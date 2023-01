Abseits vom mörderischen Krieg in der Ukraine, tobt der zionistische Krieg des Apartheidregimes in Palästina. Dieses zionistische Faschistenregime, muss endlich sanktioniert und zur Rechenschaft gezogen werden. Die Mörder gehören vor ein Internationales Kriegstribunal. Wo ist ihr Protest AA Baerbock oder reicht der nur für Russland und Iran? Wenn so also ihre “feministische” Außenpolitik ist, dann ist das ein weiteres Verbrechen auf ihrer Agenda der Schande ! Mindestens 220 Menschen starben 2022 bei israelischen Angriffen in den besetzten Gebieten, darunter 48 Kinder. Von der Gesamtzahl der Todesopfer entfielen 167 auf das Westjordanland und Ostjerusalem und 53 auf den Gazastreifen Evelyn Hecht-Galinski

https://www.middleeasteye.net/news/israel-raid-jenin-killed-wound-several-others

Ein Retter steht vor einem Gebäude, das von israelischen Truppen bei einer Razzia im Flüchtlingslager von Dschenin im besetzten Westjordanland beschädigt und niedergebrannt wurde, am 26. Januar 2023 (AFP)



Schwer bewaffnete israelische Soldaten stürmen Flüchtlingslager und hinterlassen mindestens 16 Verletzte



Israelische Razzia in Dschenin tötet neun Palästinenser bei “Massaker



Von Leila Warah und Akram al-Waara

26. Januar 2023

Bei einem israelischen Überfall auf das Flüchtlingslager Jenin im besetzten Westjordanland sind am Donnerstag mindestens neun Palästinenser, darunter eine ältere Frau, getötet worden.

Nach Angaben des palästinensischen Gesundheitsministeriums erschossen die israelischen Streitkräfte neun Menschen, 20 weitere wurden verwundet. Mindestens vier von ihnen befänden sich in einem kritischen Zustand, hieß es weiter.

Später am Abend teilte das Ministerium mit, dass ein weiterer Palästinenser, Youssef Yehya Abdel-Kareem, in der Stadt al-Ram in der Nähe von Jerusalem bei Konfrontationen getötet wurde, die ausbrachen, nachdem israelische Streitkräfte eine Demonstration gegen die Tötungen in Dschenin unterdrückt hatten.

Schwer bewaffnete Soldaten drangen am Donnerstagmorgen in das Lager ein, Berichten zufolge in einem Lastwagen, und eröffneten das Feuer auf Bewohner, die versuchten, sie daran zu hindern.

Anschließend fuhren mehrere andere Armeefahrzeuge, darunter auch Bulldozer, in das Gebiet ein und nahmen ein Gebäude ins Visier, das als Treffpunkt für die Bewohner diente.

Anas Huwaisheh, ein palästinensischer Korrespondent eines Lokalsenders in Dschenin, sagte gegenüber Middle East Eye, die Szenen erinnerten ihn an das Jahr 2002, als das Lager in Dschenin während der Zweiten Intifada eingenommen wurde.

“Die Geräusche von Kugeln und Schießereien waren intensiv, und Rauchwolken bedeckten den Himmel. Die israelische Besatzung kappte während der Erstürmung den Strom, das Internet und das Mobiltelefonnetz. Das zeigt, dass es geplant war”, sagte Huwaisheh.

israel bulldozer jenin flüchtlingslager

Palästinenser schleudern Steine auf einen Bulldozer der Armee, während einer israelischen Razzia in der besetzten Stadt Dschenin im Westjordanland am 26. Januar 2023 (AFP)

Palästinenser schlugen um 7:05 Uhr Ortszeit im Lager Alarm, als sie eine als israelische Armee getarnte Einheit in einem Zivilfahrzeug entdeckten, die sich dem Eingang des Lagers in der Nähe des Viertels Jurat Adhab näherte.

“Es kam zu einem Schusswechsel zwischen palästinensischen Kämpfern und den israelischen Soldaten, und dann wurden weitere Kräfte in das Lager gedrängt”, sagte Huwaisheh. “Dutzende von Militärfahrzeugen belagerten das Gebiet.”

Er fügte hinzu, dass die israelischen Streitkräfte behaupteten, sie hätten es auf Kämpfer abgesehen, die sich in einem Haus des Lagers verbarrikadiert hatten.

“Aber das ist ihre Geschichte. Wir sind alle Zivilisten, und was heute geschah, war eine Verteidigung des Lagers”.

