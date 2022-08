Ich danke meinem Freund Joseph Massad sehr für seinen neuesten Artikel, der sehr eindringlich schildert, wie Massentötungen, Kindermorde und Massaker eine lange Tradition der zionistischen Regime haben. Seit Staatsgründung 1948, bis zum heutigen Tag hat sich die Lage für die Palästinenser kontinuierlich verschlechtert. Unter tatkräftiger Hilfe und Unterstützung von US- und europäischen “Israel-Freunden”

Evelyn Hecht-Galinski

Eine Palästinenserin legt am 29. Oktober 2006 während einer Gedenkfeier in Kfar Qasim einen Kranz für 50 palästinensische Bürger Israels nieder, die 1956 massakriert wurden (Reuters)



Israels jüngstes Massaker an Palästinensern in Gaza ist Teil einer langen Geschichte von Kriegsverbrechen



Von Joseph Massad



19. August 2022

Die jüngste Massentötung von Palästinensern in Gaza erfolgt zwei Wochen, nachdem neue Enthüllungen über das Massaker von Kfar Qasim im Jahr 1956 aufgetaucht sind, eine 70-jährige Tradition, die vom Westen ermöglicht und unterstützt wird



Kfar Qasim-Gedenkstätte

Das jüngste israelische Massaker an Dutzenden von Palästinensern im Gazastreifen, bei dem auch mindestens 17 Kinder getötet wurden, und die anschließende Ermordung von Palästinensern im Westjordanland, darunter zwei Kinder, ereignete sich im Zuge der jüngsten Enthüllungen über das Massaker, das die israelische Grenzpolizei 1956 an ihren eigenen palästinensischen Bürgern im Dorf Kafr Qasim verübte.

Die Aufzählung der dokumentierten israelischen Massaker an palästinensischen Zivilisten, auch in Gaza, würde Bände erfordern.

Das in diesem Monat verübte Massaker ist Teil einer andauernden Kampagne gegen die Palästinenser im Gazastreifen, die kurz nach der Gründung der zionistischen Siedlerkolonie im Jahr 1948 begann.

Anfang bis Mitte der 1950er Jahre kam es immer wieder zu israelischen Grenzangriffen auf das damals jordanisch annektierte Westjordanland und den damals von Ägypten gehaltenen Gazastreifen. Dazu gehörten auch Massaker der israelischen Armee an Zivilisten in der palästinensischen Stadt Qibya im Westjordanland im Jahr 1953, als die Israelis 69 palästinensische Zivilisten abschlachteten, von denen zwei Drittel Frauen und Kinder waren, sowie das Massaker an 43 palästinensischen Flüchtlingen in Gaza im selben Jahr. Beide Massaker wurden von der Einheit 101 des israelischen Militärs unter der Leitung von Ariel Sharon begangen.

Völlige Straflosigkeit

Vor diesem Hintergrund der israelischen Straffreiheit beim Abschlachten von Palästinensern außerhalb der israelischen Grenzen massakrierten die Israelis am Tag der israelischen Invasion des Gazastreifens und Ägyptens am 29. Oktober 1956 Palästinenser in Kafr Qasim – einem Dorf innerhalb Israels an der Grenze zum Westjordanland.

Am späten Vormittag verhängten die Israelis eine Ausgangssperre über die palästinensischen Bürger von Kafr Qasim, während die palästinensischen Bauern auf den Feldern arbeiteten. Die israelische Grenzpolizei wartete im Dorf auf die Rückkehr der Bauern am Nachmittag und schoss einen nach dem anderen auf dem Heimweg ab, wobei 50 Menschen getötet wurden, die Hälfte davon Kinder.

Jüngste Enthüllungen in den Archiven zeigen, dass das Massaker Teil eines Plans war, der darauf abzielte, eine allgemeine Panik unter der palästinensischen Bevölkerung zu verbreiten, die nach der ethnischen Säuberung der Palästinenser durch die zionistischen Milizen und die israelische Armee zwischen 1947 und 1949 in Israel verblieben war. Das Massaker, so zeigen die Dokumente, war Teil eines israelischen Plans, die verbliebenen Palästinenser zum Verlassen des Landes zu bewegen.

