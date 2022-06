https://www.middleeasteye.net/news/israel-coalition-change-not-worth-saving



Israels gescheiterte “Koalition des Wandels” war nicht mehr zu retten

Von Lily Galili in Tel Aviv

21. Juni 2022



Merken Sie sich das Datum: 25. Oktober 2022. Das ist – vorläufig – der Termin für die Wahlen in Israel, die fünfte Runde in dreieinhalb Jahren.

Die Bennett-Lapid-Regierung hatte sich dadurch definiert, Benjamin Netanjahu aus dem Amt zu drängen – eine Aufgabe, die nicht im Entferntesten erfüllt wurde



Das ist sicherlich kein Zeichen für eine gesunde Demokratie in einem Land, das sich rühmt, “die einzige Demokratie im Nahen Osten” zu sein; es fühlt sich eher an wie Covid-19 Infektionszahlen, die in nicht enden wollenden Wellen kommen und gehen.

Dies ist nicht unbedingt das Ende der Fahnenstange: Laut der neuesten Umfrage, die wenige Stunden nach der unerwarteten Entscheidung von Premierminister Naftali Bennett, das Parlament aufzulösen, durchgeführt wurde – wodurch Außenminister und stellvertretender Premierminister Yair Lapid für die kommenden vier Monate zum Interimspremier der Übergangsregierung wurde -, ist eine sechste Wahlrunde immer noch eine Option.

Obwohl die Likud-Partei unter Führung des ehemaligen Ministerpräsidenten Benjamin Netanjahu der Umfrage zufolge 36 Sitze erhalten könnte (sieben mehr als derzeit), wird der rechte Oppositionsblock wahrscheinlich nur 59 Sitze erhalten, zwei weniger als die 61, die zur Bildung einer gültigen Koalition erforderlich sind.

Das lässt Raum für eine andere Option, die jetzt eilig hinter verschlossenen Türen diskutiert wird: die Bildung einer alternativen Regierung, ohne dass das Parlament oder die Knesset aufgelöst und Israel in einem weiteren bösartigen Wahlkampf auseinandergerissen werden muss.

Netanjahu fühlt sich laut politischen Quellen, die ihm nahe stehen, stark genug, um sich für Wahlen zu entscheiden.

Auf Seiten der Koalition schwor der Rechtsaußen Gideon Saar, derzeitiger Justizminister und ehemaliger Verbündeter des Likud-Chefs, in einem Radiointerview am nächsten Morgen erneut, dass er “niemals mit Netanjahu zusammensitzen wird”.

Der Parteichef der Neuen Hoffnung eröffnete seinen Wahlkampf mit einem Tweet: “Das Ziel dieser Wahlen ist klar – die Rückkehr Netanjahus an die Macht und die Unterwerfung der staatlichen Interessen unter seine persönlichen Interessen zu verhindern.”

Die Chancen für ihn, Netanjahu dabei zu helfen, die Lücke zu einer Mehrheit zu schließen, sind also gering, aber die Option ist immer noch auf dem Tisch. Eines ist sicher: Ein Jahr und eine Woche nach ihrer Bildung ist der “Regierungswechsel” zwischen Bennett und Lapid vorbei.

Alle Bemühungen der Partner und Unterstützer, einschließlich der Demonstration zur Rettung dieser Koalition am vergangenen Samstag, sind gescheitert, noch bevor sie begonnen haben.

Aber man muss der Wahrheit ins Auge sehen: Diese Regierung war es nicht wirklich wert, gerettet zu werden.

Der drohende Netanjahu



Alle Gründe für die Bildung dieser unnatürlichen Konstruktion, die den Spitznamen “Einheitsregierung” trägt, haben ihre Existenz nicht wirklich gerechtfertigt. Der Wunsch, Netanjahu – die “menschliche Aufwiegelungsmaschine”, wie Finanzminister Avigdor Lieberman ihn nannte – zu stürzen, ist edel, aber der ehemalige Premierminister wurde nicht wirklich gestürzt.

