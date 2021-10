Israelisches Gericht genehmigt stilles jüdisches Gebet auf dem Tempelberg Von Rina Bassist

Der Waqf bezeichnete die Entscheidung vom 6. Oktober als “eklatante Verletzung” der Unantastbarkeit des Geländes und sagte, sie stelle eine klare Provokation für Muslime in aller Welt dar.

Bild: Fromme Juden beten auf einer Terrasse mit Blick auf die Stelle, an der jüdische Priester mit schwarz-weißen Talit-Gebetstüchern das Cohanim-Gebet an der Klagemauer verrichten, mit dem Felsendom im Hintergrund, während des Pessach-Festes in der Altstadt von Jerusalem, 22. April 2019. – Thomas Coex/AFP via Getty Images

Israelisches Gericht genehmigt stilles jüdisches Gebet auf dem Tempelberg



In einer bahnbrechenden Entscheidung hat das Jerusalemer Amtsgericht dem Rabbiner Aryeh Lippo erlaubt, auf dem Tempelberg/Al-Aqsa-Moscheegelände still zu beten.

Von Rina Bassist

8.Oktober 2021

Das Jerusalemer Magistratsgericht, die unterste Ebene der israelischen Justiz, entschied am 6. Oktober zugunsten des Rabbiners Aryeh Lippo und erlaubte ihm, auf dem Tempelberg/Al-Aqsa-Moschee-Gelände schweigend zu beten. Lippo hatte gegen die Jerusalemer Polizei geklagt, die ihm den Besuch der Stätte für 15 Tage verboten hatte. Die Entscheidung über das Verbot erging, nachdem ein Polizeibeamter ihm bei einem Besuch am 29. September, kurz nach dem jüdischen Sukkoth-Fest, verboten hatte, dort zu beten. Die Jerusalemer Polizei hat gegen die Entscheidung Berufung eingelegt. Sie behauptet, Lippo habe sich in einem öffentlichen Raum ungebührlich verhalten.

Das Jerusalemer Magistratsgericht wies die Jerusalemer Polizei an, das Verbot zu verkürzen und Lippo zu seinem stillen Gebet zurückkehren zu lassen. Richterin Bilha Yahalom entschied, dass Lippos Verhalten nicht gegen das Gesetz oder die polizeilichen Anweisungen auf dem Gelände verstieß, da er allein, ohne eine Menschenmenge und in aller Stille betete, und zwar auf eine Weise, die nicht nach außen hin sichtbar war. Sie schrieb in ihrem Urteil: “Der Beschwerdeführer stand mit ein oder zwei Freunden in der Ecke, es gab keine Menschenmenge um ihn herum, sein Gebet war leise, geflüstert. Ich habe nicht festgestellt, dass die religiösen Handlungen des Beschwerdeführers äußerlich und sichtbar waren. Yahalom stellte fest, dass dieses Gebet “nicht gegen polizeiliche Anweisungen verstieß”. Sie fuhr fort, dass Lippos tägliches Erscheinen auf dem Tempelberg zeige, dass dies für ihn eine prinzipielle und wesentliche Angelegenheit sei.

Das Urteil des Jerusalemer Magistratsgerichts ist beispiellos, da es den Status quo in Frage zu stellen scheint, der seit etwa fünf Jahrzehnten auf dem Tempelberg herrscht. Das israelische Recht verbietet das jüdische Gebet auf dem Gelände nicht. Seit dem Sechstagekrieg von 1967 und der Wiedervereinigung der Stadt haben die israelischen Behörden jedoch ein Verbot jüdischer Gebete auf dem Tempelberg durchgesetzt, um Spannungen mit muslimischen Gläubigen und der arabischen Welt zu vermeiden. Genauer gesagt ist es Juden nur zu bestimmten Zeiten erlaubt, die Anlage zu betreten. Sie müssen das Gelände in Gruppen betreten und auf einem festgelegten Weg gehen, der um den goldenen Felsendom herumführt. Es ist ihnen nicht gestattet, an der Stätte zu beten.

Das Gelände des Tempelbergs und der Al-Aqsa-Moschee gilt als das emotionale/religiöse Epizentrum des jüdisch-muslimischen Konflikts und als einer der brisantesten Punkte im Nahen Osten. Der muslimische Waqf, der sich aus jordanischen und palästinensischen Vertretern zusammensetzt, verwaltet dort die religiösen Aktivitäten der Muslime. Jordanien genießt einen besonderen Status als Wächter über den Al-Aqsa-Moschee-Komplex. Es hatte sich mehrfach über Juden beschwert, die angeblich den Status quo verletzten, und auch die Palästinenser hatten sich beschwert. Die Anweisungen zum Status quo, die im Laufe der Jahre von der Polizei durchgesetzt wurden, waren die Quelle zahlreicher Konflikte dort und in der israelischen Politik, Diplomatie und Sicherheitspolitik. So waren die dortigen Spannungen teilweise der Grund für den 11-tägigen Gaza-Krieg im Mai (Operation Guardians of the Wall).

Neben dem Status quo, der der Aufrechterhaltung der öffentlichen Ordnung diente, hatten sich die etablierten rabbinischen Autoritäten im Laufe der Jahre aus mehreren Gründen gegen jüdische Gebete auf dem Tempelberg ausgesprochen. Ein Grund war, dass Juden ohne einen Jerusalemer Tempel nicht wirklich rein werden können, wie es die Tradition für das Betreten der heiligsten Stätte des Judentums verlangt. Daher finden die jüdischen Gottesdienste seit Generationen auf dem Platz an der Westmauer statt.

Trotz rabbinischer Einwände haben sich in den letzten Jahren mehrere Gruppen und Einzelpersonen – zumeist strenggläubige religiöse Nationalisten – dafür eingesetzt, dass Juden die Stätte besuchen und dort beten. Tatsächlich nimmt die Zahl der israelischen Juden, die die Anlage besuchen, ständig zu. In den letzten Monaten wurde zudem berichtet, dass die Polizei dort im Gegensatz zu den vergangenen Jahren ruhige jüdische Gebete zulässt.

Der Waqf bezeichnete die Entscheidung vom 6. Oktober als “eklatante Verletzung” der Unantastbarkeit des Geländes und sagte, sie stelle eine klare Provokation für Muslime in aller Welt dar. Jordanien bezeichnete die Entscheidung als “schwere Verletzung des historischen und rechtlichen Status der Al-Aqsa-Moschee”. Premierminister Naftali Bennett reagierte nicht auf die Entscheidung.

Der Minister für öffentliche Sicherheit, Omer Bar-Lev, sagte am 8. Oktober, dass die Polizei gegen die Entscheidung, die eine Unterstützung für das stille jüdische Gebet auf dem Tempelberg impliziert, Berufung einlegen werde und warnte, die Entscheidung würde “den öffentlichen Frieden gefährden und könnte einen Aufruhr verursachen”. Bar-Lev fügte hinzu: “Der Staat Israel befürwortet die Freiheit des Gottesdienstes und des Gebets für alle. Angesichts der Auswirkungen auf die Sicherheit muss jedoch der Status quo aufrechterhalten werden, dass das Gebet der Juden auf dem Tempelberg neben der Klagemauer und das Gebet der Muslime im Haram al-Sharif stattfinden wird.” Übersetzt mit Deepl.com

