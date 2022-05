Wie das zionistische Staatsterror-Besatzungsregime die illegale Besetzung von Jerusalem feiert, ein Fest der Judaisierung!

Israel bleibt entschlossen: Wir haben die Souveränität in Jerusalem! Genau diese Sätze von Kriegsminister Benny Gantz heizen die Stimmung auf und schüren diese Provokation auf dem Haram a-Sharif und der Al-Aqsa Moschee.



https://www.middleeasteye.net/news/israel-palestine-jerusalem-ultra-nationalists-assault-flag-march

Bild: Aida Saidawi, eine palästinensische Frau in den 50ern, bei einer Auseinandersetzung mit einem israelischen Siedler in der Jerusalemer Altstadt am 29. Mai 2022. (MEE/Haaretz/Ohad Zwigenberg)

Israelische Ultranationalisten greifen Palästinenser bei ihrem Marsch durch die Jerusalemer Altstadt an

Mindestens 15 Palästinenser wurden in der Altstadt und in der Umgebung verwundet

Von MEE-Mitarbeitern

29. Mai 2022



Israelische Ultranationalisten und Siedler haben am Sonntag Palästinenser in der Jerusalemer Altstadt angegriffen, als sich Tausende auf die Teilnahme am jährlichen Fahnenmarsch vorbereiteten, um die Besetzung der Stadt zu feiern.

Nach Angaben des Palästinensischen Roten Halbmonds (PRCS) wurden mindestens 15 Palästinenser in der Altstadt und in der Umgebung verwundet.

Im Internet veröffentlichte Filmaufnahmen zeigen, wie Siedler eine palästinensische Frau in den 50ern angreifen und mit Pfefferspray besprühen.

Aida Saidawi, eine Bewohnerin und Aktivistin der Altstadt, wurde nach dem Angriff, der zu Handgreiflichkeiten zwischen Palästinensern und Israelis führte, zur Behandlung ins Krankenhaus gebracht.

Als sie durch das Damaskustor evakuiert wurde, besprühte ein anderer israelischer Siedler einen Passanten mit Pfefferspray, und ein Mann richtete eine Waffe auf die aufgebrachte Menge, wie ein weiteres Video zeigt. Ein Polizeibeamter griff daraufhin ein, ohne eine Verhaftung vorzunehmen.

Es war nicht sofort klar, was der Auslöser der Auseinandersetzung war.

Andere Videos zeigten Siedler, die Journalisten in der Altstadt behinderten und mit Palästinensern zusammenstießen.

Das PRCS berichtete auch, dass seine Sanitäter in der Nähe des Damaskustors von der Polizei angegriffen wurden, als sie versuchten, zu den Verwundeten zu gelangen.

Dies ist eine sich fortlaufende Geschichte…

