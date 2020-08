Israels Botschaft an die Truppen, die Sprengstoff im Dorf platzieren: Keine Sorge, es ist Kampf

Von Amira Hass

29. 8. 2020





Das Ziel der palästinensischen Demonstranten in Kafr Qaddum ist bescheiden: Öffnet den Weg nach Nablus und hört auf, uns als minderwertig zu behandeln. Das Prinzip dahinter ist ebenso grundlegend: Behandelt uns als Menschen

Die Soldaten, die nach Kafr Qaddum geschickt wurden, um die dortigen Demonstrationen zu beenden, befinden sich in einer Kampfoperation. Das ist die Haltung des Staates, wie sie in Erklärungen seiner Verteidigung in den letzten Jahren von Tel Aviver Staatsanwälten zu vier Klagen von Palästinensern, die bei diesen Protesten von der israelischen Armee und der Grenzpolizei verwundet wurden, zum Ausdruck gebracht wurde.

Die Beschwerdeführer: ein 11-jähriger Junge, ein 64-jähriger Demonstrant mit einer Fahne – beide Bewohner des Dorfes im Westjordanland – und zwei Pressefotografen, die nicht im Dorf leben.

Und da es sich um einen Kampfeinsatz handelt, ist der Staat gegen diese Klagen immun. Die eidesstattlichen Erklärungen zu seiner Verteidigung wurden von Anwälten der Staatsanwaltschaft von Tel Aviv unter der Leitung von Rechtsanwalt Ariel Ararat verfasst. Abbas Assi und Mika Banki vom Jerusalemer Magistratsgericht sind die Richter, die mit dem Staat regierten.

Das ist die Atmosphäre, in der die Soldaten operierten, die vor etwa zwei Wochen Sprengstoff in dem Dorf deponierten, auch wenn sie keine Befehle von ihren Vorgesetzten erhalten hatten: Sie sind im Kampfeinsatz, und die Grenzen für das, was die Soldaten im Kampf tun dürfen, sind flexibel und weit gesteckt.

Bis Ende 2014 wurden die wenigen Schadenersatzklagen von Palästinensern, die von der Armee verwundet oder verletzt wurden, von den Bezirksstaatsanwälten Jerusalems bearbeitet. “Kampfeinsätze” waren kein dauerhafter Teil ihrer Verteidigung. Der Fotograf Jafar Shtayeh zum Beispiel, dessen Arm im August 2012 von Soldaten mit einem Knüppel gebrochen wurde (während er andere Fotografen verprügelte und Teil einer Politik war, die Berichterstattung über die Demonstrationen in Kafr Qaddum zu behindern), schloss mit den Staatsanwälten einen Kompromiss, ohne dass der Staat Immunität beanspruchte.

Seit 2015 wurden die Fälle jedoch an die Staatsanwaltschaft des Distrikts Tel Aviv übergeben, wo “Kampfhandlungen” zu einer absoluten Verteidigungslinie geworden sind.

Im Jahr 2004 blockierte die Armee den östlichen Ausgang von Kfar Qaddum, der direkt zu einer Zufahrtsstraße nach Nablus führt, mit der Begründung, dass die Straße durch einen neuen Teil der Siedlung Kedumim führt. Die Fahrt nach Nablus dauerte von 15 Minuten auf 40 Minuten.

Es wäre überflüssig, die Kosten für die blockierte Straße zum Dorf zu beziffern: das benötigte Gas, die Abnutzung der Reifen, die auf der Straße vergeudete Zeit. Aber das Gefühl der Ungerechtigkeit lässt sich nicht quantifizieren. Während die Behörden ihr Möglichstes tun, um die Zeit zu verkürzen, die die Siedler für die Fahrt nach Israel und zurück benötigen, machen sie die Reisen der Palästinenser länger.

Dies ist ein weiterer Ausdruck dafür, wie bürokratische und planerische Tricks die Palästinenser als minderwertige Menschen einstufen. Im Jahr 2011 begannen die Bewohner zu demonstrieren, um das Hindernis aus dem Weg zu räumen, und die Proteste gingen fast wöchentlich weiter.

Die Bewohner protestieren nicht gegen die Enteignung von rund 2.500 Dunams (618 Morgen) ihres Landes zugunsten der nahe gelegenen Siedlungen. Sie fordern bei diesen wöchentlichen Protesten nicht die Rückkehr zu einem normalen Zugang zu ihrem Land jeden Tag – anstatt, wie die Armee beschlossen hat, nur zweimal im Jahr (einige Tage zum Olivenpflücken und einige Tage zum Pflügen und Besprühen gegen Unkraut).

