Nazi-Sprüche und Gedankengut sind wieder hoffähig. Das zionistische und das ukrainische Regime sind Wegbereiter und die westliche “Werte”gemeinschaft kollaboriert.

Evelyn Hecht-Galinski

https://www.middleeasteye.net/news/israel-mp-wished-palestinian-citizens-rid-button-click

Kahana, Mitglied der rechtsextremen Jamina-Partei von Premierminister Naftali Bennett, äußerte sich am Montag in einer Rede vor religiösen Gymnasiasten in Efrat (AFP)



Israelischer Abgeordneter sagt, er wünschte, es gäbe einen Knopf, um die palästinensischen Bürger loszuwerden



Matan Kahana von der Koalition sagte, wenn er könnte, würde er alle palästinensischen Bürger Israels nehmen und sie in einen Zug in die Schweiz setzen

Von MEE-Mitarbeitern

14. Juni 2022

Ein hochrangiges Mitglied der israelischen Koalition hat am Dienstag für Empörung gesorgt, nachdem eine Aufnahme von ihm veröffentlicht wurde, auf der er sagt, er wünsche sich, es gäbe einen Knopf, mit dem er alle palästinensischen Bürger in Israel in die Schweiz schicken könnte.

Der stellvertretende Minister für religiöse Angelegenheiten Matan Kahana, Mitglied der rechtsextremistischen Jamina-Partei von Premierminister Naftali Bennett, äußerte sich am Montag in einer Rede vor religiösen Gymnasiasten in Efrat.

In einem vom israelischen öffentlich-rechtlichen Rundfunk Kan ausgestrahlten Clip sagte Kahana: “Wenn es einen Knopf gäbe, auf den ich drücken könnte, um alle Araber in einen Zug in die Schweiz zu setzen, würde ich ihn drücken.

“So einen Knopf gibt es aber nicht. Offensichtlich waren wir dazu bestimmt, hier [zusammen] auf diesem Land in irgendeiner Form zu existieren.”

Später versuchte Kahana, seine Äußerungen auf Twitter klarzustellen, und sagte: “Im Gespräch mit Studenten habe ich gestern darauf hingewiesen, dass sowohl die jüdische als auch die arabische Bevölkerung nirgendwo hingehen wird.

“Deshalb müssen wir daran arbeiten, in Koexistenz zu leben. Unsere Koalition ist ein mutiger Schritt in Richtung dieses Ziels. Im Rahmen dieser größeren Diskussion waren einige meiner Aussagen schlecht formuliert.”

‘Schreckliche Aussage’

Kahanas Worte riefen Kritik aus dem gesamten politischen Spektrum Israels hervor.

“Niemand geht weg, weder in die Schweiz noch sonst wohin”, twitterte der Abgeordnete Mossi Raz von der linken Meretz-Partei, “wir bleiben hier, um gemeinsam eine demokratische und gleichberechtigte Gesellschaft aufzubauen.”

Der Abgeordnete Eli Avidar von der rechtsgerichteten Partei Jisrael Beiteinu twitterte: “Das war eine schreckliche Aussage, es ist eine Schande, dass sie gemacht wurde.

“Israelische Araber sind hier und sie werden bleiben. Wir müssen mit solchen Äußerungen Schluss machen.”

Die Abgeordnete Aida Touma-Sliman, von der mehrheitlich arabischen Gemeinsamen Liste, schrieb in einem Tweet: “Der kahanistische Apfel ist nicht weit vom Stamm gefallen… und in dieser Regierung reden sie immer noch über arabisch-israelische Zusammenarbeit.”

Ahmad Tibi, ein weiterer Abgeordneter der Gemeinsamen Liste, sagte: “Es gibt einen Knopf, der Sie aus dieser Regierung und der Knesset entfernen wird; ich werde ihn bald drücken.”

Nach Angaben israelischer Medien rief Kahana Tibi an, um sich für seine Äußerungen zu entschuldigen, doch dieser verlangte eine öffentliche Entschuldigung und sagte: “Es gibt einen Konflikt, aber ich würde nie sagen, dass Juden in Zügen transportiert werden sollten. Das ist schrecklich.” Übersetzt mit Deepl.com

