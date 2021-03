Bild: Israel’s president Reuven Rivlin in Berlin on March 16, 2021 [JOHN MACDOUGALL/AFP via Getty Images]

Israel’s childish intimidation of the PA The impending war crimes investigation by the International Criminal Court has prompted Israel to act diplomatically and otherwise to try and stop it. The Israeli government has ramped up its lobbying in an attempt to influence European politicians to oppose the ICC’s investigation.

Israels kindische Einschüchterung der PA

Von Ramona Wadi

23. März 2021

Die bevorstehende Untersuchung von Kriegsverbrechen durch den Internationalen Strafgerichtshof hat Israel dazu veranlasst, diplomatisch und anderweitig zu handeln, um zu versuchen, sie zu stoppen. Die israelische Regierung hat ihre Lobbyarbeit verstärkt, um europäische Politiker zu beeinflussen, sich der Untersuchung des ICC zu widersetzen. Während eines Besuchs in Deutschland sprachen sich der israelische Präsident Reuven Rivlin und der Generalstabschef der Israelischen Verteidigungsstreitkräfte (IDF) Aviv Kochavi gegen die Entscheidung des ICC aus.

“Wir vertrauen darauf, dass unsere europäischen Freunde uns in dem wichtigen Kampf gegen den Missbrauch des Internationalen Strafgerichtshofs gegen unsere Soldaten und Zivilisten zur Seite stehen werden”, erklärte Rivlin.

In der Zwischenzeit, zurück im kolonisierten und besetzten Palästina, hat Israels interner Sicherheitsdienst, Shin Bet, die VIP-Karte des PA-Außenministers Riyad Al-Maliki entzogen. Der Minister war Berichten zufolge gerade auf dem Rückweg von Jordanien ins besetzte Westjordanland, nach einem Treffen mit der Chefanklägerin des Internationalen Strafgerichtshofs, Fatou Bensouda.

Die Chefanklägerin des Internationalen Strafgerichtshofs, Fatou Bensouda, gibt eine Pressekonferenz in der sudanesischen Hauptstadt Khartum am 20. Oktober 2020 zum Abschluss ihres fünftägigen Besuchs im Land [EBRAHIM HAMID/AFP via Getty Images].

Ein ungenannter israelischer Beamter gab zu, dass die Aktion eine Vergeltung gegen die PA sei, weil sie sich an den IStGH gewandt habe, um einen Anschein von Gerechtigkeit für das palästinensische Volk zu erhalten. “Solche Aktionen stehen im Einklang mit der aktuellen Beziehung zwischen Israel und der Palästinensischen Autonomiebehörde”, sagte der hochrangige Beamte. “Deshalb haben wir entschieden, dass es keinen Grund für Al-Maliki gibt, Privilegien zu genießen, wenn er die Grenzübergänge passiert.”

Medienberichte, wonach der Shin Bet bestätigt hat, dass er die Vergeltungsmaßnahmen gegen die PA fortsetzen wird, werfen ein Licht darauf, wer in Wirklichkeit aus dem ICC ein Politikum macht. Trotz all ihrer schwerwiegenden Unzulänglichkeiten und ihrer Aufgabe der palästinensischen Sache unter dem Deckmantel des angeblichen Pragmatismus ist die PA nicht in der Lage, die ICC-Untersuchung zu politisieren. Sie kann nicht einmal den Zwei-Staaten-Kompromiss politisieren, obwohl sie an ihm festhält, da die Behörde nur als verlängerter Arm der internationalen Diplomatie existiert und dazu dient, Israels Griff über das, was von Palästina übrig ist, auszuweiten.

Die PA hat der ICC-Untersuchung von Kriegsverbrechen zugestimmt und sich damit selbst unter die Lupe genommen, ebenso wie die Hamas. Israel hat jedoch eine Einschüchterungskampagne gestartet und versucht, die politische Meinung von der Aufgabe des Gerichts abzulenken, die darin besteht, die Schuld für die begangenen Kriegsverbrechen zu ermitteln.

Israel hat die internationale Gemeinschaft im Griff, wenn es darum geht, sein Siedlerkolonialprojekt zu schützen. Ebenso befindet sich die PA größtenteils in den Fängen externer Akteure, die das Abraham-Abkommen und die jahrzehntelange Normalisierung Israels, die der Diplomatie der Trump-Administration vorausging, bejubelt haben. Die Inanspruchnahme des IStGH durch die PA macht ihre Hierarchie nicht zu einem Feind Israels, entgegen dem, was die israelische Regierung uns glauben machen möchte.

Insofern ist die israelische Vergeltungsgeste gegen Al-Maliki eine kindische Machtdemonstration gegenüber einer Gruppe, die bereits dem Warten unterworfen ist, wie der palästinensische Außenminister selbst bei mehreren Gelegenheiten erklärt hat. Zu solch unverhohlener Einschüchterung zu greifen, deutet jedoch darauf hin, dass Israel nicht so ermutigt ist, wenn es auch nur der hypothetischen Aussicht auf Gerechtigkeit für die Palästinenser gegenübersteht. Die Untersuchung des ICC hat das Potenzial, die Schuld im Labyrinth von Israels Siedler-kolonialer Gewalt zu identifizieren, was, wenn sie durchgeführt wird, einen Einfluss auf die Straffreiheit haben wird, die es laut UNO genießt. Übersetzt mit Deepl.com

