Durch all dies wird ein Apartheid-Regime geformt, das Bantustan- und Ghetto-ähnliche Gebiete für die einheimischen palästinensischen Gemeinschaften schafft. Wir glauben, dass der Zionismus ein unmoralisches Regierungsprinzip ist, das von Natur aus zu einem rassistischen Apartheid-Regime führt, das seit über sieben Jahrzehnten Kriegsverbrechen begeht und den Palästinenser grundlegende Menschenrechte verweigert. Jene Verbrechen und Verstösse beinhalten: die Zerstörung von Hunderten von Städten und Dörfern und die Entvölkerung der 750.000 Palästinenser, die ursprünglich darin wohnten im Jahr 1948; die aktive Verhinderung der Rückkehr von Geflüchteten; die systematische Enteignung von Land der Palästinenser und dessen Überführung in jüdischen Besitz unter der Schirmherrschaft des Staates; die Besetzung der Westbank, des Gazastreifens und der Golanhöhen und die Anwendung eines kolonisierenden Militärregimes, das über Millionen von Palästinenser herrscht; die schrittweise Annexion der 1967 besetzten Gebiete durch gewaltsame Verwaltung der Bevölkerung; die andauernde Belagerung des Gazastreifens und die anhaltenden Massaker an der Bevölkerung des Gazastreifens durch die israelische Luftwaffe; die politische Verfolgung von Palästinenser in ganz Palästina und die andauernde Hetze gegen die politische Führung und die Gesellschaft im Allgemeinen; all diese Grausamkeit findet statt, weil Israel von der internationalen Gemeinschaft und insbesondere den Vereinigten Staaten Straffreiheit erhält.

In den letzten Wochen hat die israelische Regierung ihre Versuche verstärkt, palästinensische Häuser in Ost-Jerusalem zu beschlagnahmen (besonders im Stadtteil Sheikh Jarrah) und jüdische Siedler darin unterzubringen. Ziel ist die Judaisierung der Stadt, die 1967 begann, zu vollenden. Während dem Ramadan verstärkten die israelischen Streitkräfte ihren gewaltsamen Angriff auf das Gelände der Al-Aqsa-Moschee und gaben den Siedler grünes Licht, Palästinenser im Westjordanland, in Jerusalem und in den gesamten 48er Gebieten zu belästigen und körperlich zu verletzen. Mobs von Siedler agieren unter der Schirmherrschaft und in Koordination mit der israelischen Polizei. Die israelischen Medien beteiligen sich an der Hetze gegen arabische Bürger Israels. Als Ergebnis erhalten die jüdischen Mobs Straffreiheit für ihre Gewalt, während Hunderte von palästinensischen Bürger Israels verhaftet werden, weil sie ihre Häuser und Gemeinden geschützt haben, oder einfach nur, weil sie zur falschen Zeit am falschen Ort waren.

