Israels Belagerung und Gewalt schädigen den Verstand palästinensischer Kinder

Von Anjuman Rahman

2. Juli 2021

Palästinensische Kinder im Gazastreifen werden psychologisch gefoltert. Das Aufwachsen mit Zeiten anhaltender Angst und Misshandlung hat verheerende körperliche und geistige Folgen, und die jungen Menschen leiden darunter.

Israels jüngste Militäroffensive gegen die Palästinenser im Gazastreifen hat den Kindern ein anhaltendes Trauma zugefügt, mit spürbaren Verhaltensänderungen aufgrund dessen, was sie während der Bombardierung miterlebt haben; nicht nur die Zerstörung, sondern auch die Tötung ganzer Familien.

“In den letzten 13 Jahren hat es in Gaza immer wieder Angriffe, Überfälle und Massaker gegeben”, erklärt Dr. Samah Jabr, Leiterin der Abteilung für psychische Gesundheit im palästinensischen Gesundheitsministerium. “Und mit jedem Angriff gibt es eine neue Generation von Menschen, die traumatisiert sind.”

Es gibt keinen sicheren Ort in Gaza, und die Zahl der gefährdeten Kinder ist außergewöhnlich hoch. Israelische Luft- und Artillerieangriffe während des 11-tägigen Angriffs im Mai töteten 253 Palästinenser, darunter 66 Kinder. Mehr als 1.900 Menschen wurden verwundet.

Der Zweck der Gräueltaten und der Gewalt ist es, einen enormen psychologischen Einfluss auf die Menschen zu haben, bemerkte Dr. Jabr. “Es sind die Kinder, die am verletzlichsten sind, weil sie sich in diesem besonderen Stadium ihrer Entwicklung befinden, in dem sie nicht die Chance bekommen, gesunde Verteidigungsmechanismen zu entwickeln.”

Nach Angaben des palästinensischen Zentralbüros für Statistik war im Jahr 2020 fast die Hälfte der Palästinenser in Gaza und im Westjordanland unter 18 Jahre alt. Ein durchschnittlicher 15-Jähriger in Gaza hat vier große israelische Offensiven miterlebt. Fast jeder in Gaza kennt jemanden, der bei den Angriffen getötet wurde.

Ganze Familien sind betroffen. “Die Kinder leben unter der Obhut von Erwachsenen, die aufgrund der hohen Arbeitslosigkeit, der Armut und der Ernährungsunsicherheit in Gaza ebenfalls leiden”, so Dr. Jabr.

Mehr als zwei Millionen Palästinenser leben im Gazastreifen und leiden unter den sich verschlechternden wirtschaftlichen Bedingungen als Folge der israelischen Blockade, die seit 2006 über das Gebiet verhängt ist. Etwa 70 Prozent der Bevölkerung haben mit Ernährungsunsicherheit zu kämpfen und benötigen Hilfe, so die Vertreter des Welternährungsprogramms. Die Arbeitslosigkeit liegt bei etwa 69 Prozent. Israelische Bomben haben die Geschäftswelt und die Infrastruktur zerstört, so dass eine Erholung sehr schwierig sein wird.

“Das Trauma ist in Gaza sehr speziell, weil es andauert und sich immer wieder mit dem historischen kollektiven Trauma überlagert”, so Dr. Jabr. “Und es gibt keinen sicheren Ort für Familien und Kinder, an dem sie in Gaza Zuflucht suchen können.” Es gab Zeiten, in denen sie und ihre Kollegen eingriffen, während sich die traumatische Situation noch abspielte. “Ich konnte das Bombardement im Hintergrund hören, wenn mich Leute aus Gaza anriefen. Es war eine sehr ungewöhnliche Situation.”

Sie erklärte, dass psychosoziale Fachkräfte nicht in der Lage sind, in solch chaotischen Situationen geeignete Interventionen zu leisten. “Dennoch unterstützen wir die Menschen, indem wir ihnen raten, trotz aller Schwierigkeiten auf dem Boden zu bleiben und ihre gewohnte Tagesroutine beizubehalten.”

Eine Reihe von Forschungsstudien über die Auswirkungen des Krieges auf palästinensische Kinder, die im Gazastreifen leben, kam zu dem Schluss, dass Symptome von Depressionen, Angstzuständen und posttraumatischer Belastungsstörung (PTBS) bei Kindern, die erheblich belastenden Ereignissen ausgesetzt waren, wie der Zerstörung ihres Familienhauses, dem Miterleben der Tötung von Familienmitgliedern, dem Sehen und Hören der Jets und Bomben und der Verhaftung von Familienmitgliedern, besonders ausgeprägt waren. Die Auswirkungen sind schwerwiegend und können die Fähigkeit eines Kindes, zu schlafen, dramatisch beeinträchtigen und Konzentrationsmangel, Panikattacken und Angstzustände verursachen. Vielleicht noch beunruhigender ist, dass sie ständige Angst einflößen.