Bevor sie sich zurückzogen, so Huwaisheh, zerstörten die israelischen Streitkräfte das Haus eines hochrangigen Fatah-Mitglieds der al-Aqsa-Märtyrerbrigaden, Alaa al-Sabbagh, der 2002 durch eine Hubschrauberrakete in Dschenin getötet worden war.

Massaker an unserem Volk

Das Büro des palästinensischen Präsidenten Mahmoud Abbas erklärte, die Morde seien “ein Massaker der israelischen Besatzungsregierung im Schatten des internationalen Schweigens”.

“Dies ermutigt die Besatzungsregierung, vor den Augen der Welt Massaker an unserem Volk zu begehen”, sagte Nabil Abu Rudeineh, Sprecher von Abbas.

Der Präsident rief eine dreitägige Staatstrauer aus und ordnete an, die Flaggen auf Halbmast zu hissen.

Außerdem wurde am Donnerstag im gesamten besetzten Westjordanland und in Jerusalem ein Generalstreik ausgerufen. Die Fatah, die die Palästinensische Autonomiebehörde kontrolliert, rief die Palästinenser dazu auf, sich den israelischen Streitkräften an den Kontrollpunkten entgegenzustellen, berichtete die Nachrichtenagentur Wafa.

Die ältere Frau, der bei der Razzia in den Hals geschossen wurde, wurde als die 60-jährige Magda Obaid identifiziert.

Zu den Todesopfern gehören auch Saeb Issam Mahmoud Izreiqi, 24, und Izzidin Yassin Salahat, 26.

Der palästinensische Gesundheitsminister Mai al-Kaileh erklärte, dass das medizinische Personal des Roten Halbmonds nicht in der Lage war, die Verwundeten zu evakuieren, da israelische Soldaten den Zugang zu dem Flüchtlingslager behinderten.

Er fügte hinzu, dass die israelischen Streitkräfte “das Regierungskrankenhaus von Dschenin stürmten und absichtlich Tränengaskanister auf die pädiatrische Abteilung des Krankenhauses abfeuerten”.

Der Krankenpfleger Murad Khamayseh, 34, sagte gegenüber MEE: “Es war fast unmöglich, in das Lager zu gelangen. Die israelischen Streitkräfte gaben Warnschüsse ab und wiesen das Team an, sich dem Gebiet nicht zu nähern”.

Nach einer Koordinierung zwischen dem Roten Kreuz und den israelischen Behörden sei es den Notfallteams schließlich möglich gewesen, das Lager zu betreten. Khamayseh behandelte eine Person am Tatort und eine weitere auf dem Weg ins Krankenhaus.

“Die heutige Razzia war eine der heftigsten. Die israelischen Streitkräfte sind tiefer in das Lager eingedrungen als bei früheren Razzien”, sagte er.

“Als Sanitäter haben wir uns daran gewöhnt, aber nach dem, was ich heute gesehen habe, konnte ich mich wirklich nicht mehr zusammenreißen: die Art der Wunden, die ich behandelt habe, und die Märtyrer.”

Die israelische Armee bestätigte Berichte über das Eindringen von Soldaten in das Lager und erklärte, dies sei eine Reaktion auf Geheimdienstberichte über einen geplanten “Terroranschlag” gewesen.

Familienmitglieder trauern um einen der 9 Palästinenser, die am 26. Januar 2023 bei einem israelischen Überfall auf das Flüchtlingslager Dschenin getötet wurden (AFP)

Mit den jüngsten Morden steigt die Zahl der getöteten Palästinenser in diesem Jahr auf 30.

Die israelischen Streitkräfte führen fast jede Nacht Such- und Festnahmeaktionen im Westjordanland durch, die oft tödlich enden.

Die meisten Razzien der letzten Monate konzentrierten sich auf Nablus und Dschenin, wo Israel gegen den wachsenden bewaffneten palästinensischen Widerstand in den besetzten Städten vorgeht.

Nach Angaben von Middle East Eye haben die israelischen Streitkräfte im besetzten Westjordanland im Jahr 2022 mehr Palästinenser getötet als in jedem anderen Kalenderjahr seit der Zweiten Intifada.

Mindestens 220 Menschen starben 2022 bei israelischen Angriffen in den besetzten Gebieten, darunter 48 Kinder. Von der Gesamtzahl der Todesopfer entfielen 167 auf das Westjordanland und Ostjerusalem und 53 auf den Gazastreifen. Übersetzt mit Deepl.com

