Hammouris Mutter hält das Bild ihres Sohnes in der Hand. (WAFA Images)



Israelisches Gericht vertagt Entscheidung über die Abschiebung des palästinensisch-französischen Menschenrechtsverteidigers Salah Hammouri

JERUSALEM, Samstag, 3. Dezember 2022 (WAFA) – Die israelischen Besatzungsbehörden haben gestern Abend beschlossen, die für Sonntag geplante Entscheidung über die Abschiebung des palästinensisch-französischen Menschenrechtsverteidigers und Verwaltungshäftlings Salah Hammouri, 37, nach Frankreich aus “administrativen Gründen” zu verschieben, wie Hammouris Anwalt und Familie mitteilten.

Am vergangenen Mittwoch informierten die Besatzungsbehörden Hammouri über ihre Entscheidung, ihn am 4. Dezember nach Frankreich abzuschieben, nachdem sie seine Aufenthaltsgenehmigung in Jerusalem widerrufen hatten.

Hammouris Mutter, Doniz, sagte auf einer Pressekonferenz im besetzten Jerusalem, sie habe wenig Hoffnung, dass seine Abschiebung aufgehoben werde. “Ich weiß wirklich nicht, was getan werden kann, oder ob Salah sich weigern kann, das Flugzeug zu besteigen, oder ob die Fluggesellschaften ihn nicht an Bord ihrer Flugzeuge lassen werden”, sagte sie und forderte den französischen Präsidenten Emmanuel Macron auf, Druck auf Israel auszuüben, damit ihr Sohn, der derzeit ohne Anklage oder Gerichtsverfahren in Verwaltungshaft gehalten wird, freigelassen wird und weiterhin in Jerusalem leben kann, wo er geboren wurde und sein ganzes Leben lang gelebt hat.

Sie sagte, ihr Sohn sollte gestern, Freitag, nach Ablauf seiner dreimonatigen Verwaltungshaft entlassen werden, doch statt ihn freizulassen, verlegten die israelischen Besatzungsbehörden ihn in ein anderes Gefängnis, wo er am Dienstag vor Gericht gestellt werden sollte.

Hammouris Anwältin, Lea Tsemel, sagte, die Entscheidung, seine Abschiebung zu verschieben, sei aus verwaltungstechnischen Gründen getroffen worden und sein Fall werde nächste Woche überprüft.

Sie sagte, dass am Dienstag eine neue Gerichtsverhandlung stattfinden wird.

Frankreich äußerte seine “Unzufriedenheit mit der Entscheidung Israels, Hammouri, der ohne Anklage verhaftet wurde, abzuschieben” und betonte, dass “er in der Lage sein sollte, ein normales Leben in Jerusalem zu führen”.

Hammouris Verwaltungshaft wurde am 5. September für einen Zeitraum von drei Monaten verlängert. Er wurde festgenommen, nachdem die israelischen Besatzungstruppen am 7. März sein Haus im Stadtteil Kufr Aqab im besetzten Ostjerusalem gestürmt hatten, und erhielt zwei aufeinanderfolgende Verwaltungshaftstrafen.

Hammouri ist Rechtsanwalt und Menschenrechtsaktivist. Er verbrachte mehr als neun Jahre in israelischen Besatzungsgefängnissen, nachdem er mehr als sechs Mal verhaftet worden war. Die längste Zeit, die er in israelischer Haft verbrachte, waren sieben Jahre ohne Unterbrechung zwischen 2005 und 2011, nachdem er vor die Wahl gestellt wurde, entweder für 15 Jahre nach Frankreich abgeschoben zu werden oder für sieben Jahre inhaftiert zu sein.

Im Oktober 2021 widerrief Israel seine Aufenthaltsgenehmigung in Jerusalem, weil er dem Staat Israel gegenüber keine Loyalität gezeigt hatte, was auf “geheimen Beweisen” beruhte. Seine französische Frau und seine beiden Kinder halten sich derzeit in Frankreich auf, weil die Besatzungsbehörden sie daran gehindert haben, nach Jerusalem zurückzukehren, so dass die Familie nicht mehr im Heimatland des Vaters leben kann.

