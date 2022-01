Ohne Hasbara ist das zionistische Regime nicht lebensfähig

https://www.palestinechronicle.com/israels-hasbara-in-sheikh-jarrah-on-gilad-erdans-terrorist-rock-and-faulty-logic/

Bild: Israeli envoy to the UN holds a rock at UN Security Council. (Photo: Video Grab)

Israels Hasbara in Sheikh Jarrah: Über Gilad Erdans “Terroristen”-Rock und fehlerhafte Logik

Von Ramzy Baroud

26.Januar 2022

Der israelische Botschafter bei den Vereinten Nationen, Gilad Erdan, steht an der Spitze der antipalästinensischen Propaganda seines Landes. Diesmal betreibt er präventive Hasbara in Erwartung einer palästinensischen Reaktion auf die laufenden Räumungen im Ostjerusalemer Stadtteil Sheikh Jarrah.

“Würden Sie es als Terroranschlag betrachten, wenn ein solcher Stein auf Ihr Auto geworfen würde, während Sie mit Ihren Kindern unterwegs sind?” fragte Erdan die Mitglieder des Sicherheitsrats der Vereinten Nationen, während er den Stein in den Händen hielt. “Würden Sie zumindest diese brutalen Terroranschläge verurteilen, die von Palästinensern gegen israelische Zivilisten verübt werden?”

Diese israelische Logik ist ziemlich typisch: Die unterdrückten Palästinenser werden als Aggressoren dargestellt, und das unterdrückerische Israel – ein rassistischer Apartheidstaat nach allen Regeln der Kunst – präsentiert sich als Opfer, das lediglich seine eigenen Bürger verteidigt.

Doch Erdans selektive Logik ist diesmal von etwas anderem bestimmt. Seine UN-Scharade zielt lediglich darauf ab, von den anhaltenden schrecklichen Ereignissen in Sheikh Jarrah und im gesamten besetzten Ost-Jerusalem abzulenken. Am Mittwoch, dem 19. Januar, wurde das Haus der palästinensischen Familie Salhiya von Israel abgerissen, wodurch 15 Menschen, zumeist Kinder, obdachlos wurden.

Wenige Tage zuvor fand auf dem Gelände ein herzzerreißender Vorfall statt, als Mitglieder der Familie Salhiya drohten, sich selbst in Brand zu setzen, da sie sich über den drohenden Verlust ihres Hauses ärgerten.

“Wir haben nichts mehr für uns in Jerusalem. Das ist ethnische Säuberung. Heute ich, morgen meine Nachbarn. Wir würden lieber in Würde auf unserem Land sterben, als uns ihnen zu ergeben”, sagte Mahmoud Salhiya, der Besitzer des Hauses, bevor er von Nachbarn davon abgehalten wurde, sich selbst in Brand zu setzen.

Diese tragischen Ereignisse werden nicht nur von den Palästinensern, sondern auch von Menschen in aller Welt aufmerksam verfolgt. Wenn die Zerstörungswut der Israelis anhält, könnte es zu einem weiteren Volksaufstand kommen. Erdans Spektakel bei der UNO ist ein verzweifelter Propagandaakt, um die Mitglieder der internationalen Gemeinschaft von ihrer Kritik an Israel abzubringen.

Aber Israel scheitert daran, für sich selbst zu argumentieren, ähnlich wie es im Mai 2021 gescheitert ist, seine grausame Gewalt gegen Palästinenser im gesamten besetzten Palästina zu verteidigen. Sogar Israels traditionelle Verbündete sprechen sich gegen die jüngste Runde der ethnischen Säuberung in Sheikh Jarrah aus.

Der US-Gesandte bei den Vereinten Nationen zeigte sich “besorgt” über die Zwangsvertreibung in dem palästinensischen Viertel. “Um Fortschritte zu erzielen, müssen sowohl Israel als auch die Palästinensische Autonomiebehörde von einseitigen Schritten absehen, die die Spannungen verschärfen und die Bemühungen um eine verhandelte Zwei-Staaten-Lösung untergraben”, sagte Linda Thomas-Greenfield in ihrer gewohnt zurückhaltenden Sprache. Thomas-Greenfield warnte jedoch auch vor “Gebietsannexionen, Siedlungsaktivitäten, Abrissen und Vertreibungen – wie das, was wir in Sheikh Jarrah gesehen haben”.

Ebenfalls am 19. Januar kritisierte der US-Gesetzgeber Mark Pocan die israelische Entscheidung, die Familie Salhiya in Sheikh Jarrah gewaltsam zu vertreiben, scharf.