Alle Entscheidungen, die die Koalition in letzter Zeit getroffen hat, waren von der Angst vor Netanjahus Rückkehr motiviert. Währenddessen betreibt der ehemalige Regierungschef eine Kampagne der Fake News, des Hasses und der Angst vor einer Regierung, die von Terroristen dominiert wird – gemeint sind Mansour Abbas und seine Vereinigte Arabische Liste (auch bekannt als Raam-Partei), die palästinensische Bürger Israels vertritt.

Noch wichtiger ist jedoch, dass sich die ideologischen Grundlagen der Koalition als nicht tragfähig erwiesen haben. Sie kam in der Annahme zusammen, dass die Rechte und die Linke, Juden und Palästinenser, im Namen des Gemeinwohls zusammenarbeiten und sich nur mit zivilen – nicht mit trennenden – Fragen befassen könnten. Das ist falsch. Das können sie nicht.

Im realen Israel gibt es keine wirkliche gemeinsame Basis, und jede zivile Entscheidung ist von nationalen Fragen und Rechts-Links-Schismen durchdrungen. Die Besatzung ist immer noch da. Die Siedlungen sind immer noch da. Gegenseitiger Hass und Angst sind immer noch da, jetzt mehr denn je.

Die Mitglieder der “Wechselregierung” haben in dem einen Jahr, in dem sie im Amt war – und im Gegensatz zu den meisten ihrer Vorgänger – tatsächlich gearbeitet. Dennoch brachten sie keine wirkliche Veränderung, sondern nur eine Änderung des Stils, eine höflichere Art, das Gleiche zu tun.

Was ist der wirkliche Unterschied zwischen dem Oppositionsabgeordneten Itamar Ben-Gvir, der offen dazu aufrief, “den arabischen Feind zu vertreiben”, und dem stellvertretenden Minister der Koalition, Matan Kahana, der sich kürzlich einen magischen Knopf wünschte, mit dem man alle palästinensischen Bürger Israels friedlich in die Schweiz schicken könnte?

Die Regierung von Bennett (Chef der rechtsgerichteten Partei Jamina) und Lapid (Chef der zentristischen Jesch Atid) wurde zu einer rechten Regierung, die von einer schrumpfenden Linken, die sich der Aufgabe verschrieben hat, Netanjahu aus dem Amt zu drängen, fast nicht beeinflusst wurde.

Während sie als Torwächter für diese Mission dienen, wird die Siedlung Homesh – die vom damaligen Premierminister Ariel Sharon geräumt wurde – wieder besiedelt; und mehr als 1.000 Palästinenser sollen aus ihren Häusern in Masafer Yatta in den südlichen Hebron-Hügeln vertrieben werden, um Platz für einen militärischen Übungsplatz zu schaffen.

Erst in dieser Woche beschloss die Koalition für den Wandel, einen Gesetzentwurf der Opposition zu unterstützen, der vorsieht, dass bei der Besetzung von Stellen im öffentlichen Dienst Bewerber aus Minderheiten, die den Wehr- oder Ersatzdienst abgeleistet haben, bevorzugt werden. Damit sind – in israelischen Worten – die “guten Araber” gemeint.

Der Gesetzesentwurf führte unweigerlich zu einer Auseinandersetzung mit den palästinensischen Partnern in der Koalition. “Wir arbeiten nicht für die Raam-Partei”, antwortete Wohnungsbauminister Zeev Elkin (Neue Hoffnung), als er darauf angesprochen wurde.

Veränderung? Nicht wirklich.

Theater des Absurden

Verwirrt? Es gibt noch mehr. Ist Ihnen der Name Nir Orbach ein Begriff? Die meisten Israelis waren es vor zwei Wochen auch nicht. Orbach ist ein Abgeordneter von Bennetts Jamina-Partei, einem der engsten politischen Verbündeten des Premierministers.

Er ist auch eines der fünf Parteimitglieder in der Koalition, nach dem Abgeordneten Idit Silman (Yamina), der im April aus Protest aus der Koalition austrat, wodurch sich das Kräfteverhältnis zwischen Koalition und Opposition verschob und die Regierung langsam dorthin führte, wo sie heute steht. Beide sind automatisch zu Lieblingen des Likud geworden.

