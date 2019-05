Israels Bedrohung des Weltfriedens Von Asa Winstenley

Israels Bedrohung des Weltfriedens

Schlagzeilen in dieser Woche über eine offensichtliche Kluft zwischen britischen und US-amerikanischen Militäroffizieren über dem Iran erinnerten daran, wie eingebettet das britische Militär in das US-Weltimperium ist.

Diese Nähe hat sich in der Zeit des US-Präsidenten Donald Trump nur noch verstärkt. Die bloße Vorstellung, dass ein britischer General eine andere Ansicht vertreten sollte als ein US-amerikanischer, scheint fast ketzerisch zu sein, so die Meinung vieler Establishment.

Während Großbritannien einst das größte Imperium der Welt anführte – zum Nachteil seiner unzähligen Millionen Opfer – nach dem Zweiten Weltkrieg, übernahmen die USA nach 1956 die Zügel des Imperiums in einem Großteil der ehemaligen britischen „Einflusssphäre“. Die USA verfügen heute in den meisten Teilen der Welt über Militärstützpunkte, auch in Großbritannien. Diese Basen sind bei der lokalen Bevölkerung oft unbeliebt und haben zu Protesten an Orten wie Japan und Südkorea geführt.

Ein Land, das US-Militärstützpunkte nicht erlaubt, ist der Iran. Stattdessen ist sie buchstäblich von ihnen umgeben – im Persischen Golf und in der Türkei im Westen und in Afghanistan im Osten.

Offene Meinungsverschiedenheiten zwischen britischen Spitzenoffizieren und ihren US-Pendants sind ziemlich selten, was die Times (etwas atemlos) veranlasst, die Meinungsverschiedenheiten dieser Woche über den Iran als „öffentlichen Konflikt“ zu bezeichnen. Generalmajor Chris Ghika, Großbritanniens oberster Militärkommandant in der von den USA geführten Kampagne gegen Daesh im Irak und in Syrien, kritisierte die jüngste kriegerische US-Rhetorik gegen den Iran.

Genauer gesagt, stimmte Ghika einer angeblichen Einschätzung des US-Geheimdienstes nicht zu, dass es eine „unmittelbare“ Bedrohung für die US-Streitkräfte im Irak gibt, die von iranisch unterstützten bewaffneten Gruppen ausgeht, wie er sagte: „Es gab keine erhöhte Bedrohung durch iranische Streitkräfte im Irak und in Syrien.“

Darüber hinaus machte Ghika seine Meinungsverschiedenheiten auf möglichst öffentliche Weise bekannt – während einer Pressekonferenz des Pentagons in Washington DC. Sein Beitrag wurde live aus der irakischen Hauptstadt Bagdad per Videoverbindung übertragen. Laut der Times hat das, was er sagte, „Bestürzung ausgelöst“. Doch anstatt seine Kommentare zu löschen, wenn sie ihr Transkript herausgeben, fügte das Pentagon stattdessen eine „Korrektur“ prominent an der Spitze hinzu.

Das britische Mediengewirr über die Meinungsverschiedenheiten hat einen weiteren Faktor in der Angelegenheit leicht verschleiert – die Rolle Israels bei dieser jüngsten Eskalation des Krieges gegen den Iran.

Laut israelischen Medienberichten stammt die Geheimdienstwarnung vor einer vermeintlichen „unmittelbaren Bedrohung“ der US-Streitkräfte im Irak von der Mossad, Israels berüchtigtem Spionage-, Attentats- und Trickbüro. Selbst die New York Times – kaum eine radikal antizionistische Publikation – konnte nicht umhin, zu dem logischen Schluss zu kommen: „Israel hat bei den kürzlich eskalierenden Spannungen im Nahen Osten eine wichtige Rolle gespielt.“

Der jüdisch-amerikanische Journalist und Blogger Richard Silverstein bezeichnete die israelischen Behauptungen über eine Bedrohung der US-Truppen als „schwach“ und „basierend auf Lügen und Betrug“. Wenn die Idee eines potenziell von den USA geführten Krieges im Nahen Osten, der auf betrügerischen „Intelligenz“-Ansprüchen beruht und durch den Wunsch, israelische Kriegsziele zu unterstützen, noch verstärkt wird, für Sie so jedes Jahr 2003 klingt, ist das kein Zufall.

John Bolton, der heutige nationale Sicherheitsberater von Präsident Trump, war auch ein kleinerer Beamter in der George W. Bush-Regierung. Er war einer der frühesten und fanatischsten Unterstützer der verheerenden, blutigen und illegalen US-Invasion im Irak. Im Gegensatz zu einigen anderen, die den Irak später als „Fehler“ abtun, hat Bolton nie widersprochen und steht zu seiner Rolle bei der Invasion.

Dieselbe kriegstreiberische, hart-rechte Ideologin führt nun den Trommelschlag für den Krieg gegen den Iran an.

Es ist schwer, die Schlussfolgerung zu vermeiden, dass, ähnlich wie der „Geheimdienst“ Präsident Bush und der damalige britische Premierminister Tony Blair, die als Vorwand für ihre Irak-Invasion zusammengetrommelt sind und vor „drohenden“ iranischen Bedrohungen für US-Personal im Ausland warnen, politisch motiviert ist.

Wie ein Analytiker der Times es ausdrückte, „ist es immer noch unklar, worauf sich die Warnung vor Bedrohungen bezieht, abgesehen von einem erhöhten Risiko für die USA und die verbündeten Streitkräfte im Irak und in Syrien“. Die Tatsache, dass der britische Außenminister Jeremy Hunt nun Trump und Bolton sogar gegenüber seinem eigenen General unterstützt zu haben scheint, zeigt auch, wie politisch motiviert diese Behauptungen wirklich sind.

Gestern wurde berichtet, dass das Vereinigte Königreich nach der Intervention von Hunt seine Bedrohungslage nun erhöht hat. Doch die Tatsache, dass der General scheinbar nichts davon wusste, zeigt einmal mehr, dass, wenn das US-Imperium sagt, dass der britische Pudel springen soll, er antwortete: „Wie hoch?“

Und all das wurde von den Israelis noch verschlimmert und verärgert. Israel, das „Bedrohungen“ für die USA aus Ländern erfindet und herstellt, die es als seine Feinde betrachtet, ist die wirkliche Bedrohung für den Weltfrieden.

Der Iran hat das Recht, sich gegen die Aggression der USA zu verteidigen, sollte es dazu kommen. Der Iran hat Recht, sich Sorgen zu machen, wenn ein so irrationaler Präsident an seinem Platz ist, der sich mit kriegerischen Kriegsverbrechern wie Bolton umgeben hat, die sich mit der Agenda Israels in voller Übereinstimmung befinden.