“Letzte Nacht, im Schutz der Dunkelheit und bei eisiger Kälte, wurden die Häuser der Familie Salhiyeh in Sheikh Jarrah, Jerusalem, von israelischen Streitkräften zerstört und 15 Menschen obdachlos gemacht. Das ist inakzeptabel und muss aufhören”, twitterte Pocan und fügte den populären Hashtag #Savesheikhjarrah hinzu.

Der UN-Sonderbeauftragte für den Nahen Osten, Tor Wennsland, verurteilte seinerseits die Vertreibung der palästinensischen Familie durch die israelischen Besatzungsbehörden scharf.

“Ich fordere die israelischen Behörden auf, die Vertreibung der Palästinenser im Einklang mit ihren völkerrechtlichen Verpflichtungen zu beenden und zusätzliche Pläne zu genehmigen, die es den palästinensischen Gemeinden ermöglichen, legal zu bauen und ihre Entwicklungsbedürfnisse zu befriedigen”, so Wennsland auf der UN-Website.

Zurück zu Erdans Darstellung, in der er den palästinensischen “Terrorismus” durch die Präsentation des angeblich vernichtenden Beweises eines Steins zur Schau stellte.

Es muss gesagt werden, dass die Kritik oder Verteidigung des palästinensischen Widerstands, wie symbolisch auch immer, es Israel ermöglicht, sich an einer irreführenden und frivolen Unterhaltung zu beteiligen, die eine moralische Gleichwertigkeit zwischen dem Besatzer und dem Besetzten, dem Kolonialisten und dem Kolonisierten schafft.

Ob Palästinenser nun einen Stein, ein Gewehr oder eine geballte Faust benutzen, um sich zu wehren und zu verteidigen, ihr Widerstand ist moralisch und rechtlich vertretbar. Israel hingegen hat, wie alle anderen militärischen Besatzer und Kolonialisten, weder ein moralisches noch ein juristisches Argument, um seine Unterdrückung der Palästinenser, die Zerstörung ihrer Häuser – wie das der Familie Salhiya – und die Tötung ihrer Kinder zu rechtfertigen.

Angesichts der wachsenden Solidarität mit den Palästinensern auf der ganzen Welt ist es klar, dass Erdans erbärmliche Darbietung nur eine weitere Übung in politischer Vergeblichkeit ist.

Nichts, was Israel sagen oder tun kann, wird etwas an der eklatanten Tatsache ändern, dass eine neue Generation von Palästinensern wieder einmal den palästinensischen Diskurs eint, nämlich den palästinensischen Widerstand gegen die israelische Besatzung. Ganz gleich, ob die israelische Unterdrückung in Sheikh Jarrah, im Gazastreifen oder in der Naqab-Wüste stattfindet, die Palästinenser reagieren jetzt kollektiv als eine einheitliche politische Kraft. Dank des Aufstands vom Mai 2021 sind die Tage vorbei, an denen Palästinenser mitten in der Nacht aus ihren Häusern vertrieben werden, als wäre es ein Routineereignis, das keine Folgen hat.

Auch die politische Sprache, mit der die Ereignisse in Palästina auf der internationalen Bühne beschrieben werden, ändert sich. Das “Recht Israels, sich zu verteidigen” ist nicht mehr die reflexartige Reaktion, mit der israelische Gewalt und palästinensischer Widerstand oft beschrieben werden. Übersetzt mit Deepl.com

Und schließlich scheint es, dass Israel nicht mehr die Partei ist, die die Ereignisse in Palästina bestimmt und den Diskurs über diese Ereignisse kontrolliert. Die Palästinenser und eine wachsende internationale Bewegung von Unterstützern gestalten aktiv die weltweite Wahrnehmung der Realitäten vor Ort. Weder Erdan noch seine Vorgesetzten in Tel Aviv können diese von den Palästinensern ausgehende Dynamik umkehren. Sein Auftritt bei der UNO spiegelt lediglich den Grad der Verzweiflung und des intellektuellen Bankrotts Israels und seiner Vertreter wider.

Ramzy Baroud ist Journalist und Herausgeber der Palästina-Chronik. Er ist der Autor von fünf Büchern. Sein neuestes ist “These Chains Will Be Broken: Palästinensische Geschichten von Kampf und Widerstand in israelischen Gefängnissen” (Clarity Press). Dr. Baroud ist ein Non-Resident Senior Research Fellow am Zentrum für Islam und Globale Angelegenheiten (CIGA). Seine Website lautet www.ramzybaroud.net.

