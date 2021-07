Israels Außenminister gibt zu, dass es ein Apartheidstaat ist Von Yossi Gurvitz

Israel hat definiert, was es unter einem jüdischen Staat versteht – einen, in dem der Jude der Herr ist und alle anderen dankbar sein sollten für die Rechte, die er ihnen zugesteht.

By felicitous circumstances (for details, see here), the Israeli opposition brought down the Citizenship Law last week. The law prevents Palestinian citizens of Israel from granting resident status to their spouses who are non-Israeli Palestinians. The rules are different for Jews.