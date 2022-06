Mit dieser Entscheidung hat die UN-Generalversammlung die letzte Glaubwürdigkeit verloren, sollte jemals diese vorhanden gewesen zu sein.. Einen der übelsten Vertreter des jüdischen Besatzer-Apartheidregime zum Vize zu wählen. Ein Regime zu adeln, dass jegliche UN-Resolutionen verachtet hat. Da ist eine “Tagesordnung” der Weißwaschung von Menschenrechtsverbrechen und Gräueltaten in Palästina zu erwarten.

https://www.middleeasteye.net/news/un-general-assembly-vice-president-israel-ambassador-erdan-elected

In seiner Rede vor der Generalversammlung im Oktober zerriss Erdan den Jahresbericht des UN-Menschenrechtsrats wegen dessen Kritik an Israels Offensive gegen den Gazastreifen im Mai 2021 (UNTV)



Israelischer Botschafter Gilad Erdan zum Vizepräsidenten der UN-Generalversammlung gewählt



In seiner neuen Position wird der Gesandte den Vorsitz bei den Sitzungen der Generalversammlung führen und bei der Festlegung der Tagesordnung mitwirken



Von MEE und Agenturen

9. Juni 2022

Gilad Erdan, Israels Botschafter bei den Vereinten Nationen (UN), wurde am Dienstag zum Vizepräsidenten der 77. Sitzung der UN-Generalversammlung gewählt, obwohl der Iran und Syrien Einspruch erhoben haben.

Ab September wird Erdan für ein Jahr den Vorsitz bei den Sitzungen der Generalversammlung führen und die Tagesordnungen mitbestimmen.

In seiner Rede vor der Generalversammlung im Oktober zerriss Erdan den Jahresbericht des UN-Menschenrechtsrats (UNHRC) und machte es damit dem früheren Botschafter Chaim Herzog nach, der 1975 dasselbe tat, als die UN den Zionismus zu einer Form des Rassismus erklärte.

In weiten Teilen des Berichts wird die israelische Offensive gegen den belagerten Gazastreifen im Mai 2021 verurteilt, bei der 260 Palästinenser und 13 Menschen auf israelischer Seite getötet wurden.

In seiner Rede am Dienstag sagte Erdan: “Dieser Triumph sendet eine klare Botschaft an unsere Feinde, dass sie uns nicht daran hindern werden, in der UNO und auf der internationalen Bühne eine führende Rolle zu spielen.

“Der Hass darf niemals über die Wahrheit triumphieren. Ich werde es nicht zulassen.”

Erden wird einer von 21 Vizepräsidenten während der Jahrestagung sein.

Danny Danon, Erdans Vorgänger, wurde bei der 72. Sitzung der Versammlung 2017 zu einem der Vizepräsidenten gewählt.

Israel beschuldigt

Erdans Wahl erfolgt trotz der zunehmenden Verärgerung über Israels Vorgehen in den besetzten palästinensischen Gebieten in den letzten Monaten, einschließlich der Ermordung der palästinensischen Journalistin Shireen Abu Akleh am 11. Mai durch israelische Streitkräfte in Dschenin.

Am Mittwoch kamen UN-Ermittler zu dem Schluss, dass die israelische Besatzung und die Diskriminierung der Palästinenser die Hauptursache für die endlosen Zyklen der Gewalt in Israel und den besetzten Gebieten sind.

Laut UN-Bericht trägt Israel die Hauptschuld am Palästina-Konflikt

Ein hochrangiges Untersuchungsteam, das letztes Jahr vom UNHRC ernannt wurde, um “alle zugrundeliegenden Ursachen” des jahrzehntelangen Konflikts zu untersuchen, wies mit dem Finger direkt auf Israel.

“Die Beendigung der israelischen Landbesetzung … ist eine wesentliche Voraussetzung für die Beendigung der andauernden Gewaltzyklen”, heißt es in dem 18-seitigen Bericht, und es gibt zahlreiche Beweise dafür, dass Israel nicht die Absicht hat, dies zu tun.

Der Bericht fügte hinzu, dass Israel die “vollständige Kontrolle” über die besetzten Gebiete, einschließlich des besetzten Ost-Jerusalem, anstrebe.

Die Kommission erklärte, dass die israelische Regierung durch die Aufrechterhaltung eines repressiven Umfelds für Palästinenser und eines günstigen Umfelds für israelische Siedler darauf hinwirkt, die Demografie zu verändern”.

Der Bericht hob ein israelisches Gesetz hervor, das Palästinensern, die mit israelischen Staatsbürgern verheiratet sind, die Einbürgerung verweigert, und beschuldigte Israel, den palästinensischen Bürgern Israels einen anderen Zivilstatus, andere Rechte und einen anderen Rechtsschutz zu gewähren. Übersetzt mit Deepl.com