Das Ziel der Demonstrationen ist sehr bescheiden und konkret, aber es gibt eine Botschaft des Prinzips: Hören Sie auf, uns als Menschen vierter Klasse zu behandeln.



Sechs Kinder erschossen – Etwa 100 Einwohner (darunter einige Fotografen) sind seit Beginn der Demonstrationen von israelischen Soldaten angeschossen und verwundet worden. Sechs dieser Personen sind minderjährig. Am 15. Februar schossen Soldaten den 14-jährigen Mohammed Shteiwi mit einem kunststoffbeschichteten Metallgeschoss aus nächster Nähe in den Kopf. Er und seine Freunde hatten sich in einem Hain außerhalb des bebauten Teils des Dorfes aufgehalten. Sie sahen die Soldaten und versteckten sich.

Mohammed wurde erschossen, als er einen Blick auf das Geschehen warf. Die Armeesprecher sagten damals, dass es im Dorf zu Unruhen gekommen sei, aber sie behaupteten nicht, dass Mohammed daran teilgenommen habe. Es war ein Donnerstag, und es gab überhaupt keine Demonstration, betonten die Dorfbewohner. Mohammed befindet sich jetzt in einem vegetativen Zustand.

Im Juli 2019 schossen Soldaten den 10-jährigen Abdel Rahman Shteiwi in den Kopf, als er neben dem Haus eines Freundes stand, etwa 200 Meter von dem Ort entfernt, an dem eine Demonstration stattfand, bei der es auch zu einer Konfrontation mit Soldaten kam. Abdel Rahman bewegt sich nun auf einem Rollstuhl.

In Routinezeiten sind die Abschreckungs- und Einschüchterungstaktiken der Soldaten moderater. Soldaten haben Kinder im Alter von 4 bis 9 Jahren festgenommen und ihnen Handschellen angelegt, Bilder von Minderjährigen im Dorf aufgehängt und mit Verhaftung gedroht, Hunde auf die Demonstranten gehetzt, große Steine auf die Demonstranten gerollt, einen 7-jährigen Jungen in einen Hinterhalt gelockt, während der Coronavirus-Sperre Löcher durch Wassertanks auf Häuserdächer geschossen, Autoreifen beschädigt und nachts Gas- und Tränengaskanister in das Haus von Murad Shteiwi, einem der Organisatoren der Demonstrationen, geschossen. Bereits im April war ein kleiner Sprengstoff, der mit einer Betäubungsgranate hergestellt worden war, zwischen einigen kleinen Steinen versteckt.

Seit Beginn der Demonstrationen hat die Armee zu verschiedenen Zeiten 170 Dorfbewohner festgenommen, die im Rahmen des militärischen Gerichtsverfahrens zu einer Geldstrafe von 250.000 Schekel (74.200 Dollar) gezwungen wurden, sagt Murad Shteiwi.



‘Unruhen, Terrorismus’. – Rechtsanwalt Ararat und seine Untergebenen im Distrikt Tel Aviv operieren genauso, wie es jeder enthusiastische Anwalt zur Verteidigung eines Mandanten tun würde. So definieren sie die Demonstrationen als “Unruhen, Terrorismus und eine Fortsetzung des Messerstecherei-Terrorismus” (auch wenn diese Demonstrationen lange vor den Angriffen der Einsamen Wölfe von 2015 und 2016 begannen und bis weit über diese hinaus andauerten). Den Anwälten ist es egal, dass die Unterdrückung einer Demonstration durch Tränengas und Betäubungsgranaten oder echte Kugeln innerhalb des bebauten Gebietes des Dorfes, zwischen den Häusern, beginnt. Sie stellen die Demonstranten als Menschen dar, die den Siedlern von Kedumim schaden wollen, und ignorieren auf diese Weise, dass die Bewohner von Kafr Qaddum den Volksprotest als Mittel gewählt haben, um die israelische Politik, ihnen zu schaden, herauszufordern und gegen sie zu demonstrieren – und bewusst keine anderen Mittel gewählt haben.

