusätzlich zu den Folterungen und dem fehlenden Zugang zu einem Rechtsbeistand werden die Palästinenser aufgefordert, Geständnisse auf Hebräisch zu unterschreiben, das sie oft nicht verstehen. All dies “schafft eine Zwangsumgebung, die dazu führt, dass Geständnisse unter Zwang abgelegt werden”, so Addameer.

Ein aktuelles Beispiel ist der Fall von Mohammad el-Halabi, einem in Gaza ansässigen Mitarbeiter von World Vision, der von Israel angeklagt wurde, Geld an die Hamas weitergeleitet zu haben. Halabi, der vor einem Zivilgericht in Beer Sheva angeklagt ist, hat seine Unschuld beteuert und behauptet, er sei von seinen Verhörbeamten gefoltert worden. Diese Behauptungen wurden auch von seinen Anwälten aufgestellt, die Halabi nach seiner Verhaftung drei Wochen lang nicht sehen durfte.

Der neue Haaretz-Bericht lenkt die Aufmerksamkeit auf ein Thema, das nicht oft im Rampenlicht steht. Im November 2015 sorgte ein Video des Verhörs des 13-jährigen Ahmad Manasra für Empörung, und auch Israels Auftritt vor dem Ausschuss der Vereinten Nationen gegen Folter im vergangenen Mai, in dem von “erzwungenen Beweisen” vor Gericht die Rede war, fand Beachtung.

Doch viele andere Ereignisse bleiben unter dem Radar. Eine wissenschaftliche Studie, die im November 2015 in einer medizinischen Fachzeitschrift veröffentlicht wurde, enthüllte Dutzende von Fällen sexueller Folter und Misshandlung palästinensischer Gefangener, die von Israel festgehalten wurden.

Aktivisten vor Ort sagen, dass ein internationales Augenmerk auf Israels Folterpraktiken dringend erforderlich ist, nicht zuletzt wegen des institutionalisierten Charakters des Problems.

Obwohl ein Urteil des Obersten Gerichtshofs Israels aus dem Jahr 1999 “physische Mittel” bei Verhören verbietet, können die Agenten des Shin Bet aufgrund der so genannten “Notstandsverteidigung” oder der “tickenden Bombe” ungestraft foltern und misshandeln.

Nach Ansicht von Anti-Folter-Aktivisten hat diese Ausnahmeregelung seither als grünes Licht für Folter gedient. Seit 2001 wurden Hunderte von förmlichen Beschwerden gegen Vernehmungsbeamte des Shin Bet eingereicht, aber nicht eine einzige strafrechtliche Untersuchung wurde eingeleitet.

“Ich denke, internationaler Druck ist wichtig und hat sich in einigen Fragen als wirksam erwiesen”, sagte Stroumsa.

“Angesichts der massiven wirtschaftlichen und politischen Unterstützung für den Staat Israel aus dem Ausland ist es auch die Pflicht der internationalen Gemeinschaft, Missstände anzusprechen.” Übersetzt mit Deepl.com

Quelle: Al Jazeera