Orbach, verehrter Sohn des religiös-zionistischen Lagers, gab vor einer Woche bekannt, dass er nicht mehr Mitglied der Koalition sei, da “extremistische, antizionistische Elemente”, wie die arabischen Abgeordneten Ghaida Rinawie Zoabi (Meretz) und Mazen Ghanaim (Raam), die Gruppierung als Geisel hielten.

Der Vorfall, der Orbachs Schritt ausgelöst hat, bringt die Absurdität dieser Koalition auf den Punkt. Am 6. Juni stimmte die Knesset über die Verlängerung der Notstandsgesetze ab, die den israelischen Siedlern im Westjordanland zivile Rechte einräumen, während die Palästinenser einer Militärregierung unterworfen sind. Dieses Verfahren besteht seit mehr als 50 Jahren, seit der israelischen Besetzung des Westjordanlandes im Jahr 1967 und dem Beginn der Siedlungsbewegung.

So wie die Besatzung für die meisten Israelis zur Normalität geworden ist, so ist auch die Erneuerung dieser Notstandsgesetze, die automatisch alle fünf Jahre stattfindet. Es ist ein banaler Akt, der an die Abnormität des Siedlungsprojekts erinnert.

Selbst das Recht der Siedler, als Nicht-Staatsbürger an israelischen Wahlen teilzunehmen, ist ohne dieses Gesetz fragwürdig. Die Notverordnung unterscheidet klar zwischen palästinensischen Bewohnern des Westjordanlandes und jüdischen Bewohnern des Westjordanlandes – mit anderen Worten: Apartheidgesetz.

In diesem Jahr wurde das, was eigentlich eine automatische Verlängerung der 50 Jahre andauernden Abnormität sein sollte, zu einem absurden Theater: Die Opposition, angeführt von Siedlerparteien wie dem Likud und der Religiösen Zionistischen Partei von Bezalel Smotrich, stimmte gegen die Verlängerung, nur um ihr Misstrauen gegenüber der Regierung zu zeigen. Zusammen mit den Abgeordneten der Gemeinsamen Arabischen Liste kamen sie auf 58 Gegenstimmen.

Der eigentliche Knackpunkt kam jedoch aus den Reihen der Koalition, denn sowohl Renawie Zoabi von Meretz als auch Mazen Ghanaim von der Vereinigten Arabischen Liste stimmten gegen den Gesetzentwurf. Die Koalition verlor mit 52-58 Stimmen. Die Hölle brach los. Die Rechten in der Koalition fühlten sich nicht von ihrer rechten Opposition, mit der sie eine gemeinsame Ideologie teilen, verraten, sondern von ihren palästinensischen Kollegen. Letztendlich wird die Auflösung des Parlaments die automatische Verlängerung des Gesetzes ermöglichen.

Dennoch ist etwas Gutes dabei herausgekommen. Besatzung, Siedlungen und die Abnormität des Ganzen, die von allen Partnern so sorgfältig verborgen wurde, kamen plötzlich ans Licht. In diesem Sinne war es in vielerlei Hinsicht ein wichtiger und entscheidender Moment.

Nir Orbach verkündete lautstark, dass das “Experiment einer Koalition mit den Arabern gescheitert” sei, und seither führt er Gespräche mit dem Likud über seine politische Zukunft. “Bennett, geh nach Hause”, antwortete der Likud in einer kurzen Botschaft.

In gewisser Weise hatten sie Recht. Dieser letzte Schlag leitete das Ende dieser Koalition ein.

Bibi und Ben-Gvir

Auf einer viel tieferen Ebene hat die Unechtheit dieser pragmatischen Partnerschaft ohne tiefe soziale und politische Wurzeln mehr Schaden angerichtet als Nutzen gebracht.

Vor einem Jahr befürwortete die Mehrheit der israelischen Juden laut einer Umfrage von Panels Politics Research eine jüdisch-arabische Koalitionspartnerschaft als Konzept. Nach einem Jahr Raam in der Koalition wollen 69 Prozent keine arabische Partei mehr in der Regierung haben.

