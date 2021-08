Im jüdischen Apartheidstaat bekommt JEDER mehr Rechte als Palästinenser

“Im Jahr 2013 verweigerte ein öffentliches israelisches Schwimmbad einer Gruppe krebskranker Kinder den Zutritt, nur weil sie Araber waren.

Und ein Jahr zuvor wurden Palästinenser aus einem von Israel betriebenen Strandbad am Toten Meer abgewiesen, während jüdische Israelis, europäische Touristen und sogar Hunde ungehindert einreisen durften”.

Israelische Städte erzwingen Strand-Apartheid für Palästinenser

Von Asa Winstanley

13. August 2021

Palästinenser am Strand von Jaffa letzten Monat. Die Stadt ist für die meisten Palästinenser aus dem Westjordanland unzugänglich, aber einigen gelang es, Genehmigungen zu erhalten oder israelische Beschränkungen zu umgehen. Auch andere israelische Städte sperren inzwischen Strände für Palästinenser. Oren Ziv ActiveStills

Drei israelische Küstenstädte werden von einer Bürgerrechtsgruppe angeklagt, weil sie Palästinensern den Zugang zu ihren Stränden verbieten.

Hadera, Netanya und Akka – im Englischen als Acre bekannt – machen sich der “Apartheid-Initiativen schuldig, die das Ziel der Rassentrennung zum Ausdruck bringen”, so ein Anwalt der Gruppe Adalah.

Auf einem Video, das der Journalist Rafat Aker letzte Woche aufgenommen hat, ist zu sehen, wie einer Busladung palästinensischer Männer, die sich offensichtlich auf einem Tagesausflug aus der Stadt Dschenin befanden, von der Polizei und den örtlichen Behörden der Zugang zum Strand verweigert wird.

Das vollständige Video in einer Mischung aus Arabisch und Hebräisch können Sie unten sehen.

“Die Bilder, die wir in Akka gesehen haben, lassen keinen Raum für Phantasie: Städtische Inspektoren haben Palästinenser gewaltsam außerhalb der Stadtgrenzen vertrieben, nur weil sie Palästinenser sind”, sagte Adalah-Anwältin Rabea Eghbariah.

“Die Stadtverwaltung handelt ohne jegliche Befugnis”, fügte er hinzu.

Adalah argumentiert, dass die örtlichen Behörden die anhaltende Coronavirus-Pandemie als Vorwand nutzen, um ihre Apartheidpolitik gegenüber Palästinensern zu verschleiern.

Die Gruppe, die sich für die Gleichberechtigung der Palästinenser in Israel einsetzt, erklärte, die Männer in dem Video hätten offenbar die richtigen Genehmigungen und einige seien sogar geimpft worden.

Dschenin ist eine palästinensische Stadt im Westjordanland. Akka ist eine Stadt in Israel, dem Teil des historischen Palästina, der 1948 besetzt wurde und aus dem die meisten Palästinenser illegal vertrieben wurden.

Israel verfügt über ein kompliziertes System von Ausweisen, Pässen und Genehmigungen, das den Palästinensern die gleichen Rechte wie den jüdischen Bürgern Israels verwehrt – unabhängig davon, ob letztere im sogenannten eigentlichen Israel oder als Siedler im besetzten Westjordanland leben.

Das Video zeigt, wie israelische Polizisten die Palästinenser auffordern, wieder in ihren Bus einzusteigen, und sie auf Polizeimopeds aus der Stadt begleiten.

Adalah erklärte, dass sie dringend rechtliche Schritte gegen die Stadtverwaltung von Akka einleiten werde, ebenso wie gegen Hadera und Netanya, die beiden anderen Küstenstädte, die ihrer Ansicht nach ähnliche Maßnahmen gegen Palästinenser ergriffen haben.

Die Gruppe erklärte, dass die Maßnahmen der Stadt “darauf abzielten, palästinensische Besucher aus dem Westjordanland unter dem Vorwand der öffentlichen Gesundheit am Zugang zu den Ufern von Akka zu hindern”.

Sie verwies auf ein Video des Bürgermeisters, in dem er die kürzliche Ankunft von Bussen aus Judäa und Samaria [Westjordanland] aus Nablus, Dschenin, Hebron und anderen” beklagt.

Adalah wies auch darauf hin, dass der Bürgermeister von Netanya vor kurzem geschworen hat, Palästinenser während des muslimischen Eid al-Fitr-Festes nicht in die Stadt zu lassen.

Dies ist bei weitem nicht das erste Mal, dass die israelischen Behörden eine “kleine Apartheid” gegen Palästinenser verhängen.

Im Jahr 2019 verbot der israelische Bürgermeister der Stadt Afula Palästinensern den Zutritt zu einem örtlichen Park, auch palästinensischen Bürgern Israels.

Er hatte Wachen an den Eingängen des Parks aufgestellt und ein großes Schild angebracht, auf dem stand, dass der Park nur für “Anwohner” zugänglich sei – allerdings wurden nur Palästinenser auf diese Weise eingeschränkt, nicht aber israelische Juden. Adalah klagte gegen das Verbot, das schließlich aufgehoben wurde.

Im Jahr 2013 verweigerte ein öffentliches israelisches Schwimmbad einer Gruppe krebskranker Kinder den Zutritt, nur weil sie Araber waren.

Und ein Jahr zuvor wurden Palästinenser aus einem von Israel betriebenen Strandbad am Toten Meer abgewiesen, während jüdische Israelis, europäische Touristen und sogar Hunde ungehindert einreisen durften. Übersetzt mit Deepl.com

