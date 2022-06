Ergänzung:



Der Mord an Ghufran Harun Warasneh, 31, war nachdem an Shireen Abu Akleh der zweite gezielte Mord an einer Journalistin!





Israelische Streitkräfte töten palästinensische Journalistin in der Nähe eines Lagers im Westjordanland

Die Familie von Ghufran Harun Warasneh, 31, sagt, dass sie auf dem Weg zu ihrem neuen Job bei einem lokalen Mediennetzwerk war, als sie von einem israelischen Soldaten erschossen wurde

Ghufran Harun Warasneh, 31, wurde am 1. Juni 2022 auf dem Weg zur Arbeit von einem israelischen Soldaten tödlich erschossen. (Twitter)

Israelische Streitkräfte haben am Mittwoch eine palästinensische Journalistin erschossen, als sie auf dem Weg zu ihrem neuen Job bei einem lokalen Mediennetzwerk in der besetzten Stadt Hebron im Westjordanland war.

Ghufran Harun Warasneh, 31, wurde in der Nähe des Flüchtlingslagers al-Arroub durch einen Schuss in den Oberkörper getötet und später im Krankenhaus für tot erklärt, teilte das palästinensische Gesundheitsministerium mit.

Ein ungenannter Augenzeuge berichtete der palästinensischen Nachrichtenagentur Wafa, Warasneh sei in Richtung der Hauptstraße gegangen, als zwei Soldaten, die einen Militärkontrollpunkt besetzten, sie aufforderten, sich ihnen zu nähern, bevor einer von ihnen auf sie schoss.

Die israelische Armee erklärte in einer Erklärung, dass “ein mit einem Messer bewaffneter Angreifer auf einen Soldaten zuging, der auf der Route 60 routinemäßige Sicherheitsmaßnahmen durchführte. Die Soldaten antworteten mit scharfem Feuer.

Der Palästinensische Rote Halbmond teilte mit, dass die israelischen Streitkräfte Warasneh 20 Minuten lang daran hinderten, das Krankenhaus zu erreichen, bevor es ihnen gelang, sie in das al-Ahli Krankenhaus in Hebron zu bringen.

Warasneh hatte diese Woche bei der lokalen Nachrichtenagentur Dream angefangen, und Mittwoch sollte ihr dritter Arbeitstag sein.

Warasneh ist Absolventin der Journalistenschule der Universität Hebron und hatte vor ihrem Wechsel zu Dream bereits für einige lokale Medien gearbeitet.

Ihre Mutter erzählte Wafa, dass Warasneh wegen ihrer Berichterstattung über eine Pro-Palästina-Kundgebung im Januar verhaftet und für drei Monate ins Gefängnis gesteckt wurde, wobei ihre Kameraausrüstung zerstört wurde.

“Ghufran verließ das Haus früh, um pünktlich zur Arbeit zu kommen”, sagte Warasnehs Mutter, die nicht namentlich genannt wurde, gegenüber Wafa.

“Aber es dauerte nicht lange, bis wir hörten, dass die Besatzung eine Frau am Eingang des Lagers tödlich erschossen hat, aber wir wussten erst später, dass es meine Tochter war.

“Die Nachricht kam für uns wie ein Schock.”

Journalistinnen im Visier

Der palästinensische Journalist Merfat Sadiq sagte gegenüber Middle East Eye, Ghufrans Tod sei “schmerzhaft” und Teil einer Eskalation gegen palästinensische Reporter im vergangenen Jahr.

“Es scheint, dass vor allem weibliche Journalisten als leichteres Ziel angesehen werden. Das haben wir vor zwei Tagen mit wiederholten Angriffen auf Journalistinnen, die über den Flaggenmarsch in Jerusalem und in Nablus berichteten, gesehen”, sagte Sadiq.

“Die Journalistin Ranin Sawaftah wurde direkt von einem Tränengasstrahl getroffen.

“Die Behauptung eines versuchten Messerstichs ist irrelevant, der Soldat hätte sie festnehmen oder ihr Angst machen können. Sie befand sich in unmittelbarer Nähe der Soldaten und wurde dennoch in den Oberkörper getroffen, wie die Bilder zeigen. Es war eine vorsätzliche Tötung”, fügte sie hinzu.

Das palästinensische Außenministerium verurteilte die Tötung als “Hinrichtung vor Ort”.

“Sie war auf dem Weg zu ihrer Arbeit und es gab dort keine Zwischenfälle oder Gefahr für die Kriminellen”, hieß es in einer Erklärung.

In diesem Jahr haben israelische Streitkräfte bereits mehr als 50 Palästinenser im besetzten Westjordanland getötet, darunter die prominente Journalistin Shireen Abu Akleh.

Am Freitag erschossen israelische Streitkräfte einen 15-jährigen Palästinenser in der Nähe von Bethlehem, nachdem es zu Auseinandersetzungen zwischen den Bewohnern von al-Khader und den Soldaten gekommen war, die den Ort stürmten, um “eine Kreuzung in der Nähe der illegalen Siedlung Efrat zu sichern”, wie israelische Medien berichteten.

Ghonaim ist der 15. palästinensische Teenager, der in diesem Jahr durch israelisches Feuer getötet wurde.

Zwei Tage zuvor wurde der 16-jährige Gaith Yamin von israelischen Soldaten getötet, als sie die Ankunft israelischer Siedler am Josephsgrab am Rande der Westbankstadt Nablus sicherten, einer von Muslimen und Juden verehrten Stätte, die regelmäßig zum Brennpunkt zwischen Palästinensern und Israelis wird. Übersetzt mit Deepl.com

