Richard Silverstein schreibt über den erschreckenden jüdischen faschistischen Rassismus, der sich in seiner Arroganz durch die gesamte jüdische Bevölkerung des “jüdischen Staats” zieht, egal ob regierungsnah oder Anti-Regierungsprotest. Damit ist für dieses Apartheid Land wenig Hoffnung, auf eine Befreiung Palästinas in Sicht.



https://www.richardsilverstein.com/2023/02/19/israeli-anti-government-protest-censors-palestinian-voice/?utm_source=mailpoet&utm_medium=email&utm_campaign=tikun-olam-new-posts-daily-digest_1



Sole Palestinian flag among sea of Blue and White (Thompson Reuters)

Israelische Juden erwarten, dass sich Palästinenser ihrer Bewegung anschließen, aber auf Kosten ihrer Interessen

Israelischer Anti-Regierungs-Protest zensiert palästinensische Stimme

von Richard Silverstein



19. Februar 2023



Es gibt fast 2 Millionen israelische Palästinenser. Doch die anderen 7 Millionen sind sich ihrer kaum bewusst. Fast 20 Jahre lang lebten sie in ihrem eigenen Land unter Kriegsrecht. Sie wurden von einer Militärregierung kontrolliert. Auch heute noch werden sie grob misshandelt und sind in allen sozialen Belangen im Rückstand. Die Regierung behandelt sie mit einer nicht gerade freundlichen Vernachlässigung.

Die Polizei, die größtenteils von und für Juden geführt wird, hat kaum eine Ahnung oder ein Interesse daran, in den palästinensischen Gemeinden für Ordnung zu sorgen. Die staatlichen Ausgaben für nichtjüdische Städte und Dörfer sind im Vergleich zu jüdischen Gemeinden ein Klacks. Die Mittel für Schulen, Gesundheitsfürsorge und Sozialfürsorge sind bedrohlich niedrig. Die Beschäftigungsmöglichkeiten und das höhere Bildungsniveau sind im Vergleich zu denen der Juden stark eingeschränkt. Es gibt fünfzig verschiedene Gesetze und De-facto-Praktiken, die die palästinensischen Bürger diskriminieren.

Es ist also kein Wunder, dass sie sich kaum an den Protesten gegen die Regierung beteiligen. Wie ich in meinem letzten New Arab-Artikel schrieb:

Für sie [Palästinenser] gibt es keine Demokratie zu retten… Die Proteste sind nicht für sie bestimmt. Sie sind für die israelischen Juden gedacht, die wirtschaftlich mehr zu verlieren haben. Diese Diskrepanz in der Beteiligung unterstreicht, was internationale Menschenrechtsgruppen als Israels Apartheidsystem bezeichnen: eine Realität für Juden und eine völlig andere und weitaus schlimmere Realität für palästinensische Bürger. Das ist die Lüge von der “israelischen Demokratie”. Mit anderen Worten: Die Demonstranten wollen die jüdische Demokratie retten, nicht die israelische Demokratie.

Zwar kommen bei einigen der Proteste auch palästinensische Redner zu Wort, doch sind sie in ihren Äußerungen eingeschränkt. In einigen Fällen zensieren sie sich selbst, um die jüdisch geprägte Agenda der Proteste nicht zu stören. In anderen Fällen haben die Organisatoren solche Redner ausdrücklich zensiert.

Gestern Abend wurde Rim Hana’an, die Generalsekretärin von Hadash, der einzigen jüdisch-palästinensischen Partei, von der Kundgebung in Haifa eingeladen, auf der Demonstration in dieser Woche zu sprechen. Die Einladung war an die Bedingung geknüpft, dass sie ihre Rede vorher zur Genehmigung vorlegen muss. Nachdem die Organisatoren diese gelesen hatten, teilten sie ihr mit, dass die Betonung der Kritik an der Besatzung den Zuhörern ein Gefühl der “Hoffnungslosigkeit” vermitteln würde. Ich frage mich, was sie denken, was die palästinensischen Bürger Israels fühlen?

Kurz bevor sie ihren Vortrag halten sollte, wurde ihr daraufhin mitgeteilt, dass sie diesen nicht halten könne. Sie gaben ihr keinen Grund. Aber das war auch nicht nötig. Lesen Sie selbst meine Übersetzung und Sie werden sofort verstehen, warum sie eine Bedrohung für die isolierte judäozentrische Bewegung war:

Guten Abend, Haifa!

Wir leben in einer dunklen Zeit. Eine Zeit, in der die Mächte der Finsternis das bedrohen, was von einem demokratischen Horizont übrig geblieben ist. Unsere einzige Hoffnung ist, dass wir hier in Frieden und Gleichheit zusammenleben, Juden und Araber.

Dieser Kampf ist für uns alle gefährlich. Vor allem für die Stadt Haifa, die trotz aller Schwierigkeiten der einzige Ort im Land ist, der eine Alternative zu Segregation und Rassismus darstellt, indem er ein Leben der Zusammenarbeit auf der Grundlage von Gleichheit und gegenseitigem Respekt fördert.