Dr. Jabr ist der Meinung, dass ihr Leiden sogar die Definition von PTSD übersteigt. Westlich entwickelte Interventionen und Instrumente zur Messung von Depressionen neigen nicht dazu, zwischen berechtigtem Elend und klinischer Depression zu unterscheiden. Ebenso treffen die klinischen Definitionen von posttraumatischer Belastungsstörung und Depression nicht auf die Erfahrungen der Palästinenser zu.

Zusätzlich zu den schrecklichen körperlichen Verletzungen und Entbehrungen sind diese palästinensischen Kinder mit unvergleichlichen psychologischen Traumata und erdrückender Armut konfrontiert, mit wenig oder gar keinem Zugang zu der Unterstützung und medizinischen Versorgung, die sie so dringend benötigen. “Es ist die Intensität der Gewalt und der Gräueltaten, die sie umgeben. Normalerweise sind wir darauf trainiert, Menschen zu helfen, die bei einem Primärereignis wie einem Autounfall oder einer schweren Verletzung traumatisiert sind. Im Leben eines palästinensischen Kindes jedoch haben sie einen Hintergrund von historischem, generationenübergreifendem und kollektivem Trauma. Achtzig Prozent der Palästinenser in Gaza stammen aus Flüchtlingsfamilien, die ihr Zuhause und mehr verloren haben, und dieser große Verlust bleibt in der Familie. Ihre Familien haben auch an der Intifada teilgenommen, und jetzt erleben sie zusätzlich zur Armut mehrere Kriege und Massaker.”Images]

Sie finden sich ohne jede Hoffnung auf Freiheit wieder, fügte sie hinzu, oder ohne Anzeichen, dass sich ihre Situation ändern wird. Die Belagerung zerbricht die Köpfe. Als Reaktion darauf gibt es eine Kultur der Apathie gegenüber dem Schicksal der Palästinenser in Gaza und ihrer Sache, was ihre psychische Gesundheit weiter verschlechtert.

“Wenn die Menschen sehen, dass die Weltmächte sich auf die Seite des Aggressors stellen und sagen, dass Israel das Recht hat, sich zu verteidigen, und alle Tötungen, die in Gaza stattfinden, ignorieren, haben palästinensische Eltern das Gefühl, dass sie für die Tötung ihrer Kinder durch die israelischen Besatzungstruppen verantwortlich gemacht werden”, sagte Dr. Jabr. “Das ist traumatisierend.”

Den Verdacht auf das Opfer zu lenken und damit die ursprüngliche Verletzung, die das Opfer erlitten hat, zu rechtfertigen oder zu entschuldigen, ist ein klarer Versuch, die israelische Schuld am Tod der palästinensischen Kinder zu vermeiden. Zusätzlich zu dieser Entmenschlichung des palästinensischen Volkes erlaubt ein solcher Ansatz, das Wie und Warum der Tötung und Verwundung dieser Kinder zu übersehen.

Es ist überdeutlich, dass die internationale Gemeinschaft das palästinensische Volk im Stich lässt, besonders in Gaza. Und doch hat der Diskurs der psychologischen Belastbarkeit dort einen schweren Stand. Dr. Jabr sprach das verbreitete Missverständnis an, dass Menschen entweder resilient oder völlig hoffnungslos sind. Sie glaubt, dass Resilienz dynamisch ist und durch den Widerstand gegen Unterdrückung aufgebaut wird, da sie ein Gefühl von Gerechtigkeit vermittelt und für Moral steht. “Wir können in bestimmten Momenten resilient sein, aber in anderen Momenten nicht resilient. Gleichzeitig können Menschen traumatisiert sein und gleichzeitig Anzeichen von Resilienz zeigen.” Letzteres hänge nicht nur vom Individuum ab, sondern auch von kollektiven Faktoren, die die Resilienz des Einzelnen fördern können, fügte sie hinzu. “Diese sollten nicht ignoriert werden.”

Abschließend rief Dr. Samah Jabr dazu auf, die Aggression Israels mit internationaler Einigkeit herauszufordern und sich mit dem palästinensischen Volk zu solidarisieren, das sich gegen die Besatzung und die Militäroffensiven wehrt. “Die wertvollste Hilfe ist die politische Unterstützung, wenn die Palästinenser aktiv für ihre Freiheit kämpfen, nicht wenn es zu spät ist und sie über Leichen bluten. Und wenn es um die Heilung geht, werden wir Palästinenser uns darum kümmern. In der Tat, das tun wir bereits.” Übersetzt mit Deeplcom