Das erste, was die Likud-Abgeordneten sagten, als Bennett am Montag die Regierung auflöste, war: Diesmal keine Araber. In einer Fernsehsondersendung auf Kanal 12 verkündete der lautstarke Likud-Abgeordnete Mickey Zohar stolz: “Wir können einen Staat, der von Juden für Juden gegründet wurde, nicht mit anti-zionistischen Partnern führen.”

Abbas, der neben ihm saß, fragte: “Und was ist mit einer Partnerschaft mit Itamar Ben Gvir? Er ist noch gefährlicher.” Zohar wies ihn ungeduldig ab: “Das ist etwas ganz anderes.”

Das stimmt. Der Rassist und ehemalige Kahanist Ben-Gvir, der die Grundlagen der israelischen Demokratie untergräbt, ist tatsächlich anders. Er ist Jude.

Dieser kurze Schlagabtausch markiert die Linien der künftigen Wahlkämpfe. Die Schlüsselfrage wird wieder lauten: “Bibi oder nicht Bibi”. Aber es wird noch mehr kommen. Der Likud wird auf die “gefährliche Regierung unter Führung von Bennett-Lapid-Abbas und den Muslimbrüdern” verweisen. Die Koalitionspartner werden die Gleichung “Bibi und Ben-Gvir” aufstellen.

Zu Recht, denn Netanjahu hat Ben-Gvir im Alleingang in die Knesset geholt, um sein Lager vor dem vierten Wahlgang 2021 zu stärken, was ihm immense Macht verleiht. Nach allen jüngsten Umfragen wird Ben-Gvirs religiös-zionistisches Bündnis (mit Bezalel Smotrich an der Spitze) neun oder zehn Sitze erhalten, viele davon von der jüngeren Wählergeneration der orthodoxen Parteien. Er ist in der Tat das neue symbolische Gesicht Israels.

Zur Erinnerung: In den späten 1990er Jahren war es Avigdor Lieberman – ein säkularer rechter ehemaliger Verteidigungsminister – der von gemäßigten Likud-Führern als “rassistisch” und als Gefahr für die Demokratie bezeichnet wurde. Die Linke umarmt nun genau diesen Lieberman bei ihrem Versuch, Netanjahu aus dem Amt zu drängen. Dies ist eine Möglichkeit zu zeigen, wie sich Israel verändert hat.



Vier Monate der Ewigkeit

Wie geht es weiter in der unmittelbaren Zukunft? Lapid, der Premierminister der Übergangsregierung, hat mit 20 Sitzen in allen jüngsten Umfragen eine gute Ausgangsposition, um das rechtsextreme Lager herauszufordern. Er ist jedoch durch eine gravierende Schwäche der israelischen politischen Tradition verwundbar: Er hat keine militärische Erfahrung vorzuweisen.

Dies könnte behoben werden, wenn Gadi Eizenkot, ehemaliger Stabschef des israelischen Militärs, wie spekuliert, seiner Partei beitritt. Lapid wird der Nutznießer eines solchen Schrittes sein, die Arbeitspartei könnte ihm zum Opfer fallen.

Da beide Parteien eine ähnliche Wählerschaft haben, könnten die Wähler es vorziehen, für die dann regierende Partei (Jesch-Atid) zu stimmen, die mit dem beliebten und angesehenen Eizenkot zusammenarbeitet.

Dennoch weigert sich die Arbeitspartei hartnäckig, sich mit Meretz, einer anderen linken Partei, zu vereinigen, die nun Gefahr läuft, die Wahlhürde nicht zu erreichen, wie es die Umfragen nahelegen. Lapid scheint also das linke Aushängeschild der sich verändernden politischen Szene zu werden.

Andererseits sind vier Monate bis zum Wahltag eine Ewigkeit; es ist noch nicht die Zeit für Spekulationen. Angesichts der sich ständig wandelnden politischen Szene in Israel und der vielen wechselnden Bündnisse und Koalitionen, die in den letzten drei Jahren zustande gekommen sind, ist es nur eine Frage der Zeit, wie der 25. Oktober aussehen wird. Übersetzt mit Deepl.com