Es ist kein Zufall, dass die Proteste in Haifa in den letzten Wochen Rekorde bei den Teilnehmerzahlen aufgestellt haben. Die Gemeinschaft von Haifa beweist, dass sie demokratisch, widerständig und aktivistisch ist. Es ist kein Zufall, dass die Proteste in Haifa seit Wochen zu einer breiten Beteiligung der arabischen Gemeinschaft aufrufen.

Aber wo sind die Araber? Warum strömen wir nicht zu den Protesten? Und wo ist der Rest der unterdrückten und geknechteten Bevölkerung? Warum sind sie, warum sind wir nicht hier?

Fangen wir mit dem Offensichtlichen an: Es ist jedem vernünftigen Menschen klar, dass die Araber, die Palästinenser Israels, die ersten sind, denen die juristische Revolution schadet. Aus der Sicht des arabischen Bürgers war das Rechtssystem die letzte Barriere gegen die Politik der institutionellen Unterdrückung, gegen die Zertrampelung grundlegender Bürgerrechte, gegen das System der Enteignung durch Insitutionen, dessen Hauptzweck darin bestand, den Arabern zu nehmen und den Juden zu geben.

Es ist klar, dass wir mit den Ergebnissen, die wir mit Hilfe des Rechtssystems erzielt haben, im Allgemeinen nicht zufrieden waren. Dennoch haben wir uns weiterhin an sie gewandt, in dem Glauben, dass sich die Realität ändern kann; ein Glaube, der zu unserem Leidwesen oft enttäuscht wurde.

Es ist klar, dass der Rassismus, die Schlägerei und die jüdische Vorherrschaft ein direktes Produkt der Siedlungsbewegung sind, die die Menschenrechte der Palästinenser ebenso mit Füßen tritt wie das Völkerrecht und sogar das israelische Recht. Dies ist die Folge einer zerstörerischen, bösen, gewalttätigen Besatzung, die beendet werden muss.

Heute ernten wir die Saat der vergangenen 40 Jahre rechter Politik und Wirtschaft. Jetzt ist die Zeit gekommen, zu sagen: Schluss damit! Es ist an der Zeit, keine Angst mehr zu haben und klar zu sagen: Wir unterstützen die volle Gleichberechtigung aller Bürger.

Wir sind für einen Staat, der in seine Bürger und ihre Zukunft investiert. Ein Staat, der Schulen, Krankenhäuser, Universitäten und öffentliche Verkehrsmittel baut, der die Lebensqualität und die Umwelt verbessert und der die sozialen Unterschiede [für die Palästinenser] verringert, anstatt die Siedlungen auszuweiten und diese Unterschiede zu vertiefen.

Schluss damit! Es besteht ein direkter Zusammenhang zwischen der Ablehnung des Friedens, der Vertiefung der Besatzung, der Demontage des staatlichen Wohlfahrtssystems, der Schädigung der Arbeitnehmer, der Zerstörung der Demokratie – und dem Aufstieg des Faschismus.

Die arabische Gemeinschaft und die Benachteiligten werden sich als Teil dieser Protestbewegung fühlen, wenn es nicht nur darum geht, Prozesse zu stoppen, die das liberale Fundament des israelischen Systems untergraben, um den “business as usual” zu schützen – wir werden uns als Partner und Teilhaber des Kampfes fühlen, wenn es darum geht, die rassistische, unterdrückerische Politik zu beenden und einen neuen Gesellschaftsvertrag auf der Grundlage von Frieden und Gleichheit zu schließen. Wenn der Kampf für die Demokratie eine echte Demokratie ist: nicht nur eine Demokratie für Juden, sondern für alle.

Ihr braucht uns an eurer Seite. Wir alle brauchen alle von uns. Das ist die Bedeutung von Solidarität. Nur gemeinsam werden wir siegen.

Haifa wird den Wandel bringen – die Macht liegt in unseren Händen!

Leider wurden die Hoffnungen von Hana’an enttäuscht. Es zeigte sich, dass die Anführer der Proteste eher daran interessiert waren, den “business as usual” aufrechtzuerhalten, als einen echten, grundlegenden Wandel herbeizuführen. Das liegt daran, dass diese Bewegung keinen grundlegenden Wandel will. Sie will zum netten, bequemen Status quo zurückkehren – zur vorherigen Mitte-Rechts-Regierung, die viele der gleichen rassistischen und mörderischen Politiken verfolgte wie die jetzige.

