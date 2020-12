Die brutalste aller Besatzungs-“Verteidigungsarmeen”des zionistischen Staatsterrorregime von Netanjahu bricht jedes jedes internationale Recht



Israelische Soldaten greifen Gefangene im Lager Negev an

2.Dezember 2020

Am Dienstag griffen israelische Soldaten, begleitet von Offizieren der Gefängnisverwaltung, zahlreiche palästinensische Gefangene in Abschnitt 6 des Gefangenenlagers in der Negev-Wüste an.

Nach Angaben der Palestinian Prisoners Society (PPS) griffen die Soldaten mehrere Gefangene an und führten umfangreiche und gewaltsame Durchsuchungen von Abschnitt 6 durch.

Die PPS fügte hinzu, dass die Soldaten dann alle 80 Gefangenen in andere Abschnitte des Gefangenenlagers verlegt hätten.

Palästinensische Gefangene in israelischen Gefängnissen sind ständigen Übergriffen und Misshandlungen ausgesetzt, zusätzlich zu den extrem schlechten Lebensbedingungen, denen sie ausgesetzt sind, der Folter während der Verhöre und dem Fehlen einer angemessenen medizinischen Behandlung.

Am Freitag, dem 27. November 2020, erklärte der Ausschuss für palästinensische Gefangene und ehemalige Gefangene, dass ein politischer Gefangener, der als Nidal Abu ‘Ahour, 45, aus Bethlehem, südlich des besetzten Jerusalem im Westjordanland identifiziert wurde, in der Gefängnisklinik von Ramla, in der es an Spezialisten und geeigneten Maschinen mangelt, mit schwerwiegenden gesundheitlichen Komplikationen zu kämpfen hat.

Abu ‘Ahour wurde vor mehr als zehn Jahren mit Nierenversagen diagnostiziert. Er hat auch einen Tumor in seiner Niere, Bluthochdruck und ernsthafte Probleme mit der Atmung, die ihn von Sauerstoff abhängig machen.

Als verheirateter Vater von sieben Kindern wurde Abu ‘Ahour einen Monat vor seinem Tod, nur wenige Monate nach seiner Entlassung aus dem Gefängnis, von den Soldaten entführt und zu einem Jahr Gefängnis verurteilt.

Am 10. November 2020 starb der Häftling Kamal Abu Wa’er, 46, an COVID-19, nachdem die israelischen Gefängnisbehörden seine Krebserkrankung jahrelang schwer vernachlässigt hatten. Er litt an Kehlkopfkrebs, und sein Gesundheitszustand verschlechterte sich ernsthaft, nachdem er sich mit dem Coronavirus infiziert hatte.

Am 2. September 2020 starb der Häftling Daoud Tal’at Khatib, 45, aus Bethlehem, südlich des besetzten Jerusalem im Westjordanland, offenbar an einem Herzinfarkt im israelischen Gefängnis Ofer.

Während der gesamten Haftzeit sah er sich neben einer Operation am offenen Herzen mit zahlreichen gesundheitlichen Komplikationen konfrontiert, darunter einem Herzinfarkt vor einigen Jahren.

Am 22. April 2020 starb der Gefangene Nour Jaber Barghouthi, 23, aus der Stadt Aboud, nordwestlich der zentralen Westbank-Stadt Ramallah, im Gefangenenlager in der Negev-Wüste, nachdem er in der Dusche ohnmächtig geworden war, und israelische Soldaten leisteten ihm mehr als dreißig Minuten lang keinerlei medizinische Hilfe.

Barghouti wurde vier Jahre vor seinem Tod von den Soldaten entführt und zu acht Jahren Gefängnis verurteilt.

Am 26. November 2019 starb der Häftling Sami Abu Diak, 37, in einem israelischen Krankenhaus, nachdem ihm systematisch eine spezialisierte medizinische Versorgung verweigert worden war, was zu schweren Komplikationen führte, die seinen Tod zur Folge hatten.

Israel hält derzeit mindestens 4400 Palästinenser gefangen, darunter 155 Kinder, 39 Frauen, 6 gewählte Abgeordnete, 13 Journalisten und 350, die ohne Anklage oder Gerichtsverfahren aufgrund willkürlicher administrativer Haftanordnungen festgehalten werden.

Unter den Gefangenen befinden sich 700 Patienten, viele von ihnen leiden an schweren Krankheiten, darunter Krebs, Leber- und Herzerkrankungen.

Vor einer Woche berichtete Jacqueline Fararja, Rechtsanwältin bei der Palästinensischen Kommission für Häftlinge und ehemalige Häftlinge, dass am Montag bei einem Häftling aus Ramallah im zentralen Westjordanland im israelischen Haft- und Verhörzentrum Etzion südlich von Bethlehem im Westjordanland das Coronavirus diagnostiziert wurde. Übersetzt mit Deepl.com

