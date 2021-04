Soviel zum “Versöhnungsprozeß”…… Mögen alle Siedlungen in Palästina verschwinden

Bild: Israeli soldiers walk past a burning car in the Palestinian village of Qusra in the occupied West Bank on September 26, 2020 [JAAFAR ASHTIYEH/AFP via Getty Images]

Israel settlers set fire to cars in Jerusalem chanting ‘May your village burn’ Israeli settlers set alight three Palestinian cars last night in the village of Beit Iksa, north-west of occupied Jerusalem, and sprayed threatening slogans across the road, reported Wafa news agency. The vandalism comes amid rising Israeli settler violence against Palestinians in Jerusalem, which intensified at the start of the Muslim holy month of Ramadan.



Israelische Siedler zünden Autos in Jerusalem an und skandieren “Möge euer Dorf brennen“

28. April 2021

Israelische Siedler zündeten letzte Nacht drei palästinensische Autos im Dorf Beit Iksa, nordwestlich des besetzten Jerusalems, an und sprühten bedrohliche Slogans auf die Straße, berichtete die Nachrichtenagentur Wafa.

Der Vandalismus ereignete sich inmitten zunehmender israelischer Siedlergewalt gegen Palästinenser in Jerusalem, die zu Beginn des muslimischen heiligen Monats Ramadan zunahm.

Lokalen Quellen zufolge wurden drei private Autos abgefackelt, und Siedler aus der illegalen Ramot-Siedlung schrieben “Juden, lasst uns gewinnen” auf die Straße. Darunter schrieben sie “Tiktok” zusammen mit einem Davidstern.

Sie fügten hinzu, dass die Autos neben Anas Khatib und Issa Hammouda Gheith auch einem Mitglied der Familie Abu Khalaf gehören.

Die Scheiben mehrerer geparkter Autos wurden ebenfalls eingeschlagen, während sich Dutzende von Siedlern versammelten und “Möge euer Dorf brennen” skandierten.

Bewohner von Beit Iksa beschwerten sich, dass ein israelisches Feuerwehrauto kam, aber das Feuer nicht löschte, berichtete Haaretz. Sie mussten auf ein palästinensisches Feuerwehrauto warten, das länger brauchte, um anzukommen.

WATCH: Israelische Siedler zeigen in TikTok-Videos ihre Angriffe auf Palästinenser

“Die Autos sind nicht wichtig, wir haben Angst um unsere Familien”, sagte Rechtsanwalt Abdullah Hamdan, ein Bewohner von Beit Iksa, gegenüber Haaretz. “Dieses Mal haben sie Autos beschädigt, das nächste Mal werden sie Menschen verletzen.”

Seit Beginn des Ramadan sind Palästinenser in Jerusalem Gewalt und Schikanen durch extremistische israelische Siedler ausgesetzt, vor allem durch Anhänger der kahanistischen Lahava-Gruppe. Die Siedler haben versucht, palästinensische Häuser in der Jerusalemer Altstadt in Brand zu setzen, und haben dazu aufgerufen, diejenigen zu töten, die protestieren.

Gadi Gvaryahu, Vorsitzender der Anti-Hassverbrecher-Organisation Tag Meir, sagte nach dem Vorfall, dass “diejenigen, die den Hassmarsch der Lehava-Organisation am Donnerstag beschönigt haben, einen Wirbelwind ernten.”

Die Extremisten wurden bei ihren bösartigen Aktivitäten gegen die Palästinenser von der israelischen Polizei geschützt. Mehr als 100 palästinensische Demonstranten wurden bei diesen Siedlerangriffen verwundet, mehr als 100 weitere wurden verhaftet. Übersetzt mit Deepl.com

