Israelischer Minister, der zum Völkermord aufgerufen hat, spricht bei Pro-Israel-Veranstaltung in DC  von Richard Silverstein

Wie kann ein jüdischer Geldgeber noch einen Dollar an Anleihen für diese Organisation Israel Bonds bezahlen, wenn der Redner ein rechtsextremer zionistischer Faschist ist, der weder vor Auslöschung noch vor Völkermord zurückschreckt und für einen zionistisch faschistischen Besatzungsstaat wirbt? Glauben Juden wirklich das sie damit noch ernst genommen werden können, außer als Mittäter eines judaisierenden Völkermords in Palästina? Wer wundert sich eigentlich noch über Antisemitismus, der neue Höhepunkte erreichen könnte, wird sich von dieser Art der Politik der Ausrottung nicht distanziert! Stellen wir uns einmal vor, dass wären russische oder türkische Bonds die ein Minister dieses ” mörderischen Formats” weltweit verkaufen würde? Warum wird nicht auf die Amerikanisch-jüdischen Gruppen gehört die Smotrich die Einreise verbieten wollen und Sanktionen gegen den “jüdischen Staat” verlangen? Von dem katholischen Zionisten Biden hat man NICHTS in dieser Richtung zu erwarten! Evelyn Hecht-Galinski



https://www.richardsilverstein.com/2023/03/03/israeli-minister-who-called-for-genocide-to-speak-at-dc-pro-israel-event/?utm_source=mailpoet&utm_medium=email&utm_campaign=tikun-olam-new-posts-daily-digest_1

ben gvir smotrich

Israelischer Minister, der zum Völkermord aufgerufen hat, spricht bei Pro-Israel-Veranstaltung in DC Israelische Menschenrechtsgruppen fordern US-Sanktionen gegen Netanjahu, Ben Gvir. Amerikanisch-jüdische Gruppen rufen dazu auf, Smotrich die Einreise zu verweigern

von Richard Silverstein

3. März 2023

Ben Gvir und Smotrich bei einer Wahlkampfveranstaltung – der faulige Gestank von Israels neuer Regierung

Israel Bonds, die amerikanisch-jüdische Gruppe, die Anleihen im Wert von 1 Milliarde Dollar zugunsten des Staates Israel im Jahr 2022 verkauft hat, hat Israels Finanzminister Bezalel Smotrich als Hauptredner zu ihrer nationalen Konferenz vom 12. bis 14. März in Washington DC eingeladen. Smotrich ist einer der schärfsten Minister der neuen israelischen Regierung. Nach dem Pogrom im palästinensischen Dorf Huwara letzte Woche (spenden Sie für humanitäre Hilfe) billigte er die Massengewalt und ging noch weiter, indem er dazu aufrief, das Dorf niederzubrennen: “Das Dorf Hawara muss ausgelöscht werden. Ich denke, dass der Staat Israel das tun muss – und nicht, Gott bewahre, Privatpersonen”.

Diese Sprache ist offener Völkermord. Und lassen Sie uns klarstellen, wie ich es gestern in dem Podcast-Interview für Parallax Views getan habe: Das sind nicht nur Worte. Dies sind Ausdrucksformen der Absicht. Und die Absicht führt direkt zu Taten. In Ruanda, Deutschland, Serbien, Kambodscha, Indonesien und anderswo führten der Hass und die Aufwiegelung direkt zur Ausrottung von Millionen. Die Anhänger der Aufwiegler hörten Medieninterviews wie dieses und sahen darin einen Aufruf zum Handeln.

Letzte Woche stürzten sich 400 Brandstifter auf Huwara und legten es in Schutt und Asche. Hunderttausende mehr werden Smotrich hören und wissen, dass ihre Regierung will, dass sie Palästinenser verbrennen, plündern und ermorden. Zu viele sind daran gewöhnt, sich Israel als stabilen westlichen Staat vorzustellen: So etwas könnte hier nie passieren. Das sagten sich auch die deutschen Juden in den Jahren vor dem Holocaust und redeten sich ein, dass es Hoffnung gäbe, dass sich die Dinge verbessern oder zumindest nicht schlimmer werden könnten. Vor 1933 konnten sie sich das Ausmaß des nationalsozialistischen Bösen nicht vorstellen. Es hat uns gelehrt, dass alle Menschen, ob sie nun in Kigali, Berlin, Belgrad oder Jerusalem leben, zu Völkermord fähig sind.

Wir dürfen nicht den Fehler machen, darüber zu streiten, ob es möglich ist, dass Israel einen Völkermord begeht. Vielmehr müssen wir uns Gedanken darüber machen, wann und wie sie es tun könnten. Die Ereignisse – vom Chaos der Dezimierung der Rechtsinstitutionen des Landes bis hin zu staatlich geförderten Terroranschlägen im Westjordanland – laufen aus dem Ruder. Inmitten eines solchen Vakuums wachsen und gedeihen politische Opportunisten wie schädliches Unkraut. Smotrich und Ben Gvir sind genau solche Personen. Und wenn die Welt ihnen nicht Einhalt gebietet, werden sie Israel auf den Weg des Völkermords und möglicherweise sogar in die eigene Selbstzerstörung führen.