Die Organisatoren des Haifa-Protests wussten, dass sie einen Feuersturm ausgelöst hatten, und versuchten, ihre Kritiker mit dieser Erklärung zu beruhigen:

Wir arbeiten eifrig daran, verschiedene Gemeinschaften von beiden Enden des politischen Regenbogens zusammenzubringen: von der arabischen Gemeinschaft bis hin zu den religiösen Zionisten. Haifa ist die einzige Stadt, die sich bemüht, jede Woche einen arabischen Redner zu haben [Anm.: sie hat die größte israelisch-palästinensische Gemeinde aller israelischen Städte], im aufrichtigen Glauben an den Weg der Partnerschaft. Wir freuen uns, dass viele andere Kundgebungen unserem Beispiel gefolgt sind.

Wir haben die Reden der Redner im Vorfeld gelesen, um sicherzustellen, dass sie sich an die Hauptbotschaft halten: Im Widerstand gegen die derzeitige Terrorregierung können wir nur gemeinsam erfolgreich sein.

… Zu unserem Bedauern hat sich Rim Haza’an dafür entschieden, das Trennende zu betonen, anstatt die arabische Gesellschaft aufzurufen, sich zu zeigen und sich zu beteiligen. Alle arabischen Redner der Woche sprechen über die israelische Besatzung und die Notwendigkeit der Demokratie für alle Bürger des Staates. Der Schwerpunkt muss jedoch eindeutig auf dem liegen, was uns eint und was wir gemeinsam haben. Leider ging Rim in seiner Rede nicht darauf ein, die arabische Gemeinschaft zu ermutigen, sich an der Demonstration zu beteiligen. Vielmehr ging er auf die Gründe ein, warum sie sich nicht beteiligen. Wir bedauern ihre Entscheidung…

Wir werden weiterhin die arabische Stimme vertreten…Wir glauben, dass eine breite Protestbewegung von allen Seiten Kompromisse in Bezug auf komplizierte Ansichten erfordert…

Ah ja, der Schlachtruf des liberalen Zionismus seit Jahrzehnten. Der israelisch-palästinensische Konflikt? Er ist kompliziert. Die israelischen Palästinenser sind Bürger dritter Klasse? Das ist kompliziert. Warum hat Israel nicht über eine Lösung des Konflikts verhandelt? Das ist kompliziert. Es ist immer kompliziert, wenn man etwas nicht tun will. Es ist immer einfach, wenn man es tut.

Die Botschaft an die israelischen Palästinenser ist klar: Dies ist eine jüdische Bewegung. Wir wollen, dass ihr euch uns anschließt, aber zu unseren Bedingungen, nicht zu euren. Um sich uns anzuschließen, müsst IHR Kompromisse bei euren Werten und Interessen eingehen. Natürlich nur, damit wir gewinnen können.

Aber wenn Sie gewinnen, wer genau wird dann gewinnen? Wie wird diese Bewegung den Palästinensern konkret nützen? Wie wird sie Israel für sie verändern? Wie wird sie ihnen wahre Demokratie bringen? Die Palästinenser sind nicht dumm. Sie sehen, was für sie dabei herausspringt: nichts. Sie sind diejenigen, die Kompromisse eingehen müssen. Sie sind diejenigen, deren Träume immer aufgeschoben werden.

Ein kristallklares Beispiel für diese Denkweise: Als die Führer der politischen Opposition gegen die derzeitige Regierung zusammenkamen, um gemeinsam ihre Forderungen zu stellen, wer war nicht dabei? Mansour Abbas, dessen Partei Mitglied der letzten Regierungskoalition war. Warum war er nicht anwesend? Er behauptet, er sei eingeladen gewesen, habe sich aber entschieden, nicht teilzunehmen, um zu verhindern, dass die Rechtsextremen seine Anwesenheit nutzen, um die Protestbewegung zu besudeln. Man stelle sich das vor: ein palästinensischer Führer, der befürchtet, dass es dem Kampf schadet, wenn ein israelisches Publikum ihn auf einer Bühne mit jüdischen Führern sieht. Ehrlich gesagt, weiß ich nicht, ob ich lachen oder weinen soll angesichts einer solchen Haltung.

Ich weiß nicht, was passieren wird. Ich weiß nicht, ob Netanjahu seinen Vorstoß in Richtung Faschismus fortsetzen wird; ob er Kompromisse eingehen und einige der schlimmsten Elemente seines Programms aufgeben wird; ob die Protestbewegung Erfolg haben und die Regierung stürzen wird. Aber auf lange Sicht macht das wohl keinen großen Unterschied. Das Land ist rassistisch unter einer faschistischen Regierung und rassistisch unter einer so genannten zentristischen Regierung – nur etwas weniger rassistisch.

Und was geschah in Palästina, als die israelischen Juden nach dem Flirt des Landes mit dem Faschismus eine Rückkehr zur Normalität forderten? Palästina brannte. Es gab einen Generalstreik aus Protest gegen die massive, nicht enden wollende Gewalt Israels. Haben die israelischen Juden davon etwas mitbekommen? Wussten sie, was ein paar Kilometer von ihrem bequemen Leben entfernt geschah? Das können Sie selbst beantworten. Übersetzt mit Deepl.com

