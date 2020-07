Israel’s attacks on Iran’s nuclear sites signal a new phase of conflict Over the past week, mysterious explosions and fires have wracked key infrastructure connected to Iran’s nuclear programme at Natanz and Parchin, key facilities engaged in uranium enrichment and the production of rocket fuel for ballistic missiles. The US and Israel have accused Iran of violating UN resolutions and the nuclear deal in testing new ballistic-missile technology.



Israels Angriffe auf iranische Atomanlagen signalisieren eine neue Phase des Konflikts

Von Richard Silverstein

8. Juli 2020

In der vergangenen Woche haben mysteriöse Explosionen und Brände in Natanz und Parchin wichtige Infrastruktureinrichtungen im Zusammenhang mit dem iranischen Nuklearprogramm zerstört, wichtige Anlagen zur Urananreicherung und zur Herstellung von Raketentreibstoff für ballistische Raketen.

Die USA und Israel haben den Iran beschuldigt, bei der Erprobung neuer ballistischer Raketentechnologie gegen UN-Resolutionen und den Atomdeal zu verstoßen. Obwohl der iranische Oberste Führer Ajatollah Ali Khamenei wiederholt jede Absicht zur Schaffung von Atomwaffen bestritten hat und sogar so weit ging, eine Fatwa gegen den Iran zu erlassen, sind die Feinde des Iran davon überzeugt, dass er plant, „nuklear“ zu werden.

Die jüngsten Angriffe scheinen ein Versuch eines feindlichen Staates zu sein, dieses Programm zu entwürdigen und die Fähigkeit des Iran zu verzögern, solche Waffen potenziell an Ziele außerhalb des Irans zu schicken. Teheran hat erklärt, dass ein Cyberattack hinter der Explosion in Natanz stecken könnte, bei der ein Gebäude zerstört wurde, in dem sich angeblich ein fortschrittliches Zentrifugensystem befand, das die Geschwindigkeit der Anreicherung um das bis zu 50-fache erhöhen könnte.

Riskantes Unterfangen

Der New York Times zufolge sagte ein „Nahost-Geheimdienstmitarbeiter mit Kenntnis der Episode“, dass Israel für den Angriff in Natanz verantwortlich sei. „Die Explosion wurde durch einen Sprengsatz verursacht, der innerhalb der Einrichtung platziert wurde“, berichtete die Times unter Berufung auf Informationen aus einer Geheimdienstquelle. Die Explosion „zerstörte einen Großteil der oberirdischen Teile der Anlage, in denen neue Zentrifugen – empfindliche Geräte, die sich mit Überschallgeschwindigkeit drehen – ausbalanciert werden, bevor sie in Betrieb genommen werden“.

Avigdor Lieberman, ein Rivale des israelischen Premierministers Benjamin Netanjahu, hat den Mossad-Chef Yossi Cohen als Quelle beschuldigt. In einem Radiointerview sagte er, die undichte Stelle sei ein bewusster Versuch, Cohens Lebenslauf auf Kosten der nationalen Sicherheit Israels zu verschönern, da er sich auf den Übergang vom Mossad zu einer politischen Karriere als Netanjahus möglicher Nachfolger als Likud-Führer vorbereite.

Die jüngsten Angriffe gegen den Iran könnten, zumindest teilweise, eine israelische Vergeltung und eine Warnung vor dem Preis sein, den der Iran für solchen Unfug zahlen wird.

Der Times zufolge „haben die Ermittler zwar die Möglichkeit in Betracht gezogen, dass Natanz … von einem Marschflugkörper oder einer Drohne getroffen wurde, aber sie halten es für wahrscheinlicher, dass jemand eine Bombe in das Gebäude getragen hat“. Ein nicht identifizierter Angehöriger der Revolutionsgarde sagte der Times, es sei zwar unklar, wie der Sprengstoff eingeschleust wurde, aber „der Angriff zeigte eindeutig eine Lücke in der Sicherheit der Einrichtung“.

Dies und die Tatsache, dass eine bisher unbekannte Regime feindliche Gruppe, die Heimat Geparden, sich Stunden vor der Bekanntgabe des Bombenanschlags mit der BBC Perser in Verbindung setzte, um sich zur Verantwortung zu bekennen, weist auf eine mögliche Beteiligung der Regime feindlichen Mudschahedin-e Khalq (MEK) hin. Es ist bekannt, dass Israel in der Vergangenheit gemeinsame Mordanschläge mit MEK-Killern vor Ort durchgeführt hat.

Nach Angaben des kuwaitischen Medienhauses al-Jarida wurde ein israelischer F-35-Tarnkappenjet zur Bombardierung des Parchin-Komplexes eingesetzt. Dies ist zwar möglich, aber ein Flugzeug von Israel in den Iran für einen solchen Angriff zu fliegen, wäre ein technisch komplexes und riskantes Unterfangen. Al-Jarida berichtete ferner, dass das Feuer in Natanz das Ergebnis eines Cyberattacks war, der auf die Steuerung der Gaskompression abzielte.

Stuxnet-Angriff

Vor einem Jahrzehnt führten gemeinsame US-amerikanisch-israelische Bemühungen zur Entwicklung des Stuxnet-Wurms, der Natanz infizierte und versehentlich um die ganze Welt geschickt wurde. Stuxnet wurde Berichten zufolge über einen USB-Stick ausgeliefert. Es ist unklar, welche Methode diesmal verwendet worden sein könnte, aber vermutlich hätten die Angreifer versucht, ähnliche Lücken in der iranischen Cybersicherheit auszunutzen.

