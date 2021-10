Der “jüdische Staat” ist doch keine Demokratie!

Bild: Israelische Polizei verhört einen Palästinenser in Ost-Jerusalem am 19. Oktober 2021 [Mostafa alkharouf/Anadolu Agency]

Israels “fragwürdige” Verhörmethoden stehen im Widerspruch zu den meisten Demokratien, so ein Bericht

29. Oktober 2021

Unschuldige Menschen werden aufgrund der fragwürdigen Verhörmethoden der israelischen Polizei inhaftiert. Dies ist eine von vielen Erkenntnissen, die ein kürzlich von israelischen Wissenschaftlern erstellter Bericht zutage förderte, über den die Zeitung Haaretz berichtete.

Israel ist eines von nur zwei Ländern, die angeblich Verhörtechniken anwenden, bei denen Verdächtige belogen werden, um ein Geständnis zu erlangen. Vernehmungsbeamte in Israel dürfen Verdächtige in Bezug auf Zeugenaussagen, Aufnahmen, Fingerabdrücke und Videoclips anlügen.

In krassem Gegensatz dazu verbieten Belgien, Italien, Großbritannien, Deutschland und die Niederlande den Vernehmungsbeamten, Verdächtige in Verhörräumen anzulügen. Frankreich und die Schweiz verbieten es nicht eindeutig, aber die Vernehmungsbeamten tun es nicht, heißt es in dem Bericht. Israel erkennt auch nicht das Recht der Verdächtigen an, in Anwesenheit ihrer Anwälte verhört zu werden.

Offenbar ist das wichtigste Verhörmodell in den USA und in Israel, die so genannte Reid-Technik, aggressiver als in anderen Demokratien. Bei diesem Modell versuchen die Vernehmungsbeamten, dem Verdächtigen um fast jeden Preis ein Schuldbekenntnis zu entlocken. Außerdem wird die Unschuldsvermutung durch die Schuldvermutung ersetzt.

In den meisten anderen untersuchten Ländern wird die Reid-Technik als inakzeptabel angesehen. In Belgien, Großbritannien und Deutschland wird beispielsweise die Vernehmungsmethode “Peace” angewendet. Sie ist wesentlich sanfter und besteht darin, dass der Vernehmungsbeamte den Verdächtigen ermutigt, seine Version zu erzählen. Der Vernehmungsbeamte muss offene Fragen stellen und komplizierte Fragen so weit wie möglich vermeiden, um Verwirrung zu vermeiden.

Die von Israel bevorzugte Technik hat zu falschen Verurteilungen geführt, so der Bericht. Es wurden mehrere Beispiele von Justizirrtümern angeführt, bei denen der Oberste Gerichtshof den Täter freigesprochen hat. Im Jahr 2018 wurde ein Ausschuss zur Untersuchung von Fehlverurteilungen eingesetzt, um ähnliche Justizirrtümer zu vermeiden. Übersetzt mit Deepl.com

