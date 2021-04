Der “harte Kerl” Oberst Ben Ezra der “moralischsten” aller jüdischen Verteidigungsarmeen



Israeli Human Rights NGOs Demand Prosecution of IDF Colonel and Physician for Raping Palestinian Woman My last post identified the senior IDF officer responsible for the rape of a Palestinian female detainee in 2015. He is Col. Yariv Ben Ezra, then commander of the Hebron Brigade and now defense attache in South Korea.

Israelische Menschenrechts-NGOs fordern Strafverfolgung von IDF-Oberst und Arzt wegen Vergewaltigung einer palästinensischen Frau

von Richard Silverstein

25. April 2021

Der “harte Kerl” der IDF, Ben Ezra (l.), weiß, wie man die Vergewaltigung palästinensischer Frauen anordnet. Wie taff ist das?

In meinem letzten Beitrag habe ich den ranghohen IDF-Offizier identifiziert, der für die Vergewaltigung einer palästinensischen Gefangenen im Jahr 2015 verantwortlich war. Er ist Oberst Yariv Ben Ezra, damals Kommandeur der Hebron-Brigade und jetzt Verteidigungsattaché in Südkorea. Ben Ezra befahl einem Bataillonskommandeur, eine invasive Ganzkörperdurchsuchung der Vagina und des Anus einer jungen Palästinenserin durchzuführen, die verdächtigt wurde, in irgendeiner Weise mit der Hamas verbunden zu sein. Der Bataillonskommandeur wies dann eine Ärztin und eine weitere Soldatin an, den sexuellen Übergriff an dem Opfer durchzuführen, das vehement gegen den Missbrauch protestierte. Die gesamte Operation wurde ursprünglich von einem Bezirkskoordinator des Shin Bet, “Yossi”, geplant, der eine “intime” Durchsuchung der Frau anordnete.

Zuvor hatten sie die Frau verhört und keine brauchbaren Informationen entdeckt. Aber Yossi entschied, dass sie ihre SIM-Karte finden mussten, um herauszufinden, ob sie mit Hamas-Aktivisten kommuniziert hatte.

Die Soldaten durchsuchten ihr Haus und ihr Schlafzimmer, ohne die Karte zu finden. Das war der Zeitpunkt, an dem Yossi die IDF aufforderte, einen Akt der sexuellen Nötigung vorzunehmen.

Der einzige Grund, warum dieser Fall überhaupt untersucht wurde, war die Beharrlichkeit von Jana Modzgvrishvily, einer ehemaligen Generalstaatsanwältin der IDF, die als Staatsanwältin im Justizministerium für interne Angelegenheiten der Polizei arbeitete. Trotz des Widerstands ihrer Kollegen im Ministerium überredete sie diese, der Eröffnung eines Verfahrens zuzustimmen. Sie überredete auch die palästinensische Frau, die Beschwerde einzureichen, die zu den Ermittlungen führte.

Aber Modzgvrishvily verlor das Rennen um den Posten des obersten Staatsanwalts in ihrem Büro und ihre Nachfolgerin, Keren Bar Menachem, hatte kein Interesse, den Fall weiterzuverfolgen. Letztendlich wurde der Fall “aus Mangel an Beweisen” eingestellt.

Aber Haaretz brachte einen beunruhigenden Bericht über den Vorfall und die Untersuchung. Dann veröffentlichte ich Ben Ezras Namen. Ich kontaktierte auch Physician for Human Rights-Israel und das Public Committee Against Torture in Israel (PCATI), die Erklärungen veröffentlichten, in denen sie die Rolle des IDF-Arztes kritisierten und Verantwortlichkeit forderten.

Heute wurde in einem Folgeartikel darauf hingewiesen, dass die PCATI-Erklärung noch weiter geht und fordert, dass Generalstaatsanwalt Mandelblit seinen Stellvertreter überstimmt und die Untersuchung wieder aufnimmt und Anklage gegen alle beteiligten Shin Bet- und IDF-Mitarbeiter erhebt:

Die Tatsache, dass ein so schwerwiegender Fall ohne Anklageerhebung abgeschlossen wurde, zeigt die Inkompetenz der Polizei-Innenbehörde, des Militärstaatsanwalts und der Staatsanwaltschaft. Sie wären verpflichtet gewesen, strafrechtliche Maßnahmen gegen alle an dem Angriff Beteiligten zu ergreifen. Ebenso schwerwiegend ist die Tatsache, dass der Fall eingestellt wurde, weil keiner der Verdächtigen die Verantwortung übernahm, einschließlich aller ranghohen Kommandeure des Vorfalls, die es vorzogen, sich gegenseitig die Schuld zuzuschieben, als letzte Verbrecher. Wenn die Staatsanwaltschaft an ihrer Entscheidung festhält, niemanden strafrechtlich zu verfolgen, sollten sie zumindest sofort aus dem öffentlichen Dienst entlassen werden, um eine klare Botschaft zu senden: Sexuelle Übergriffe, Folter und Kriegsverbrechen sind für die israelische Gesellschaft nicht akzeptabel, und die beteiligten [IDF- und Shin Bet-] Kommandeure sind nicht länger geeignet, in staatlichen Institutionen zu dienen.”

Obwohl die Erklärung lobenswert ist, irrt sie in einem wesentlichen Punkt: Die Taten, derer diese Personen beschuldigt werden, repräsentieren den Staat. Sein Militär- und Geheimdienstapparat hat seit der Gründung der Nation ähnliche Handlungen begangen und setzt sie bis heute fort. Mit anderen Worten: Während dieser Akt der sexuellen Verrohung in gewisser Weise die Grenzen der Abscheulichkeit überschreitet, ist er keineswegs eine Anomalie.

Trotz der rechtschaffenen Worte dieser NGOs bedeutet dies nicht, dass Gerechtigkeit geübt wird. Die israelischen Behörden wollen nur so aussehen, als ob sie sich angemessen verhalten würden. Sie wollen nicht notwendigerweise ihre Arbeit tatsächlich so tun, wie sie es in einer echten, funktionierenden, rechtsstaatlichen Demokratie tun würden.

Mandelblit wird also abwägen, ob er damit durchkommt, den Fall fallen zu lassen; oder ob der Preis, den er dafür zahlen müsste, zu hoch wäre und sein Ruf durch Untätigkeit zu stark beschädigt würde.

Es ist also möglich, dass der Gerechtigkeit Genüge getan wird, wenn auch unwahrscheinlich. Es gibt fast keine Fälle, in denen hochrangige IDF- oder Shin Bet-Offiziere wegen ähnlicher Verbrechen angeklagt, geschweige denn verfolgt und verurteilt wurden. Aber man kann hoffen.

Ich war nicht in der Lage, den Bataillonskommandeur oder den medizinischen Offizier der IDF zu identifizieren, die bei der Vergewaltigung eine Schlüsselrolle spielten. Der Arzt wäre der leitende medizinische Offizier der Hebron-Brigade im Jahr 2015 gewesen. Wenn jemand mehr zu diesem Thema weiß, melden Sie sich bitte ganz vertraulich. Übersetzt mit Deepl.com