Trotz anfänglicher Vertuschung durch die Regierung kam es zu einem Prozess, und im Oktober 1958 wurden acht Offiziere zu Haftstrafen zwischen acht und 17 Jahren verurteilt. Alle verurteilten Mörder wurden 1960 freigelassen, nachdem sie ihre Strafe nicht in einer Gefängniszelle, sondern in einem Sanatorium in Jerusalem verbracht hatten. Nach ihrer Entlassung erhielten sie eine 50-prozentige Gehaltserhöhung und einen Scheck, der ihnen pünktlich zum Pessachfest zugestellt wurde.

Der Offizier Gabriel Dahan, der für die Ermordung von 43 der 50 ermordeten Palästinenser innerhalb einer Stunde verurteilt wurde – 48 Palästinenser starben auf der Stelle, zwei weitere erlagen später ihren Verletzungen – wurde im September 1960 zum verantwortlichen Offizier für arabische Angelegenheiten in der Stadt Ramleh ernannt.

Der Brigadier Yshishkar Shadmi, der am meisten für die Erteilung der Befehle für das Massaker verantwortlich war, wurde in einem separaten Verfahren wegen eines “technischen Fehlers” zu einer Geldstrafe von einem Cent verurteilt. Während die meisten israelischen Zeitungen das Massaker damals herunterspielten, schrieb der berühmte aschkenasische israelische Kolumnist Yehoshua Radler-Feldman, bekannt unter dem Pseudonym Rabbi Benyamin, dass “wir von der gesamten Nation ein Gefühl der Scham und der Demütigung verlangen müssen … dass wir bald wie die Nazis und die Täter von Pogromen sein werden.”



Ein vorsätzliches Verbrechen

Die jüngste Freigabe von Hunderten von Dokumenten, die im Prozess gegen israelische Offiziere, die des Massakers angeklagt waren, verwendet wurden, aber bis jetzt versiegelt blieben, geht auf eine Entscheidung des Militärberufungsgerichts zurück, die auf einen Antrag des israelischen Forschers Adam Raz vom Akevot-Institut vor fast fünf Jahren zurückgeht.

Während die Einzelheiten des Massakers seit Jahrzehnten bekannt sind, enthüllen die neuen Dokumente, dass das Massaker tatsächlich Teil eines israelischen Plans war, der als Operation Hafarperet (Maulwurf) bezeichnet wurde und darauf abzielte, alle Palästinenser aus einem Gebiet zu vertreiben, das als “Dreieck” bezeichnet wurde und im April 1949 nach dem Ende des Krieges vom jordanischen König Abdullah zusammen mit der palästinensischen Bevölkerung an Israel abgetreten wurde, unter dem Vorwand, dass die jordanische Armee es nicht verteidigen könne.



Der Deportationsplan hätte die israelische Vertreibung von 85 Prozent der Palästinenser aus dem Gebiet, das während der zionistischen Eroberung Palästinas 1947-49 zu Israel wurde, vervollständigt.

Der neue Vertreibungsplan sah vor, “Palästinenser zu inhaftieren und sie dann zu zwingen, inmitten des Kriegschaos nach Jordanien zu fliehen”, und sollte mit Israels Invasion in Ägypten zusammenfallen, die Israel mit Frankreich und Großbritannien geplant hatte. Chaim Levy, der die für Kafr Qasim zuständige Südkompanie der Grenzpolizei befehligte, behauptete, der Kommandant habe sie angewiesen, dass palästinensische “Todesopfer erwünscht sind”.

Er fügte hinzu, dass der Plan zwei weitere Elemente enthielt: “Einfriedungen schaffen” und “Menschen transportieren”. Nach Angaben von Haaretz bedeutete dies die Internierung palästinensischer Bürger Israels in Internierungslagern und die “Vertreibung aus ihren Häusern”. Die Ausgangssperre und die Erschießung von Zuwiderhandelnden zielten darauf ab, die Palästinenser zu verängstigen und sie zur Flucht zu bewegen.