In ihrer Rolle als Anwälte des Staates schreiben die Anwälte den Demonstranten die Absicht zu, die sie nicht haben (“in die Siedlung Kedumim einzubrechen und dort Verwüstungen anzurichten”), und verleumden die Menschen, die Beschwerden einreichen. Sie sagen, der 11-jährige Khaled Shteiwi (der im März 2016 von einem Angehörigen der Grenzpolizei am Bein verwundet wurde, während ein Erwachsener, der ihm zu Hilfe kam, von einem anderen Polizisten angeschossen und verwundet wurde) “hat eine reiche Akte der Beteiligung an Unruhen gegen die IDF-Kräfte”. Sie sagen dies, obwohl sie, als die Demonstranten angeschossen wurden, nicht wussten, dass die Polizei anwesend war, weil sie sich hinter einem Sandhügel versteckten.

Der Fotograf Ahmed Tala’at wurde im Oktober 2015 von Soldaten mit drei Kameras und einer Gasmaske in den Hintern geschossen, während er mit einer Gruppe von Journalisten am Straßenrand stand. In Ararats Worten war Tala’at ein “wütender Stier” und kein “unschuldiger Journalist, wie er sich darstellt”, obwohl der Staat keine Beweise vorlegte und sich kein Soldat jemals über ihn beschwerte.

Muayyed Shteiwi, ein Krankenpfleger, würde an der Spitze des Marsches eine große palästinensische Fahne tragen. Als die Konfrontationen begannen, achtete er darauf, Abstand zu halten.

An dem Tag, an dem er im Oktober 2015 verwundet wurde, hatten die Gebete vor der Demonstration noch nicht stattgefunden. Er befand sich im Hof der Moschee, hörte die Geräusche einer Konfrontation und ging mit seiner Fahne hin, um zu sehen, was vor sich ging. Soldaten schossen zweimal aus der Entfernung auf ihn. Er wurde in der Nähe der Leiste und in den Rücken verwundet. Die Ärzte waren nicht in der Lage, alle Fragmente aus seinem Körper zu entfernen. Die Staatsanwälte von Tel Aviv schrieben, dass er an der Organisation und Anstiftung zu gewalttätigen Protesten beteiligt war.

An einem Freitag im Dezember 2014 stand Bashar Saleh mit einer großen Fernsehkamera auf einem Stativ, zusammen mit all den anderen Reportern und Fotografen. An diesem Tag sagten Zeugen, dass einige Kinder, einige von ihnen sehr jung, gelegentlich Steine warfen, die keinen der Soldaten trafen.

Die Soldaten wirkten sehr ruhig. Einer von ihnen schoss eine einzelne Kugel in Salehs linkes Bein. Saleh fühlte einen großen Schuss in die Unterseite seiner linken Wade. Der Fürsprecher des Staates schrieb: “Den Vorschriften entsprechend wurde ein Schuss auf den maskierten Hauptanstifter abgegeben, der eine Steinschleuder hatte und die Truppe gefährdete …. Es wurde nicht bewiesen, ob der Beschwerdeführer durch die Schüsse der Sicherheitskräfte verletzt wurde.”

Die Klagen und Sitzungsprotokolle zeigen ein ähnliches Muster: Widersprüche zwischen den ursprünglichen Aussagen der Soldaten und ihren späteren Zeugenaussagen, militärische Echtzeitdokumentation und Fotos, die auf wundersame Weise verschwanden oder zufällig gelöscht wurden, ein verbrannter Computer, das Trödeln der Armee bei der Untersuchung der Vorfälle, Soldaten, die vor Gericht sagen, dass sie sich nicht an den Vorfall erinnern können, über den sie aussagen sollen und für den sie eine detaillierte eidesstattliche Erklärung abgegeben haben.

Aber wenn die Linie lautet, dass die Unterdrückung der Demonstration ein Akt des Kampfes ist, scheinen diese Fehler die Richter nicht zu stören.

So wenige sie auch sind, die Schadenersatzklagen gegen den Staat wegen der Verletzung unbewaffneter Zivilisten durch Soldaten sind auch eine Art Demonstration: eine Art der Hoffnung, dass jemand außerhalb des Militärs sich außerhalb der Box bewegt und zuhört – zuhört, wie legitim und fair die Forderung ist, diesen Weg zu öffnen und zu sehen, dass die Palästinenser Menschen sind. Aber die Hoffnung endet in einer Enttäuschung. Übersetzt mit Deepl.com