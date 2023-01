Besatzer Willkür

JERUSALEM, ISRAEL – 28. JANUAR: Polizeibeamte bewachen den Tatort, an dem ein 13-jähriger palästinensischer Junge am 28. Januar 2023 in Jerusalem, Israel, geschossen hat und zwei Israelis verletzt wurden. Nach Angaben der Polizei handelte es sich bei dem Schützen vom Samstag um einen 13-jährigen Jungen, der “neutralisiert” worden sei. Der Anschlag folgt auf eine Schießerei vor einer Synagoge in Ostjerusalem, bei der gestern Abend acht Menschen getötet wurden. (Foto von Amir Levy/Getty Images)

Israelische Polizei erhöht Alarmstufe und nimmt 42 Palästinenser wegen Synagogenanschlag fest

Zwei Verletzte nach Schießerei außerhalb der Altstadt von Jerusalem

29. Januar 2023

Die israelische Polizei hat am Samstag die Alarmbereitschaft erhöht, einen Tag nachdem sieben Siedler bei einem Schusswechsel in der Nähe einer Synagoge im besetzten Ost-Jerusalem getötet wurden, berichtet die Anadolu Agency.

Der israelische öffentlich-rechtliche Sender KAN berichtete, dass Polizeipräsident Yaakov Shabtai nach dem Anschlag vom Freitag die höchste Alarmstufe angeordnet habe.

Israel identifizierte Khairi Alqam, einen 21-jährigen Bewohner Ost-Jerusalems, als den Angreifer der Synagoge. Nach Angaben der Polizei wurde der Angreifer erschossen, als er versuchte, zu Fuß vom Tatort zu fliehen.

Unterdessen teilte die israelische Polizei mit, dass ihre Kräfte 42 Verwandte und Nachbarn von Alqam festgenommen haben, um sie zu dem Anschlag zu befragen.

Der Anschlag vom Freitag ereignete sich einen Tag, nachdem bei einer israelischen Militäroperation in der Stadt Dschenin im Westjordanland neun Palästinenser getötet und Dutzende verletzt wurden. Übersetzt mit Deepl.com

