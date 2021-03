Was für ein “heldenhafter” Krieg der jüdischen “Verteidigungsarmee”

Bild: A view of the entrance of Rafah in Gaza on 9 February 2021 [Ali jadallah/Anadolu Agency]

Israels Krieg gegen palästinensische Psyche

Von Asa Winstanley

19. März 2021



Im israelisch besetzten Westjordanland und im Gazastreifen braut sich eine große psychische Gesundheitskrise zusammen. Eine Studie, die 2014 in einer medizinischen Fachzeitschrift veröffentlicht wurde, nennt die düstere und schockierende Zahl, dass bis zu einem Viertel der palästinensischen Jugendlichen, die in diesen Gebieten leben, versucht haben, sich das Leben zu nehmen.

Dies ist eine höhere Zahl als in den Nachbarländern. Die Ursachen für Selbstmordgedanken können komplex sein, aber in diesem Fall können wir mit Sicherheit sagen, dass das israelische Apartheidregime der übermächtige Faktor ist.

In den Jahren seit dieser Studie sind die Dinge nur noch schlimmer geworden. Die steigende Zahl von Toten und Verletzten bei den aufeinanderfolgenden israelischen Militäroffensiven gegen die Palästinenser im Gazastreifen, zusammen mit der langwierigen und andauernden ethnischen Säuberung durch den jüdisch-suprematistischen Staat, kann nichts anderes tun, als Verzweiflung und ein Gefühl der Hoffnungslosigkeit zu erzeugen. Besonders akut scheint die Krise im Gazastreifen zu sein, einem kleinen Küstengebiet, in dem zwei Millionen Menschen aufgrund der israelischen Brutalität unter oft entsetzlichen Bedingungen leben.

Die psychische Gesundheit ist ein nicht berichteter Aspekt des langen israelischen Krieges gegen das palästinensische Volk. Doch selbst für die wenigen Glücklichen, die es schaffen, dem Freiluftgefängnis, das der Gazastreifen unter israelisch-ägyptischer Belagerung ist, zu entkommen, endet der Alptraum nicht.

Ein Artikel des jungen palästinensischen Flüchtlings Tamam Abusalama auf der Website The Electronic Intifada war diese Woche ein ernüchternder Realitätscheck in dieser Hinsicht. In diesem unglaublich bewegenden Artikel öffnete sich Tamam mutig über die Realität ihres Traumas.

Während Israels mörderischem Angriff “Gegossenes Blei” 2008/09 auf die Zivilbevölkerung des Gazastreifens war ihre Familie mehrfach dem Tod nahe. Sie erklärte in dem Beitrag, wie sie, die jetzt in Belgien lebt und sich einer kognitiven Verhaltenstherapie unterzieht, den langen Prozess begonnen hat, mit dem Trauma umzugehen, das ihr von Israel auferlegt wurde.

“Egal wie sehr ich mich bemühte, ich war nicht in der Lage, dem zu entkommen, was am ersten Tag der Operation Gegossenes Blei geschah”, schrieb sie. “Das Geräusch von Israels Hubschraubern schwirrt immer noch in meinem Kopf herum.”

Tamam ist die Schwester von Shahd Abusalama, einem weiteren EI-Mitarbeiter, einem palästinensischen Schriftsteller und Doktoranden, der in Großbritannien lebt. Sie erzählte, dass sie und ihre Schwester am ersten Tag der blutigen Offensive gegen Gaza in der Schule waren, als die israelischen Streitkräfte einen Ort in der Nähe angriffen.

“Wir flohen gemeinsam aus der Schule, wurden aber draußen getrennt. Auf der Straße rief ich immer wieder nach Shahd, konnte sie aber nicht finden. Zum Glück waren wir bald wieder vereint. Aber der Gedanke, dass Shahd an diesem Tag hätte getötet werden können, hat mich seither nicht mehr losgelassen.”

Sie erklärt weiter, dass die Schrecken, die sie in Gaza erlebt hat, sie nicht verlassen haben. “Ich habe oft Probleme zu schlafen. Wenn ich schlafen kann, habe ich oft Albträume. Ich werde regelmäßig von Angst und Unruhe geplagt. Ich fühle mich unsicher, unstabil und unsicher.”

Über ein solch schreckliches Trauma zu sprechen, selbst mit einem Therapeuten – ganz zu schweigen davon, es der Welt zu erzählen, indem man online darüber schreibt – erfordert eine immense Menge Mut.

Tamam erinnerte sich auch an den Tag, an dem sie gezwungen war, barfuß aus ihrem Haus zu fliehen – zusammen mit ihrer gesamten Familie und ihren Nachbarn im selben Wohnblock – wegen einer israelischen Bombendrohung auf ihr Gebäude. Glücklicherweise kam es nie zu einem Angriff und sie konnten ihr Leben so gut es ging weiterführen.

“Ich habe Flashbacks von den Gesichtern meiner Eltern, als wir aufgefordert wurden, unser Haus zu evakuieren”, schrieb sie. “Sie sahen verängstigt und hilflos aus, unfähig, ihre grundlegende Pflicht zu erfüllen, ihre Kinder zu schützen.”

Israels Praxis des “Dachklopfens” – die Warnung der Palästinenser vor der Zerstörung ihrer Häuser durch den Abwurf von nicht-explosiven Granaten auf das Dach, bevor das hochexplosive Luftbombardement folgt – wird in den westlichen Medien und der israelischen Propaganda oft als “humanitäre” Erwägung beschönigt. In Wirklichkeit ist es ein Teil von Israels eingefahrenem, generationenlangem System des intensiven psychischen Missbrauchs der gesamten palästinensischen Bevölkerung.

Laut Tamam ist “Israels psychologische Kriegsführung seit der Operation Gegossenes Blei noch extremer geworden.” In den Kriegen gegen Gaza 2012 und 2014 “riefen israelische Streitkräfte Palästinenser mit feindseligen Botschaften an, warfen Flugblätter mit bedrohlichem Inhalt aus Flugzeugen ab und unterbrachen palästinensische Radio- und Fernsehsendungen, um israelische Propaganda zu senden.”

Durch den Prozess, den sie mit ihrem Therapeuten durchläuft, schreibt Tamam, sei sie zu der Erkenntnis gelangt, dass ihr Trauma gleichzeitig persönlich und das Ergebnis dessen ist, was Palästinenser über viele Generationen hinweg erlebt haben. “Mein eigenes Trauma ist Teil des kollektiven Gedächtnisses und Bewusstseins der Palästinenser.”

Wie viele Vertreibungen, Massaker und Ungerechtigkeiten werden wir Israel noch erlauben, bevor der Kolonialstaat endlich für seine vielen Verbrechen zur Rechenschaft gezogen wird? Die Untersuchung des Internationalen Strafgerichtshofs – die Israel so sehr fürchtet – kann nicht früh genug kommen. Übersetzt mit Deepl.com