Außenministerium: Smotrich überschreitet rote Linie

Nach Tagen der Schläfrigkeit, in denen das US-Außenministerium lediglich seine Sorge um die israelischen Opfer zweier Terroranschläge zum Ausdruck bringen konnte, hat Smotrich mit seinen Äußerungen eine rote Linie überschritten. Am Montag, auf seiner wöchentlichen Pressekonferenz, rief Sprecher Ned Price Smotrich direkt zurecht und prangerte ihn und alles, was er vertritt, an:

FRAGE: [Der] israelische Finanzminister hat die israelische Regierung aufgefordert, das palästinensische Dorf Huwara auszulöschen. Haben Sie dazu einen Kommentar…?

MR PRICE: Ich möchte mich dazu ganz klar äußern. Diese Äußerungen waren unverantwortlich. Sie waren abstoßend, sie waren widerwärtig. Und so wie wir die palästinensische Aufstachelung zur Gewalt verurteilen, verurteilen wir auch diese provokativen Äußerungen, die ebenfalls auf eine Aufstachelung zur Gewalt hinauslaufen. Wir fordern Premierminister Netanjahu und andere hochrangige israelische Beamte auf, diese Äußerungen öffentlich und eindeutig zurückzuweisen und zu dementieren. Wir verurteilen, wie wir es stets getan haben, Terrorismus und Extremismus in all seinen Formen. Und wir fordern weiterhin, dass extremistische Handlungen in gleichem Maße zur Rechenschaft gezogen werden, unabhängig vom Hintergrund der Täter oder der Opfer.

Wir haben bereits unsere Besorgnis geäußert… über die weit verbreitete, wahllose Gewalt von Siedlern gegen palästinensische Zivilisten in eben dieser Stadt, in Huwara, die zum Tod eines palästinensischen Mannes, zu mehr als 300 verletzten Einwohnern, vier davon schwer, und zum Abfackeln von schätzungsweise – zahlreichen palästinensischen Häusern und Autos führte.

Was wird die US-Regierung tun, nachdem sie ihre Abscheu zum Ausdruck gebracht hat? Kann sie die Augen davor verschließen, dass genau der Terrorist, den sie angeprangert hat, als Ehrengast einer großen pro-israelischen Gruppe in die US-Hauptstadt kommt? Fünf amerikanisch-jüdische Gruppen haben die Regierung Biden aufgefordert, Smotrich die Einreise zu verweigern. Die pro-israelischen Medien (Jerusalem Post, JTA, Times of Israel) verweisen nur auf die Erklärungen der zionistischen Gruppen – Peace Now, T’ruah, J Street, New Israel Fund und Israel Policy Forum. Keiner von ihnen bietet die Erklärung der Jüdischen Stimme für den Frieden an, weil sie als antizionistische Gruppe als “jenseits des Tellerrands” gilt. Deshalb werde ich hier darüber berichten:

Angesichts der unbestreitbaren Aufstachelung zum Völkermord durch einen amtierenden israelischen Regierungsbeamten muss die Biden-Administration Maßnahmen ergreifen, um der israelischen Regierung sofort die bedingungslose US-Militärfinanzierung und -Unterstützung zu entziehen und Smotrich die Einreise in die USA für seine bevorstehende geplante Reise zu verweigern… Wenn Biden jetzt nicht handelt, machen sich die USA mitschuldig an der Gewalt, die als nächstes kommt.”

Israelische Menschenrechtsgruppen drängen auf Sanktionen

Israelische Menschenrechtsgruppen, angeführt von dem Menschenrechtsanwalt Eitay Mack, haben ein noch umfassenderes Vorgehen der USA gegen die führenden Köpfe der neuen Regierung gefordert. Sie haben die Biden-Administration aufgefordert (pdf-Erklärung), das Magnitsky-Gesetz gegen Netanjahu selbst, Itamar Ben Gvir und Smotrich geltend zu machen. Sie bezeichnen den Premierminister als “korrupten Führer”, sowohl wegen der drei Bestechungsvorwürfe, unter denen er strafrechtlich verfolgt wird, als auch wegen der vorgeschlagenen Gesetze, die seine eigene Strafverfolgung sabotieren würden:

…Netanjahu nutzt die Korruption als Waffe, um seine Macht zu erhalten und die Demokratie zu untergraben. Seine Handlungen der letzten Jahre sind ein klares Beispiel für die Fähigkeit der Korruption, die Demokratie zu untergraben, und rechtfertigen eindeutig die Verhängung von Sanktionen gegen ihn gemäß dem Global Magnitsky Human Rights Accountability Act…

Das Globale Magnitsky-Gesetz verleiht der US-Exekutive die ständige, globale Befugnis, gezielte Sanktionen gegen bestimmte Personen zu verhängen, einschließlich ausländischer Regierungsvertreter in Ländern, mit denen die Vereinigten Staaten ansonsten wichtige bilaterale Beziehungen unterhalten. Das Gesetz ermächtigt die Regierung zur Verhängung von Wirtschaftssanktionen (Sperrung von Vermögenswerten und Verbot von Transaktionen) und Visabeschränkungen.

