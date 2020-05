Dieser Artikel zum Nakba Gedenken 2019, also nach 71 Jahren der ethnischen Säuberung Palästinas ist heute so aktuell, wie vor zwei Jahren. Mein Freund Ilan Pappe, der auch das Vorwort zu meinem 2012 erschienenen Buch schrieb, hat in diesem Aufsatz alles beschrieben was bis heute traurige Realität geblieben ist.

Die elektronische Intifada 25. Juli 2019

Israels jüngster Versuch zur Auslöschung Palästinas

Von Ilan Pappe

Die Hände eines Mannes mit einem Schlüssel und einer um ihn gewickelten Kette, der ein Dokument in arabischer Sprache hochhält

Ein palästinensischer Mann zeigt die Urkunden für sein Land während einer Kundgebung anlässlich der Nakba. Ali Jadallah APA-Bilder

Der Versuch, die offizielle Dokumentation der ethnischen Säuberung der Palästinenser im Jahr 1948 zu unterdrücken, ist nicht neu.

Aber die Bemühungen von Teams des israelischen Verteidigungsministeriums, sensible Dokumente aus den israelischen Archiven zu entfernen – wie die Zeitung Haaretz kürzlich berichtete – müssen in einem neuen politischen Klima verstanden werden und sind nicht einfach ein Versuch, der israelischen Regierung Peinlichkeiten zu ersparen, wie einige vorgeschlagen haben.

Diejenigen von uns, die mit Nakba-Dokumenten arbeiten – Nakba bedeutet „Katastrophe“ und ist der Begriff, den die Palästinenser 1948 für die Vertreibung von etwa 800.000 Menschen von ihrem Land und ihren Häusern im heutigen Israel verwenden – waren sich der Entfernung dieser Dokumente bereits bewusst. Viele Jahre lang waren Historiker zum Beispiel nicht in der Lage, „die Dorfakten“ erneut aufzurufen, was ein wichtiger Beweis in meiner Argumentation war, dass der Krieg von 1948 ein Akt der ethnischen Säuberung war.

Einige der entscheidenden Materialien, die Benny Morris bei den Massakern von Deir Yassin und al-Dawayima verwendete, konnten ebenfalls nicht wieder geöffnet werden. Sie alle enthielten eine ehrlichere israelische Version der Ursachen, die 1948 zu dem, was als „palästinensischer Exodus“ bezeichnet wurde, führten.

Warum werden diese Akten versteckt? Die Journalistin Lisa Goldman ging 2016 davon aus, dass der Grund dafür war, dass die Arbeiten der „neuen Historiker“ die Regierung in Verlegenheit brachten und das internationale Ansehen Israels untergruben.

Die Dokumente stellten sicherlich die offizielle israelische Version einer freiwilligen palästinensischen Flucht in Frage und deckten Kriegsverbrechen auf, die von zionistischen und später israelischen Streitkräften begangen wurden.

Aber ich denke, die Gründe dafür sind weitaus tiefgreifender und alarmierender. Sie sind Teil eines neuen Angriffs auf Palästina und die Palästinenser.

Die Politik aus Palästina herausnehmen

Wir müssen den Versuch, diese Archive zu zensieren, in zwei Zusammenhängen betrachten: dem politischen und dem historischen.

Politisch gesehen muss die Entfernung dieser Dokumente als Teil einer allgemeinen amerikanisch-israelischen Initiative (oder zumindest der Tendenz) gesehen werden, die „Palästina-Frage“ zu entpolitisieren.

In Israel begann dies mit Benjamin Netanjahus Vorstellungen von einem „wirtschaftlichen Frieden“, dem Versuch, die Palästinenser dazu zu bewegen, ihre politischen Forderungen als Gegenleistung für eine verbesserte wirtschaftliche Realität aufzugeben.

Es setzte sich fort mit der Gesetzgebung des Nakba-Gesetzes, das jegliche staatliche Finanzierung von öffentlichen Körperschaften und Institutionen, die an die Ereignisse von 1948 erinnern sollten, als Katastrophe zurückzog.

Ein wichtiger Teil dieser Strategie umfasst israelische Aktionen vor Ort – Siedlungserweiterungen, Häuserabrisse, Räumung von Dörfern -, die uns einer offiziellen Annexion von Gebiet C – etwa 60 Prozent des Westjordanlandes – an Israel und der Errichtung kleiner Bantustans im Westjordanland und im Gazastreifen näher bringen.