Ein möglicher Motivator könnte ein vereitelter Cyberangriff auf sechs israelische Wasserwerke im April gewesen sein, der zu Fehlfunktionen der Systeme führen sollte. Einem Bericht der Times of Israel zufolge, in dem die Nachrichten von Channel 13 zitiert wurden, wurde der Angriff „vom Iran als eine bedeutende Eskalation und als Überschreiten einer roten Linie angesehen, weil er auf die zivile Infrastruktur abzielte“.

Somit könnten die jüngsten Angriffe gegen den Iran zumindest teilweise eine israelische Vergeltungsmaßnahme und eine Warnung vor dem Preis sein, den der Iran für diesen Unfug zahlen wird. Doch das schiere Ausmaß der Angriffe deutet auf eine massive Eskalation der Feindseligkeiten hin. Der Iran würde – wahrscheinlich zu Recht – auch davon ausgehen, dass Israel seinen engsten militärischen Verbündeten über seine Mission informiert hat, und diese Handlungen daher als gemeinsame amerikanisch-israelische Operationen betrachten.

Das könnte den jüngsten Raketenangriff auf diplomatische und militärische Einrichtungen der USA im Irak erklären. In einer beispiellosen Aktion haben irakische Truppen im vergangenen Monat eine Gruppe von Kämpfern mit iranischer Unterstützung festgenommen, die angeblich einen neuen Angriff auf die Grüne Zone in Bagdad planten. Washington hat pro-iranische Milizen in den letzten Monaten für Raketenangriffe gegen US-Truppen im Irak verantwortlich gemacht.

Israel und der Iran haben ihre Rivalität im Irak bereits früher ausgetragen. Der Iran wird zweifellos versuchen, sich an israelischen oder US-amerikanischen Vermögenswerten zu rächen, wo immer er sie finden kann. Dies ist nicht länger ein Katz-und-Maus-Spiel; es ist Es ist nur eine Frage der Zeit, bis eine oder mehrere der Parteien versehentlich oder absichtlich die Situation in einen Ausbruch eines massiven, hemmungslosen Konflikts kippen.

Netanjahus Korruptionsprozess

Der Zeitpunkt dieser Entwicklungen könnte sich für Netanjahu als äußerst nützlich erweisen, da er inmitten seines Korruptionsprozesses kommt. Im Falle einer Verurteilung könnte Netanjahu zum Rücktritt gezwungen werden, was möglicherweise das Ende seiner politischen Karriere bedeuten würde. Netanjahu, einer der gerissensten israelischen Politiker, würde sich nicht scheuen, Angriffe zu starten, um die Vorstellung zu untermauern, dass er ein unverzichtbarer Führer ist, der Israels Sicherheit schützt, indem er schwerwiegende Bedrohungen, wie die vom Iran ausgehenden, beseitigt.

Darüber hinaus hat Netanjahus großer Plan, 30 Prozent des besetzten Westjordanlands zu annektieren, weltweit einen Feuersturm der Opposition ausgelöst. Denunziationen und Warnungen kamen von politischen Führern, internationalen Diplomaten und Menschenrechtsgruppen. Die Trump-Administration, von der angenommen wird, dass sie den Plan voll und ganz unterstützt, scheint sich nun mit Hardlinern wie Botschafter David Friedman, der die Annexion unterstützt, und Berater Jared Kushner, der zur Vorsicht mahnt, zu überschneiden.

Iran und Israel: Eine Geschichte widersprüchlicher PR-Strategien

Der ehemalige israelische Knessetsprecher Avraham Burg sagte sogar gegenüber einer italienischen Zeitung, dass die USA dafür verantwortlich seien, die Annexion (vorerst) zu stoppen. Wenn er Recht hat, dann wären die Explosionen im Iran genau das Richtige, um die Aufmerksamkeit der Öffentlichkeit von einem weiteren Versagen Netanjahus bei der Umsetzung der von seiner ultra-nationalistischen Wählerschaft favorisierten Politik abzulenken.

Diese Angriffe sind auch charakteristisch für Israels Strategie, umfassende Lösungen für unlösbare Probleme zu vermeiden und stattdessen halbherzige Maßnahmen zu ergreifen, die im israelischen Idiom treffend als „Rasenmähen“ bezeichnet werden.

Iran-Analysten und Nuklear-Experten sagen, dass diese Angriffe die Flugbahn des Iran nicht grundlegend verändern, wenn er sich um nukleare Fähigkeiten bemüht; bestenfalls verzögern sie den Fortschritt um einige Monate oder ein Jahr. Abgesehen von einem Regime-wechsel oder einer bewaffneten Invasion gibt es keine Möglichkeit, dass Länder Rivalen abschrecken können, die entschlossen sind, sich Atomwaffen zu beschaffen.

Informierte israelische Quellen haben wiederholt erklärt, Netanjahu habe nie die Absicht gehabt, den Iran in dem Umfang anzugreifen, der notwendig wäre, um seinem Atomprogramm einen massiven Schlag zu versetzen. Im besten Fall verzögern diese Operationen nur das Unvermeidliche – und genau das könnte Netanyahu wollen. Ein andauernder Konflikt mittlerer Intensität zwischen Israel und dem Iran verstärkt sein Argument, dass er die einzige Person ist, die die israelischen Interessen schützen kann. Übersetzt mit Deepl.com

Richard Silverstein schreibt den Tikun Olam-Blog, der sich der Aufdeckung der Auswüchse des israelischen Staates der nationalen Sicherheit widmet. Seine Arbeit ist in Haaretz, dem Forward, der Seattle Times und der Los Angeles Times erschienen. Er trug zu der Essay-Sammlung über den Libanon-Krieg 2006, A Time to Speak Out (Verso), bei und hat einen weiteren Essay über Israel und Palästina in der Sammlung: Alternate Perspectives on Statehood (Rowman & Littlefield) Foto der RS von: (Erika Schultz/Seattle Times)



