Dieses Regime will Palästina abfackeln

Palästinenser demonstrieren, nachdem neun Palästinenser von der israelischen Armee im Westjordanland am Donnerstag, den 26. Januar 2023, getötet wurden [Ali Jadallah/Anadolu Agency].

Israelische Medien warnen vor 3. palästinensischer Intifada inmitten der Spannungen

29. Januar 2023

Eine israelische Zeitung warnte am Samstag vor dem Ausbruch einer dritten palästinensischen Intifada angesichts der zunehmenden Gewalt in den besetzten Gebieten, berichtet die Agentur Anadolu.

Am Freitag wurden sieben israelische Siedler bei einem Schusswechsel in der Nähe einer Synagoge in einer jüdischen Siedlung im besetzten Ost-Jerusalem getötet.

Der Anschlag ereignete sich einen Tag, nachdem bei einer israelischen Militäroperation in der Stadt Dschenin im Westjordanland neun Palästinenser getötet und Dutzende verwundet wurden.

Ist eine dritte Intifada möglich? – Karikatur [Carlos Latuff/MiddleEastMonitor]

Der israelische Militärkommentator Ron Ben-Yishai erklärte in der Zeitung Yedioth Ahronoth, der Angriff auf die Synagoge sei “zweifellos eine Vergeltungsmaßnahme” für die Militäroperation in Jenin.

“Israel muss unverzüglich weitere Operationen sowie Vergeltungsmaßnahmen extremistischer Juden in Jerusalem verhindern”, fügte er hinzu.

“Dies könnte geschehen, indem es das Gebiet mit israelischen Streitkräften überflutet und gleichzeitig größere Militäroperationen in palästinensischen Städten zu diesem Zeitpunkt vermeidet”, so der Kommentator.

Ben-Yishai warnte, dass die jüngsten Entwicklungen in Dschenin und Jerusalem “das Niveau der extremen Gewalt, die in den letzten Monaten relativ begrenzt war, zu einem echten Aufstand anheben könnten, an dem Massen von Palästinensern und jüdischen Extremisten beteiligt sind”.

Ben-Yishai warnte, dass jede größere Operation, die vom israelischen Sicherheitskabinett genehmigt wird, “die Flammen noch mehr anfachen wird, anstatt die Region zu befrieden”.

“Es ist nicht zu erwarten, dass eine größere Operation in palästinensischen Städten oder in Ostjerusalemer Vierteln nennenswerte Ergebnisse erzielt, und sie könnte nur dazu führen, die Flammen zu schüren und einen Aufstand auszulösen”, warnte er. Übersetzt mit Deepl.com