Eine Reihe von israelischen Politikern und Beamten hat sich sehr offen über den Wunsch geäußert, das gesamte Westjordanland oder Teile davon zu annektieren, darunter natürlich auch der Premierminister selbst.

Schließlich ist da noch das israelische Nationalstaatsgesetz, das 2018 verabschiedet wurde. Dieses Gesetz konsolidierte Israel als Apartheidstaat.

Eine besondere Klausel des Gesetzes ist für unsere Diskussion von Bedeutung: Sie besagt, dass das Recht auf Ausübung der nationalen Selbstbestimmung im Land für das jüdische Volk „einzigartig“ ist.

Auf amerikanischer Seite hat die Trump-Administration inzwischen eine Reihe von Schritten unternommen, die den israelischen Versuch ergänzen, Palästina als politische Frage und die Palästinenser als nationale Bewegung auszulöschen.

Zu diesen Maßnahmen gehörten die Anerkennung Jerusalems als israelische Hauptstadt und die Verlegung der US-Botschaft von Tel Aviv dorthin; die Beendigung der finanziellen Unterstützung für die UNRWA, das UNO-Gremium, das sich um palästinensische Flüchtlinge kümmert; die Entfernung der PLO-Delegation aus Washington; und eine Konferenz in Bahrain, die sich auf finanzielle Anreize für die Palästinenser konzentrierte, ohne politische Rechte zu erwähnen.

Zusammen laufen die israelischen und amerikanischen Kampagnen auf einen neuen Angriff auf Palästina und die Palästinenser hinaus. Die Palästinenser sind im Moment sehr verwundbar: Die arabischen Regime lassen sie im Stich, die Elite der internationalen Gemeinschaft ist gleichgültig, und die Palästinenser selbst sind zwischen Hamas und Fatah gespalten.

Eliminierung der Einheimischen

Die israelischen und amerikanischen Absichten in Verbindung mit der Verletzlichkeit der Palästinenser bringen uns an einen gefährlichen historischen Punkt. Israel ist nun in der Lage, erneut zu versuchen, nach der Logik der „Eliminierung der Eingeborenen“ zu handeln (der Anthropologe Patrick Wolfe charakterisiert die Motive hinter siedlerkolonialen Bewegungen wie dem Zionismus).

Israel gelang es 1948 nur teilweise, dieses Ziel umzusetzen. Die palästinensische nationale Bewegung und das palästinensische Volk kämpften damals erfolgreich gegen die Beendigung der ethnischen Säuberung von 1948 und kämpfen auch heute noch.

Aber dies ist ein schwieriger Moment. Im Ausland haben die Bemühungen, Israel vor Kritik zu schützen, zugenommen.

Pro-palästinensische Politiker werden als Antisemiten diffamiert. In verschiedenen Ländern werden Gesetze eingeführt, um Israel vor Kritik und Aktivismus, einschließlich Boykotten, zu schützen.

Die Entfernung von Archivmaterial und die mögliche Vernichtung von Dokumenten legen die tieferen ideologischen Motive hinter diesem gegenwärtigen Angriff auf Palästina und die Palästinenser offen.

Inwieweit hat dies unsere Fähigkeit untergraben, die Ereignisse in der Nakba zu rekonstruieren und ihre heutige Bedeutung zu beurteilen?

In vielerlei Hinsicht sind wir schon einmal hier gewesen. Israel plünderte im Oktober 1982 die PLO-Archive, zerstörte einen Teil davon, übertrug einige von ihnen nach Israel und gab einen kleinen Teil zurück.

Im Jahr 2001 überfiel Israel das Orienthaus in Ostjerusalem und stahl dort die Archive.

Jetzt plündert Israel seine eigenen Archive, um sie von Beweisen für seine vergangenen Verbrechen zu säubern.

Wird dies unserer Fähigkeit schaden, die Vergangenheit zu rekonstruieren?

In gewisser Weise nicht. Die palästinensischen Flüchtlinge nach 1948 brauchten keine israelischen „neuen Historiker“, um ihnen zu sagen, dass sie Opfer einer ethnischen Säuberung waren.

Es werden jedoch Archivbelege benötigt, um die Absicht und Planung hinter dem Verbrechen aufzudecken und um die Vergangenheit in einen Kontext zu stellen, der ein breiteres Verständnis des Wesens der zionistischen Bewegung und Israels ermöglicht.

Für beide Zwecke reichen Dokumente, die bereits eingesehen und in vielen Fällen bereits für die Nachwelt gescannt und digitalisiert wurden, aus, um die zionistische ideologische Absicht hinter dem Versuch, die Palästinenser 1948 und danach zu eliminieren, zweifelsfrei zu beweisen.

