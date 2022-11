https://thecradle.co/Article/News/18240

Es gibt keine Informationen darüber, wie oder wann diese Fahrzeuge zum ersten Mal in das Land kamen

Israelische Militärfahrzeuge zum ersten Mal in der Ukraine

Von News Desk

13. November 2022

Berichten und Fotos zufolge, die in den sozialen Medien veröffentlicht wurden, sind in der Nähe von Kherson gepanzerte Gaia Amir MRAP-Fahrzeuge aus israelischer Produktion in Diensten der ukrainischen Armee gesichtet worden.

Auf Twitter veröffentlichte ein Account, der sich mit militärischen Entwicklungen in der Ukraine befasst, Fotos der israelischen Fahrzeuge, die von dem privaten Unternehmen Gaia hergestellt wurden, und stellte fest, dass “dies das erste Mal ist, dass die ukrainische Armee Fahrzeuge aus israelischer Produktion gesehen hat”.

Die Freude der Ukrainer über die Fahrzeuge währte jedoch nicht lange. Ein russischer Telegram-Kanal veröffentlichte ein Video, das zeigt, wie eines der Fahrzeuge nach dem gewaltigen Rückzug der russischen Armee aus Cherson von einer Lancet-Selbstmordrakete getroffen und zerstört wird.

Israel hatte zuvor erklärt, dass es aufgrund “operativer Beschränkungen” keine Waffen an die Ukraine liefern könne, hat aber wiederholt humanitäre Hilfe und sogar Frühwarnsysteme an das vom Krieg gezeichnete Land geliefert.

Die Jerusalem Post zitierte den scheidenden Verteidigungsminister Benny Gantz mit den Worten: “Tel Aviv hat nicht die Produktionskapazitäten, um die Ukraine mit Luftabwehrsystemen zu versorgen.”

Seit Beginn des Krieges haben hochrangige ukrainische Beamte Israel um sein Iron-Dome-Verteidigungssystem gebeten. Tel Aviv hat sich jedoch geweigert, direkte militärische Hilfe zu leisten, um eine Krise mit Moskau zu vermeiden.

Trotzdem bestätigten hebräische Medien, dass ein israelisches Sicherheitsunternehmen der ukrainischen Armee Drohnenabwehrsysteme verkauft hat, die Kampfdrohnen abfangen und stören können.

Dieselben Quellen enthüllten, dass diese Systeme über Polen transportiert werden, um das von Israel verhängte Verbot für den Verkauf moderner Waffen an die Ukraine zu umgehen.

Vor einem Monat hatte der ukrainische Außenminister Dmytro Kuleba die israelische Regierung offiziell um die Lieferung von Luftabwehrsystemen an die Ukraine gebeten, nachdem russische Streitkräfte massive Raketenangriffe und Angriffe von Selbstmorddrohnen aus iranischer Produktion auf militärische Ziele und Infrastruktur durchgeführt hatten.

Das Büro des scheidenden Premierministers Yair Lapid gab eine Erklärung ab, in der es hieß, der Premierminister habe “tiefe Besorgnis” über die militärischen Beziehungen zwischen Russland und dem Iran geäußert.

Am 17. Oktober warnte der stellvertretende Vorsitzende des russischen Sicherheitsrates, Dmitri Medwedew, Israel vor den Folgen einer Waffenlieferung an die Ukraine und erklärte, dass jeder Schritt zur Unterstützung der ukrainischen Streitkräfte den bilateralen Beziehungen ernsthaft schaden würde. Übersetzt mit Deepl.com

