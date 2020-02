Israels dunkle Zeiten sind bereits da, Herr Präsident Von Ilana Hammermann Haaretz

https://www.haaretz.com/opinion/.premium-israel-s-dark-times-are-already-with-us-mr-president-1.8563649

Israels dunkle Zeiten sind bereits da, Herr Präsident

Von Ilana Hammermann

Öffnen Sie Ihre Augen und sehen Sie sie, Herr Präsident – Sie, Reuven Rivlin, der sagte, die Veröffentlichung der Liste von Unternehmen mit Verbindungen zu den Siedlungen im Westjordanland erinnere „an dunkle Zeiten in unserer Geschichte“. Diese dunklen Zeiten sind hier, genau hier, genau jetzt.

Sie sind hier in Jerusalem, in deiner und meiner Stadt. Gehen Sie in das Shoafat-Flüchtlingslager und sehen Sie das überfüllte Ghetto, das hinter den Barrieren entstanden ist, die die arabischen Bewohner Jerusalems einmauern.

Gehen Sie zu Silwan und Scheich Jarrah und sehen Sie, wie arabische Familien in den Vierteln Jerusalems vertrieben werden und ihre Häuser zu jüdischem Eigentum werden. Schließen Sie sich dem Fahnenmarsch an, der jedes Jahr in der Altstadt stattfindet, und sehen Sie, wie die Massen von Juden durch die engen Gassen paradieren, wo alle Geschäfte aus Angst geschlossen sind. Ist das nicht das, was den Juden in den „dunklen Zeiten“ passiert ist?

Fahren Sie weiter ins Jordantal und sehen Sie, wie Beduinenhirten von jüdischen Siedlern vertrieben werden, wie jüdische Fahrzeuge in die Herden der Beduinen rasen und Soldaten der jüdischen Armee mitten in der Nacht ihre Zelte und Blechhütten zerstören. Die Soldaten setzen Männer, Frauen, Kinder und Babys der bitteren Kälte der Winternächte und der sengenden Hitze der Sommertage aus.

Wenn Sie dies mit eigenen Augen sehen, würde ein so anständiger Mann wie Sie, Ihre sehnsüchtige jüdische Seele, die die Erinnerungen an die Vergangenheit so sehr verehrt, sicherlich erschaudern.

Hätte ich nur das Talent des Sprechers Yossi Zabari, würde ich in seinem rhythmischen Hebräisch über diese unsere dunkle Zeit berichten: „Neu in der Tiefkühlabteilung finden Sie hochwertiges Kanonenfutter, das liebevoll über den Zionismus und die Heiligkeit des Landes aufgezogen wurde, ohne künstliche Zusätze oder Liebe zum Fremden und Respekt vor dem Anderen und der Heiligkeit des Lebens.

Und ich würde fragen und antworten, wie er es tut: Zu vergleichen oder nicht zu vergleichen, das ist nicht die Frage, das ist die Pflicht.“ Ja, dies ist die wichtigste Lektion für uns Juden in Israel mehr als 80 Jahre später. Übersetzt mit Deepl.com