Es gibt zwar kein einziges „rauchendes Gewehr“-Dokument, das die volle Absicht hinter der ethnischen Säuberung beweist – obwohl, wie der Gelehrte Walid Khalidi bemerkte, ein als Plan D bekanntes Papier sehr nahe kam – aber es gibt genügend einzelne Dokumente, die zusammen das Verbrechen Israels gegen die Menschlichkeit aufdecken, das es an den Palästinensern begangen hat.

Palästina auslöschen

Je weiter wir in der Zeit voranschreiten, ab 1948, desto zugänglicher werden die Informationen, und jeder Versuch, sie zu vernichten oder zu verstecken, wird zwangsläufig scheitern. Studenten, Historiker, Experten und Aktivisten können sehr deutlich das Muster der Gewalt erkennen, die Israel den Palästinensern zugefügt hat und weiterhin zufügt (in diesem Zusammenhang sei an eine andere Bemerkung von Patrick Wolfe erinnert, dass der Siedler-Kolonialismus kein Ereignis, sondern eine Struktur ist).

Dennoch liegt der Ursprung dieser strukturellen Gewalt in der Nakba, und deshalb ist ihre Dokumentation wichtig. Es ist dieser Ursprung, der die israelische Politik seit 1948 erklärt: die Verhängung der Militärherrschaft über die Palästinenser innerhalb Israels bis 1966 und den Übergang auf das besetzte Westjordanland und den Gazastreifen 1967; die Judaisierungspolitik der Landenteignung und Vertreibung in Galiläa, im Gebiet von Jerusalem und im Naqab (Negev); die brutale Unterdrückung der beiden Intifadas; die Zerstörung des Südlibanons 1982 und 2006 und schließlich die unmenschliche Belagerung des Gazastreifens.

All diese kriminellen Politiken lassen sich ohne Deklassierung israelischer Dokumente nachweisen, aber sie lassen sich besser historisieren und kontextualisieren, wenn sie durch Unterlagen belegt werden, die zeigen, wie – im Falle Israels – die „Logik der Eliminierung der Eingeborenen“ umgesetzt wurde.

Wir müssen, wie ich es nennen würde, indikative Dokumente sammeln und klar darstellen, die einem „rauchenden Colt“ als Beweis für die Absicht, Unmenschlichkeit und den Zweck der ethnischen Säuberung von 1948 sehr nahe kommen. Ich habe mehrere dieser Dokumente auf meiner öffentlichen Facebook-Seite veröffentlicht, aber wir brauchen ein ordentliches Archiv, das vor einem Staat und einer internationalen Koalition geschützt werden kann, die Palästina aus unserem historischen Gedächtnis auslöschen und es zu einer wirtschaftlichen Frage degradieren will.

Dies ist nicht der erste und wird auch nicht der letzte Versuch sein, Palästina auszulöschen. Manchmal bleiben diese Versuche dem Auge verborgen, sind aber nichtsdestoweniger von großer Bedeutung und können nur durch professionelle Geschichtsschreibung nachvollzogen werden.

Im März 1964 verlangte Israel, dass amerikanischen Bürgern, die Pässe mit der Bezeichnung „Palästina“ hatten, neue Pässe ohne diese Bezeichnung ausgestellt werden sollten. Das US-Außenministerium kam dieser Forderung nach.

„Wir werden aufhören, ‚Palästina‘ in den Pässen als Einsatzort zu verwenden, und die Ausstellung, Erneuerung oder Änderung von Pässen mit Siegel, die die Bezeichnung ‚Palästina‘ tragen, einstellen“, teilte die US-Botschaft in Tel Aviv in einem Telegramm mit.

Aber Palästina ist keine Bezeichnung und kein Einsatzort, der nur in offenen oder geschlossenen Archiven existiert. Es ist ein echtes Land, das kolonisiert und besetzt ist.

Wir alle sollten uns bemühen, seine Geschichte weiter zu erzählen, da sie die Gegenwart erklärt und unsere Zukunft beeinflusst.

Ilan Pappe, Autor zahlreicher Bücher, ist Professor für Geschichte und Direktor des Europäischen Zentrums für Palästinastudien an der Universität Exeter.

Anmerkung des Herausgebers: Nach der Veröffentlichung dieses Artikels wurde eine Korrektur vorgenommen. Die US-Botschaft in Israel befand sich in den 1960er Jahren nicht in Jerusalem, sondern in Tel Aviv. Übersetzt mit Deepl.com