Shadmi bestätigte dies, indem er sagte: “Es könnte den Gedanken fördern…dass die Tötung einiger weniger Menschen als Einschüchterungsmaßnahme die Bewegung nach Osten fördern kann, solange wir ihnen [den Palästinensern] die Bewegung nach Osten andeuten.”



Eine israelische Tradition

Was bei der Darstellung des israelischen Abschlachtens von Palästinensern jedoch oft vergessen wird, ist, dass die Israelis nach dem Massaker an den Palästinensern von Kafr Qasim zwei weitere Massaker an Palästinensern verübten, als die israelische Invasion des Gazastreifens und Ägyptens voranschritt.

Nach der Eroberung des Gazastreifens bombardierten die Israelis am 2. November 1956 die Stadt Khan Younis aus der Luft und töteten zahlreiche Zivilisten, bevor israelische Panzer am 3. November in die Stadt eindrangen. Die Israelis verfolgten die Widerstandskämpfer und richteten sie an Ort und Stelle oder in ihren Häusern hin.

Im benachbarten Flüchtlingslager Rafah trieben die Israelis derweil alle Männer und Jungen über 15 Jahren auf dem Stadtplatz zusammen. Sie erschossen sie mit Maschinengewehren und töteten zwischen 300 und 500 Menschen, von denen die große Mehrheit Zivilisten und die Hälfte Flüchtlinge aus dem Jahr 1948 waren.

Die Aufzählung der dokumentierten israelischen Massaker an palästinensischen Zivilisten, einschließlich derer von Gaza, würde Bände erfordern. Es genügt zu sagen, dass dieses jüngste Massaker Teil einer israelischen Tradition ist, die im Westen viel Unterstützung und wenig Verurteilung erfährt.

Die Reaktion der USA und der EU auf das Massaker bestand in der Tat darin, wiederholt und nachdrücklich ihre Unterstützung für “Israels Recht auf Selbstverteidigung” zu erklären und den Tod palästinensischer Zivilisten leise zu bedauern.



Es war jedoch kein Geringerer als Israels berüchtigter Verteidigungsminister Moshe Dayan, der bereits im April 1956 das Leiden der Palästinenser in Gaza verstand, als er Israels Sucht, sie zu töten, rechtfertigte: “Wer sind wir, dass wir gegen ihren Hass argumentieren sollten? Seit acht Jahren sitzen sie in ihren Flüchtlingslagern in Gaza, und vor ihren Augen machen wir das Land und die Dörfer, in denen sie und ihre Vorfahren gelebt haben, zu unserer Heimstatt.

“Wir sind eine Generation von Siedlern, und ohne den Stahlhelm und die Kanone können wir keinen Baum pflanzen und kein Haus bauen. Lasst uns nicht zurückschrecken, wenn wir sehen, wie der Hass gärt und das Leben von Hunderttausenden von Arabern erfüllt, die überall um uns herum sitzen. Lasst uns den Blick nicht abwenden, damit uns die Hand nicht ausrutscht. Das ist das Schicksal unserer Generation, die Entscheidung unseres Lebens – vorbereitet und bewaffnet zu sein, stark und zäh – sonst wird uns das Schwert aus der Faust gleiten, und unser Leben wird ausgelöscht werden.”

Es scheint, dass Dayans Worte nicht nur für die israelischen Mörder, sondern auch und vor allem für ihre US-amerikanischen und europäischen Unterstützer und Geldgeber weiterhin wahr sind. Übersetzt mit Deepl.com

Joseph Massad ist Professor für moderne arabische Politik und Geistesgeschichte an der Columbia University, New York. Er ist Autor zahlreicher Bücher sowie akademischer und journalistischer Artikel. Zu seinen Büchern gehören Colonial Effects: The Making of National Identity in Jordan; Desiring Arabs; The Persistence of the Palestinian Question: Essays on Zionism and the Palestinians, und zuletzt Islam in Liberalism. Seine Bücher und Artikel sind in ein Dutzend Sprachen übersetzt worden.

