Israels “geheime Beweise” gegen Palästinenser Von Yumna Patel

Gerade Deutsche sollten sich für Halabis sofortige Freilassung und Entschädigung einsetzen, weil sie noch aus eigener Geschichte besonders genau wissen, wie solche “geheimen Beweise”” zustande kommen. Während der “Kreml-Gegner” Nawalny von deutschen Medien und Politik prpagandistisch “gehätschelt” wird und Assange in seiner Haft langsam zugrunde geht, werden Palästinenser wie Halabi mit Missachtung behandelt.



Evelyn Hecht-Galinski

Over the past few weeks I have been thinking a lot about Israel and the use of “secret evidence.” In the years I’ve been covering Israel’s occupation of Palestine, it’s an issue that arises time and time again.