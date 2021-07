Und die Eliten im Westen können sich immer darauf verlassen, dass sie jede israelische Marke unterstützen und verschweigen, dass sie mit palästinensischem Blut besudelt ist.

Israel’s killer robots go on display at Greek weapons fair There was talk of a “fresh start” when Yair Lapid visited Brussels this week. Israel’s foreign minister was on a mission to “reboot” relations with Europe. But behind his fresh facade lurked something rotten and sinister. Lapid wasn’t simply visiting to charm those EU representatives who are always impressed by smartly dressed liberals.

Bild: Was Yair Lapid (left) acting as a salesperson for Israel’s weapons when he visited Europe this week? (NATO)

Israels Killerroboter werden auf der griechischen Waffenmesse ausgestellt

Von David Cronin

15. Juli 2021

Es war die Rede von einem “Neuanfang”, als Yair Lapid diese Woche Brüssel besuchte. Israels Außenminister war auf einer Mission, die Beziehungen zu Europa “neu zu starten”. Aber hinter seiner frischen Fassade lauerte etwas Verdorbenes und Finsteres.

Lapid war nicht nur zu Besuch, um jene EU-Vertreter zu bezirzen, die immer von elegant gekleideten Liberalen beeindruckt sind. Er stattete auch dem Hauptquartier der NATO, einem von den USA dominierten Militärbündnis, einen Besuch ab.

Ein Tweet von Alon Ushpiz, dem Spitzenbeamten des israelischen Außenministeriums, deutete darauf hin, dass Lapid ein Verkaufsgespräch führen wollte. Die Gespräche mit der NATO-Verwaltung seien Teil einer “kontinuierlichen Anstrengung, unsere Zusammenarbeit vor allem im Bereich der Technologie zu stärken”, erklärte Ushpiz. Die Technologie, auf die er sich bezieht, wurde schon oft an Palästinensern getestet. Israels Angriff auf den Gazastreifen im Mai bot die Gelegenheit, den Einsatz von fortschrittlicher militärischer Ausrüstung zu erweitern.

Ein kürzlich erschienener Artikel in Defense Update – einer Website, die für Israels Kriegsindustrie wirbt – erklärt, wie der Angriff durch die neueste Version des Digital Army Program von Elbit Systems erleichtert wurde. Das Programm sammelt Informationen über “alle Aktivitäten im Zusammenhang mit feindlichen Aktionen”. Auf diese Weise könne das israelische Militär “den Prozess der Zielfindung beschleunigen”, heißt es in dem Artikel.



Schnelleres Töten? – Während seiner Mai-Offensive zielte Israel absichtlich auf zivile Infrastruktur und führte Massaker an Zivilisten durch. Außerdem betrachtet Israel Millionen von Palästinensern als Feinde. Bereits 2007 bezeichnete Israel den gesamten Gazastreifen als “feindliche Einheit”.

Was sagt also eine Waffenhandels-Website wirklich, wenn sie davon schwärmt, wie Technologie “den Zielprozess beschleunigen” kann? Bedeutet es, dass Israel jetzt Kinder und andere Nichtkombattanten schneller töten kann als zuvor?



Elbit ist Israels führende Waffenfirma.- Seit dem Angriff im Mai hat Elbit bewiesen, dass es für Investoren attraktiv ist, indem es in Tel Aviv Kapital im Wert von fast 580 Millionen Dollar aufgenommen hat. Elbit wird einen Teil dieses Geldes nutzen, um sein Geschäft in den USA und Europa auszubauen, wie das Unternehmen mitteilte. Als Teil der Bemühungen, den Export anzukurbeln, nimmt Elbit nun an der Defence Exhibition Athens teil. Diese Messe wird von der griechischen Regierung gesponsert, die in den letzten Jahren ein wichtiger Kunde von Elbit geworden ist.

Elbit ist eine von vielen israelischen Firmen, die an der Messe teilnehmen. – Rafael, die Hauptfirma hinter Iron Done – einem System zum Abfangen von Raketen, die von palästinensischen Widerstandskämpfern abgefeuert werden – wird sein “autonomes Waffensystem” Sea Breaker vorstellen.

Autonome Waffensysteme sind gemeinhin als “Killerroboter” bekannt. Rafael rühmt sich damit, dass Sea Breaker eine “effektive Sprengkopf-Tödlichkeit” bietet und eine Technologie der künstlichen Intelligenz verwendet, die “kampferprobt” ist.

“Gefechtserprobt” ist ein Euphemismus für Geräte, die bereits in militärischen Angriffen erprobt worden sind. Wenn Rafaels Prahlerei korrekt ist, impliziert dies, dass Israel begonnen hat, künstliche Intelligenz und verwandte Technologie gegen Palästinenser einzusetzen – wie die Jerusalem Post berichtet hat.



Die Firma wirbt damit, dass ihre Gewehre “in enger Zusammenarbeit” mit dem israelischen Militär entwickelt werden. Sie erklärt nicht, wie diese Schusswaffen es Scharfschützen ermöglichten, Teilnehmer des Großen Marsches der Rückkehr in Gaza im Jahr 2018 niederzuschießen.



Die NSO Group – eine Firma, die Malware zum Ausspionieren von Journalisten herstellt – ist ein weiterer israelischer Aussteller, der auf der Milipol erwartet wird. Ebenso die Firma Wintego, die Regierungsbehörden dabei unterstützt, “gesicherte Daten und Chats” von Mobiltelefonen zu extrahieren. Indem Israel hochmoderne Werkzeuge zum Spionieren und Töten herstellt, vermarktet es sich selbst als innovationsfreudig. Und die Eliten im Westen können sich immer darauf verlassen, dass sie jede israelische Marke unterstützen und verschweigen, dass sie mit palästinensischem Blut besudelt ist. Übersetzt mit Deepl.com

--