Im Hinblick auf die Korruption von Premierminister Netanjahu sollten Sanktionen gegen ihn verhängt werden, weil er “für die Anordnung, Kontrolle oder anderweitige Leitung von Handlungen erheblicher Korruption, einschließlich der Enteignung von privatem oder öffentlichem Vermögen zum persönlichen Vorteil, Korruption im Zusammenhang mit Regierungsverträgen oder Bestechung, verantwortlich ist oder daran mitwirkt”, wie es in den Anklageschriften gegen ihn heißt.

Solche Sanktionen würden nicht nur Reisen in die USA ausschließen, sondern auch sein gesamtes US-Vermögen einfrieren und könnten dazu führen, dass ausländische Finanzinstitute, einschließlich derer in Israel, sein Vermögen ebenfalls einfrieren. Andernfalls würden sie nach US-Recht mit Strafen belegt. Dies würde auch für Einzelpersonen gelten, die mit sanktionierten Personen Geschäfte machen.

Erstaunlicherweise hat die Regierung Biden eine begehrte Einladung ins Weiße Haus in Erwägung gezogen, wo Netanjahu während der Amtszeiten von vier früheren Präsidenten regelmäßig zu Gast war. Ein solcher Besuch schließt fast immer eine Rede vor dem Kongress ein. Möchte der Präsident wirklich, dass der israelische Premierminister seine antidemokratische Revolution vor einem Kongress anpreist, dessen republikanische Mitglieder sie und ihn lautstark bejubeln würden? Es wäre schockierend, wenn eine solche Einladung überhaupt in Erwägung gezogen, geschweige denn ausgesprochen würde, angesichts des Chaos in Israel in den letzten zwei Monaten.

Dieselben israelischen Gruppen haben Magnitsky-Sanktionen gegen Ben Gvir und Smotrich gefordert (pdf-Statement), allerdings für andere Bestimmungen des Gesetzes:

…Der Global Magnitsky Human ights Accountability Act50, der die Verhängung von Sanktionen gegen jede ausländische Person ermöglicht, die auf glaubwürdigen Beweisen beruht, dass sie für außergerichtliche Tötungen, Folter oder andere schwerwiegende Verletzungen international anerkannter Menschenrechte verantwortlich ist, die gegen Einzelpersonen in einem fremden Land begangen wurden, die versuchen, illegale Aktivitäten von Regierungsbeamten aufzudecken oder international anerkannte Menschenrechte und Freiheiten zu erlangen, auszuüben, zu verteidigen oder zu fördern, wie die Religions-, Meinungs-, Vereinigungs- und Versammlungsfreiheit sowie das Recht auf ein faires Verfahren und demokratische Wahlen…

…Laut dem …2019 [Magnitsky Act]-Bericht priorisieren die USA Maßnahmen, “von denen erwartet wird, dass sie eine greifbare und signifikante Auswirkung auf die sanktionierte Person und ihre Verbündeten haben, um Verhaltensänderungen zu bewirken oder die Aktivitäten bösartiger Akteure zu unterbrechen.”

Haaretz nennt weitere Waffen (auf die ich näher eingegangen bin), die im Arsenal der USA vorhanden sein könnten, um unseren Unmut zu verstärken. Präsident Biden könnte den US-Botschafter zu “Konsultationen” abberufen. Ein anderes Wort für eine umfassende Überprüfung der Beziehungen der USA zu dem betreffenden Land. Außenminister Blinken könnte auch den israelischen Botschafter einbestellen und unseren Unmut über die Entwicklungen in Israel-Palästina kundtun.

Biden könnte sich weigern, gegen künftige israelkritische Resolutionen des UN-Sicherheitsrats ein Veto einzulegen. Seine Regierung könnte auch von ihrer Unterstützung für das Abraham-Abkommen zurücktreten, eine der krönenden außenpolitischen Errungenschaften Netanjahus. Die Trump-Administration war maßgeblich daran beteiligt, die arabischen Staaten zum Beitritt zu den Vereinbarungen zu bewegen.

Der Präsident sollte sich unverzüglich von jedem noch verbliebenen Rest von Trumps pro-israelischer Politik lossagen. Dazu gehört die Wiedereröffnung des US-Konsulats in Ost-Jerusalem, die Wiedereröffnung des Büros für palästinensische Angelegenheiten in Washington DC, die ausdrückliche Rücknahme der Anerkennung des Golan und des Westjordanlandes als souveränes israelisches Territorium durch die Trump-Regierung. Übersetzt mit Deepl.com

